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Bogotá se mira distinto desde las alturas. Entre cerros, edificios y carreteras que se elevan sobre la ciudad, existen múltiples miradores que ofrecen perspectivas únicas del paisaje urbano, rural y natural. Desde espacios rodeados de naturaleza hasta puntos estratégicos en plena vía, estos miradores no solo revelan el esplendor de Bogotá, sino también las distintas formas en que sus habitantes aprecian la belleza de esta ciudad desde la altura. Estos son algunos de los miradores que ofrece esta ciudad.

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Monserrate (Carrera 2 Este #21-48)

Vista de la ciudad de Bogotá al centro con sus edificios monserrate. Foto: LeoCam76 /Shutterstock

Uno de lo puntos turísticos más conocidos de Bogotá es su icónico cerro Monserrate, ubicado en la cordillera Oriental. Este cerro, por su biodiversidad y su iglesia Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate, atrae a muchos turistas, deportistas, devotos, peregrinos y amantes de la naturaleza. Además, muchos optan por este mirador por su oferta gastronómica y su alucinante mirador de Bogotá. Para los deportistas, se puede llegar caminando y, para los que prefieren un plan tranquilo, se puede llegar en teleférico o funicular.

Cerro de Guadalupe (Vía al municipio Choachí)

Punto de referencia de la colina de Guadalupe en Bogotá, Colombia, visto desde Monserrate. Foto: Desintegrator/Shutterstock

Junto al mirador de Monserrate, el cerro de Guadalupe es uno de los cerros más altos de la ciudad. En su cima se puede ver la estatua de 15 metros de alto de la Virgen de La Inmaculada Concepción y una ermita. Esto también la convierte en un cerro atractivo para los devotos, deportistas y amantes de la naturaleza. Teniendo la peculiaridad de que solo se puede llegar por vehículo terrestre.

Mirador Torre Colpatria (Carrera 7 #24-89)

Puesta Del Sol En el mirador de la Torre Colpatria En Bogotá En La Capital Del Distrito, Colombia. Foto: ByDroneVideos / Shutterstock

El mirador Torre Colpatria fue uno de los rascacielos más altos de la ciudad por muchos años, contando con 48 pisos. El mirador ofrece una vista panorámica de 360 grados de Bogotá. Además cuenta con un museo vertical en donde se narra la historia de la torre y de la cultura local.

Mirador de la Calera (Vía Bogotá- La Calera, km 4)

Vista del Mirador La Calera en Bogotá, Colombia. Foto: Stock Photos 2000 /Shutterstock

El mirador de la Calera se ha consolidado como uno de los planes favoritos de los bogotanos, específicamente por aquellos amantes de los atardeceres. Además, ofrece una vista espectacular de las luces de la ciudad. También se ha convertido en un plan ideal por su gran oferta gastronómica.

Mirador de la Paz (Circunvalar con calle 26c)

El comúnmente bautizado como «mirador de la Paz» es una parada que ha conquistado el corazón de los bogotanos. Sin embargo, no es un punto turístico clave, ya que no cuenta con infraestructura como restaurantes ni baños. Este destino es un punto más de «parar, mirar y seguir», no es un mirador para quedarse mucho tiempo. Esta ubicación ofrece vista panorámica de Bogotá y está ubicado en un punto estratégico, ya que esta en la vía hacía Monserrate y hacía la Calera.

Mirador de Rosales (Avenida circunvalar con calle 72)

El mirador de Rosales ofrece una vista hacia Chapinero y es un buen espacio para sentarse a pensar, y también para tomarse una bonita foto. Sin embargo, como sucede con el Mirador de la Paz, no es un punto turístico y es más una zona de mirar e irse.

Parque Entrenubes (Calle 48 Sur #3-55 Este)

El mirador del parque Entrenubes es un lugar de recreación, en donde es común estar en contacto con la naturaleza, vegetación y fauna. Es un parque muy grande, conformado por tres colinas: Juan Rey, Guacamaya y Cuchilla del Gavilán. Su mirador está a la misma altura de Monserrate y ofrece una vista de 360 grados. Es un punto atractivo para las personas apasionadas por el deporte, la meditación y la naturaleza.

Mirador de Ciudad Bolívar (Carrera 27A #71B- 26Sur)

Entrega de obras en el Mirador Illimaní en Ciudad Bolívar. Foto: Secretaría del Hábitat

El Mirador de Ciudad Bolívar es uno de los mejores miradores que muestra el sur de la ciudad. Se llega por medio de un teleférico. Un detalle que lo caracteriza es que está adornado por el arte urbano y tiene una gran oferta gastronómica.

Mirador del Parque Nacional (Calle 36 con carrera 5)

Mirador Parque Nacional Olaya Herrera. Foto: IDRD

El Parque Nacional Enrique Olaya Herrera es uno de los espacios verdes más tradicionales de la ciudad y un punto de encuentro entre naturaleza y vida urbana. En sus zonas más altas, especialmente hacia el costado oriental, se encuentran algunos puntos que funcionan como miradores naturales, desde donde se puede observar parte del centro y el occidente de Bogotá. Aunque no cuenta con una estructura formal de mirador, su ubicación en los cerros le permite ofrecer vistas interesantes, convirtiéndose en un lugar frecuentado por quienes buscan caminar, hacer ejercicio o simplemente encontrar un momento de tranquilidad en medio de la ciudad.

Mirador de los Patios (La Calera km6)

El mirador de los Patios es uno de los miradores más conocidos de Bogotá por su fácil acceso y su vista privilegiada. Por su ubicación, es uno de los miradores favoritos por los ciclistas, ya que se ha vuelto común que este mirador se vuelva un punto destino para estos deportistas. Cuenta con una vista de gran parte de la ciudad, especialmente hacia el norte y el centro.