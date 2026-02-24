Aunque la belleza sea subjetiva, hay cualidades que todos podemos reconocer como asombrosas, sobre todo por su capacidad de dejar sin aliento a quienes las contemplan. Algunas ciudades tienen este efecto en sus visitantes, ya sea por su naturaleza, sus monumentos, su arquitectura o su arte. Por eso, hemos reunido las ciudades más hermosas de todos los continentes según Traveler.

Europa

Ámsterdam, Países Bajos

Ciudades más hermosas. Canal en Amsterdam Países Bajos. Foto: Yasonya/ShutterStock

Ámsterdam es famoso por su canal central, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Además, tiene una larga historia de cultura y arquitectura, como los museos repletos de obras de Van Gogh, extensas zonas verdes y fachadas históricas de ladrillo rojo. Es por esto y más que Ámsterdam es considerado como uno de los epicentros culturales más hermosos de Europa.

Barcelona, España

Ciudades más hermosas.Catedral de Barcelona con la hermosa fachada gótica. Foto: Wild Glass Photography/ ShutterStock

Uno de los personajes que salen a conversación cuando se menciona Barcelona es Antoni Gaudí, el arquitecto catalán que influyó en toda la ciudad. Un paseo por sus calles te lleva a recorrer sus ondulantes obras en piedra y hierro forjado, que incluyen el Park Güell y culminan en su obra maestra inconclusa, La Sagrada Família. Pero más allá de sus mosaicos y formas orgánicas, Barcelona se despliega entre montañas y mar, donde conviven siglos de historia y una vibrante escena contemporánea.

Bergen, Noruega

Ciudades más hermosas. Los edificios nórdicos tradicionales en Noruega. Bergen. Foto: BBA Photography/ShutterStock

Viajar a Noruega implica, casi obligatoriamente, hacer escala en Bergen, la segunda ciudad más grande del país. Con su aire de postal, este destino concentra la esencia de un pueblo nórdico ideal: un puerto encantador, fachadas de madera pintadas en tonos vibrantes y amplias vistas hacia los fiordos y la cadena montañosa que la rodea, conocida como las Siete Montañas.

Brujas, Bélgica

Ciudades más hermosas. Un curso de agua y calle en el centro de Brujas, Bélgica. Foto: Richie Chan/ ShutterStock

Brujas pareciera ser una ciudad salida de un gran escenario de cuento hecho realidad por sus calles empedradas y tranquilos canales bordeados de árboles. Entre los siglos XII Y XV se construyo un casco antiguo que ha logrado brindarle prestigio y encanto a la ciudad.

Copenhague, Dinamarca

Ciudades más hermosas. Canal de agua iconica con el reflejo de la ciudad. Foto: ecstk22 /ShutterStock

A pesar de su reputación por impulsar restaurantes y hoteles de vanguardia, Copenhague conserva un encanto atemporal que invita a regresar una y otra vez. Los Jardines de Tivoli, que datan del siglo XIX, eclipsan a cualquier otro parque de atracciones con su atmósfera fantástica, mientras que la comunidad bohemia de Christiania se presenta como un enclave verde y casi onírico. Y por si quedaba alguna duda: las casas junto al canal de Nyhavn son realmente tan pintorescas como parecen.

Cracovia, Polonia

Ciudades más hermosas. Cracovia Wavel Castle vista en dron. Foto: TW STOK /ShutterStock

Cracovia tiene varias arquitecturas impresionantes, empezando por la plaza central, que puede considerarse que está entre las mejores. Y a pocos paso se encuentra el Castillo de Wawel, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, cuenta con más de 40 parques que suman a atractivo de la ciudad.

Dubrovnik, Croacia

Ciudades más hermosas. Vista de la ciudad vieja de Dubrovnik Croacia. Foto: LinaVakulchyk /ShutterStock

Pocos lugares capturan mejor el alma majestuosa de la Europa marítima antigua que Dubrovnik. La ciudad dio vida a King’s Landing en Game of Thrones y fue capital de la República Marítima de Ragusa, rival de Venecia y Amalfi.

La joya de Dubrovnik es su encantador casco antiguo, Stari Grad, donde conventos, palacios y fuentes fueron tallados en la misma piedra de tonos claros.

Dublín, Irlanda

Ciudades más hermosas. Mostrando el encanto de la capital de Irlanda en un día soleado. Foto: Darryl Brooks / ShutterStock

Irlanda es célebre por sus edificios medievales, iglesias solemnes y amplios parques públicos. No obstante, no solo es hermoso por los lugares tipicos, para ver uno de los lugares atípicos se debe entrar al Trinity College Dublin para admirar la Long Room de la Old Library, considerada una de las bibliotecas más impresionantes del mundo.

Edimburgo, Escocia

Ciudades más hermosas. Edificios históricos de piedra que muestran la arquitectura de Edimburgo. Foto: Wirestock Creators/ ShutterStock

Adorada por sus interminables colinas verdes y su fascinante historia, Edimburgo luce espléndida en cualquier estación. Además de sus hermosos edificios góticos, la empedrada Royal Mile y su castillo del siglo XII que vigila desde lo alto de una colina, la ciudad incluso alberga un volcán extinto dentro de sus límites.

Estambul, Turquía

Ciudades más hermosas. Mezquita de Santa Sofía de Estambul. Foto: AlexAnton /ShutterStock

Estambul sigue cautivándonos, ya sea por la opulencia vibrante del Gran Bazar o por la estética que fusiona lo antiguo y lo moderno en el barrio de Karaköy. Sin embargo, es su arquitectura la que brilla con mayor fuerza, especialmente en la Mezquita Azul y Santa Sofía, donde destacan las influencias bizantinas y otomanas: enormes cúpulas, mosaicos de colores, minaretes y delicada caligrafía islámica.

Florencia, Italia

Ciudades más hermosas. Globo aerostático sobrevolando el Ponte Vecchio. Foto: muratart / ShutterStock

Italia está repleta de ciudades fascinantes, pero Florencia destaca por encima de todas cuando se trata de legado histórico, riqueza artística y esplendor arquitectónico. En cada rincón se respira el espíritu del Renacimiento, visible en monumentos como la majestuosa Catedral de Santa María del Fiore y la Basílica de Santa María Novella. A su vez, el Ponte Vecchio y la Galería Uffizi siguen siendo paradas obligadas y fondos perfectos para inmortalizar la ciudad.

Granada, España

Ciudades más hermosas. Granada, España: espectacular vista Aéreas del famoso palacio. Foto: AsiaTravel / ShutterStock

Las plazas tranquilas, sus patios revestidos de azulejos y sus barrios encalados en la ladera deben ser una de las razones para visitar la deslumbrante ciudad de Granada.

Hamburgo, Alemania

Ciudades más hermosas. Vista panorámica de la ciudad de Hamburgo sobre las aguas del puerto en un día soleado. Foto: Wailani / ShutterStock

La segunda ciudad más grande Alemania, no tiene nada que envidiar los canales y los puentes de Ámsterdam o de Venecia. Navega por el histórico distrito de almacenes Speicherstadt y pasa frente al Ayuntamiento del siglo XIX, o quédate en tierra firme para recorrer la Elbphilharmonie, una sala de conciertos de 170.000 pies cuadrados cuya construcción costó mil millones de dólares.

La Valeta, Malta

Ciudades más hermosas. Calle soleada en el casco antiguo de La Valeta. Foto: Arcady /ShutterStock

Reconocida como “Capital de la Cultura” por la Unión Europea, La Valeta destaca especialmente por su impresionante arquitectura barroca. Desde el Hotel Phoenicia, ubicado frente a la Puerta de la Ciudad, se disfrutan vistas espectaculares de la ciudad y del puerto, además de uno de los desayunos más destacados de la zona. No te pierdas la visita guiada a las estancias privadas de Casa Rocca Piccola, un palacio barroco de 400 años, que ofrece un fascinante vistazo a la vida de la antigua nobleza de La Valeta.

Liubliana, Eslovenia

Ciudades más hermosas. En el centro de Liubliana, capital y ciudad Grande de Eslovenia. Foto: Lev Levin/ ShutterStock

La capital de Eslovenia parece sacada de un cuento, ya sea bajo el sol o entre copos de nieve. En diciembre, su arquitectura barroca se ilumina con luces navideñas; pero si prefieres evitar las multitudes, puedes viajar después de las fiestas y disfrutar con calma del casco antiguo peatonal y de un café junto al río. Además, Liubliana es el punto de partida ideal para excursiones de un día por el país, con destinos como el lago Bled y los Alpes Julianos incluidos en el itinerario.

Londres, Reino Unido

Ciudades más hermosas. Puente de la torre por el río Támesis situado en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Foto: Richie Chan/ ShutterStock

Londres es una de las ciudades más hermosas por su historia y sus íconos de la modernidad. El arte y la literatura parecen emanar de sus muros y, en los últimos años, la ciudad se ha sofisticado aún más.

Lucerna, Suiza

Ciudades más hermosas. Horizonte de la ciudad de Lucerna con el Puente de la Capilla en Suiza . Foto: f11photo /ShutterStock

Lucerna es conocido por sus edificios con torres puntiagudas, un pintoresco casco antiguo y el célebre Kapellbrücke, considerado el puente cubierto más antiguo de Europa. Además, Lucerna es el punto más popular para iniciar el destina hacía los Alpes Suizos, que pueden contemplarse desde la propia ciudad.

Oporto, Portugal

Ciudades más hermosas. Vista pintoresca y colorida del casco antiguo de Oporto. Foto: Neirfy /ShutterStock

Oporto es la segunda ciudad más importante de Portugal. Seguramente los amantes del vino ya la conocían, pero últimamente su belleza está en auge, sobre todo para los creativos, quienes buscan admirar su arquitectura y su arte público.

París, Francia

Ciudades más hermosas. Torre Eiffel al atardecer desde Trocadéro – París, Francia. Foto: Pedro Costa Simeao/ ShutterStock

Francia es el lugar en donde el romance y la historia se dan de la mano. Además, que parece que cada barrio tiene su propio monumento icónico, ya sea la Torre Eiffel, Notre Dame o el Sacré- Coeur.

Praga, República Checa

Ciudades más hermosas. Ciudad de Praga, República Checa. Foto: mairu10 /ShutterStock

La capital checa cuenta con una arquitectura impresionante, vistas panorámicas y mercados encantadores que podrían llenar una docena de itinerarios de viaje. Consejo: Visita el casco antiguo entre las 6:00 y las 7:00 (antes de que despierten los demás turistas), cuando la ciudad tiene un ambiente mágico y se respira una gran expectación.

Riga, Letonia

Ciudades más hermosas. Vista aérea del centro de Riga desde la iglesia de San Pedro, Riga, Letonia. Foto: Dmitry Rukhlenko /ShutterStock

Riga es una ciudad con un encanto comparable al de París y Barcelona, con la ventaja de no estar atascada con multitudes ni agitación. Visite el distrito Jugendstil, hogar de unos 800 edificios magníficamente conservados. Y no se pierda la Biblioteca Nacional, obra del arquitecto letón-estadounidense Gunnar Birkerts, que se asemeja a una cresta montañosa de vidrio y acero a lo largo del río Daugava.

Salzburgo, Austria

Ciudades más hermosas. Salzburgo, Austria. Foto: emreozdil/ ShutterStock

Salzburgo es la ciudad conocida por Mozart, pero tambien por su río Salzach que divide la ciudad. Su casco antiguo bordea su margen izquierdo. Un paseo por el Altstadt es un viaje al pasado: calles flanqueadas por edificios impecablemente conservados que datan de la época medieval y barroca.

Tiflis, Georgia

Ciudades más hermosas. Tiflis, Georgia: Vista Aéreas del Monumento a la Libertad. Foto: frantic00 /ShutterStock

Con su impresionante paisaje como marco, Tiflis combina elementos de oriente y occidente en un estilo único que define a Georgia. Calles estrechas se llenan de balcones de madera pintorescos, los baños de azufre humean cerca de antiguas iglesias, y a lo largo del río Kura se erige una arquitectura contemporánea audaz, mientras las majestuosas montañas del Cáucaso nos cautivan en el horizonte.

América

Antigua, Guatemala

Ciudades más hermosas. El arco de Santa Catalina, ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala. Foto: Boris Stroujko / Shutterstock

Con el telón de fondo de imponentes volcanes y atravesada por calles de piedra, Antigua se mantiene como una de las ciudades mejor preservadas del altiplano guatemalteco. Al pasear entre sus fachadas vibrantes, entre ellas el emblemático Arco de Santa Catalina, y descubrir sus patios rebosantes de flores, es fácil comprender por qué se considera uno de los destinos más fascinantes de Centroamérica y por qué cuesta tanto despedirse de ella.

Buenos Aires, Argentina

Ciudades más hermosas. Rascacielos modernos a lo largo de la costa en Puerto Madero, Buenos Aires. Foto: Nancy Pauwels / ShutterStock

El Cementerio de la Recoleta debe ser una visita obligatoria para todos aquellos amantes del diseño y no solo por el cementerio, sino que Buenos Aires tiene una variedad de estilos arquitectónicos que aparecen en cada esquina: desde mansiones neoclásicas hasta los edificios pintados de colores vibrantes en La Boca.

Cartagena, Colombia

Ciudades más hermosas. Una calle colorida en Cartagena. Foto: Charly Boillot / ShutterStock

Cartagena debería estar en el itinerario cuando se visita Colombia. Particularmente se debería visitar el casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus calles empedradas y arquitectura colonial, así como el moderno sector de Bocagrande, dominado por rascacielos, y el vibrante barrio de Getsemaní, reconocido por su arte urbano.

Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos

Ciudades más hermosas. Arquitectura del centro de Charleston con palmeras en Sunny Day, Carolina del Sur. Foto: Kosoff /ShutterStock

Gracias a sus jardines impecables, las elegantes casas georgianas de colores que distinguen a Rainbow Row y el sonido de los carruajes avanzando por calles de piedra, Charleston conserva un encanto difícil de igualar. No sorprende que durante más de diez años haya sido reconocida entre las mejores ciudades pequeñas de Estados Unidos.

Ciudad de Nueva York, Estados Unidos

Ciudades más hermosas. Los rascacielos de Manhattan ofrecen un panorama icónico en la Nueva York. Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/ ShutterStock

La belleza de Nueva York es un experiencia multisensorial. Por un lado, está la arquitectura histórica, como el Flatiron Building o el One World Trade Center. Por otro lado, es la sensación de la hierba bajo los pies en Central Park. O tener la oportunidad de ver maravillosos museos de arte como el Met, el MoMa y el Frick.

Quito, Ecuador

Ciudades más hermosas. Catedral Metropolitana de Quito, Ecuador. Foto: Nancy Pauwels /ShutterStock

La ciudad de Quito podría considerarse que tiene una belleza similar a la de Florencia por sus iglesias doradas y calles adoquinadas. Sin embargo, Quito cuenta con una ventaja geológica: su ubicación bajo dos volcanes nevados en la Cordillera de los Andes hace que el paisaje sea maravilloso.

Río de Janeiro, Brasil

Ciudades más hermosas. Río de Janeiro, Brasil. Foto: Pedro Costa Simeao/ ShutterStock

Seguramente, conoceras Río de Janeiro por sus playas más hermosas, como Copacabana o Ipanema, pero tambien tienen calles adoquinadas que se llenan de samba día y noche. También debe visitar la estatua del Cristo Redentor o la selva tropical que se encuentra dentro de los límites de la ciudad.

San Miguel de Allende, México

Ciudades más hermosas. Vista nocturna de San Miguel de Allende, México. Patrimonio de la Humanidad. Ciudad mágica. Foto: Claudio Briones/ShutterStock

Con patios frondosos, estrechas calles adoquinadas y un centro histórico desde el cual se alzan las torres rosas de la gótica Parroquia de San Miguel Arcángel sobre la plaza principal, no es de extrañar que San Miguel de Allende sea considerado una de las ciudades más hermosas de México.

Valparaíso, Chile

Ciudades más hermosas. El Arco Británico de mármol blanco (Arco Británico) en Valparaíso, Chile. Foto: Leonid Andronov/ShutterStock

Valparaíso es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está ubicada sobre 22 empinadas colinas, donde casas de colores vibrantes descienden hacia el mar. Tiene un casco histórico que combina la arquitectura del siglo XIX con el audaz y atrevido arte urbano.

Vancouver, Canadá

Ciudades más hermosas. El paseo marítimo de Vancouver muestra su horizonte. Foto: EB Adventure Photography / ShutterStock

«El pequeño pueblo al borde del bosque lluvioso» fue asi como un periodista local se refirió a Vancouver. Está rodeada de una belleza natural; como montañas cubiertas de nieve a un lado y el océano Pacífico al otro. Y ni siquiera hace falta alejarse demasiado para disfrutar de la naturaleza: el Parque Stanley, en el centro, cuenta con más de 1.000 acres de costas y bosques.

Asia

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Ciudades más hermosas. Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi. Foto: 12 Apples Media/ ShutterStock

La ciudad rebosa opulencia en cada rincón: desde extensos centros comerciales de lujo y pistas de esquí bajo techo hasta el impactante Louvre Abu Dabi; incluso sus espacios sagrados destacan por su imponencia arquitectónica. La Gran Mezquita Sheikh Zayed, por ejemplo, rivaliza con algunos de los palacios más fastuosos del mundo.

Busan, Corea del Sur

Ciudades más hermosas. Amanecer, vista de la ciudad de Busan en el templo Haedong Yonggungsa en Busan, Corea del Sur. Foto: GAR_MOO.PHOTOGRAPHY / ShutterStock

Busan tiene un exquisito catálogo de vistas, gastronomía y playas para visitar. Una de ellas, y la más impresionante, es el colorido barrio en lo alto de la colina, Gamcheon. Otro punto importante para visitar es el Templo Haedong Yonggungsa, que se alza frente al mar en el extremo noroeste de Busan.

Chiang Mai, Tailandia

Ciudades más hermosas. Wat Chedi Luang en Chiang Mai, Tailandia. Foto: RuslanKphoto/ ShutterStock

Durante años, refugio cultural de expatriados residentes en Bangkok y entusiastas del arte, Chiang Mai se ha consolidado como una parada imprescindible en cualquier recorrido por el sudeste asiático. Además de sus magníficos hoteles y los aromas intensos de curris picantes que impregnan las calles de Wat Gate, resulta indispensable la caminata de 30 minutos a través del bosque hasta el complejo del templo Wat Palad, rodeado de exuberante vegetación, budas ornamentados y una vista espectacular de la ciudad a sus pies.

Doha, Catar

Ciudades más hermosas. Horizonte del área de la Bahía Oeste desde la cima en Doha. Foto: Kirill Neiezhmakov / ShutterStock

Doha, fundada en la década de 1820 a orillas de una bahía turquesa, nació como un pequeño pueblo pesquero. Hoy, la ciudad combina rascacielos futuristas con el colorido Souq Waqif y el imponente Museo de Arte Islámico.

Hanói, Vietnam

Ciudades más hermosas. Vista superior Aéreas Mega Grand World en la ciudad. Foto: Parilov / ShutterStock

Su apego a la tradición ha cautivado durante años a los viajeros occidentales, que suelen considerarla una de sus capitales asiáticas favoritas por sus templos impregnados de incienso, sus clásicas casas comerciales y sus distinguidas villas del Barrio Francés. Y aunque Hanói continúa modernizándose, no ha perdido su alma romántica.

Hong Kong

Ciudades más hermosas. Vista de Hong Kong y el puerto de Victoria al atardecer. Foto:chinaface / ShutterStock

Hong Kong tiene varias cosas que magnifican a la ciudad, pero en el aire es donde se muestra su mejor rostro. Es ahí en donde uno puede ver el paraíso moderno, donde islas montañosas rodean una jungla de concreto.

Jaipur, India

Ciudades más hermosas. Vista interior del Palacio de los Vientos llamado HAWA MAHAL Jaipur, Rajasthan, India, Sur, Este, Asia. Foto. Tukaram.Karve / ShutterStock

En 1876, el maharajá Sawai Ram Singh II ordenó pintar los edificios de un tono rosado anaranjado para recibir la visita real del príncipe Alberto y la reina Victoria; muchos de los inmuebles del casco antiguo conservan todavía hoy ese característico color. Y, por esto, se le da el nombre como la Ciudad Rosa.

Kioto, Japón

Ciudades más hermosas. Templo Kiyomizu al atardecer en Kioto, Japón. Foto: Guitar photographer/ ShutterStock

Visitar Kioto, Japon, es como meterse a una máquina del tiempo por sus 1.600 templos budistas y 400 santuarios. Para quienes buscan con entusiasmo los cerezos en flor, no hay de qué preocuparse: el Jardín Botánico de Kioto y el Camino del Filósofo son algunos de los lugares más populares del país para disfrutar del hanami.

Luang Prabang, Laos

Ciudades más hermosas. Templo budista tradicional en Luang Prabang, Laos. Foto: Udisatu /ShutterStock

Puede que no tenga los templos de Siem Reap ni las ruinas ancestrales de Bagan, pero Luang Prabang podría ser la ciudad pequeña ideal del sudeste asiático. Es difícil precisar por qué, aunque quizá se deba a las procesiones diarias, al amanecer, de unos 200 monjes vestidos con túnicas color azafrán, o a las vibrantes orquídeas que brotan de los árboles. Y no es solo una impresión: aquí el cielo parece, de alguna manera, un poco más azul.

Mascate, Omán

Ciudades más hermosas. Muscat Takia calles del centro histórico de la ciudad Foto: Vadim_N/ ShutterStock

Omán cuenta con algunos de los paisajes más espectaculares, desde playas hasta cordilleras increíblemente escarpadas. Mientras tanto, Mascate, la capital portuaria de Omán, está rodeada de montañas y desiertos en el Golfo de Omán, donde centros comerciales del siglo XXI conviven con fuertes portugueses del siglo XVI y relucientes mezquitas.

Shanghái, China

Ciudades más hermosas. La ciudad de Shanghai y el río Huangpu por la noche, China. Foto: Guitar photographer / ShutterStock.

Posiblemente la ciudad más emocionante de China, el horizonte de Shanghái se define por brillantes faros como la Torre de la Perla Oriental y la Torre de Shanghái. Pero la ciudad no solo se compone de ostentación del siglo XXI y boutiques de lujo de marcas reconocidas. Hay muchas oportunidades para disfrutar de placeres más tradicionales, ya sea paseando por el Bund o explorando la arquitectura colonial de la antigua Concesión Francesa.

Singapur

Ciudades más hermosas. Horizonte de la bahía de la Marina de Singapur con el Museo de Ciencia de Arte al atardecer. Foto: Majonit / ShutterStock

Singapur es una ciudad excepcional, con templos elaborados, jardines extraordinarios y una arquitectura de primera clase (no te pierdas las casas de colores pastel de Koon Seng Road). La belleza aquí es tanto natural como artificial, y los viajeros buscan la jungla tropical de la ciudad en el Jardín Botánico y los salvajes y tecnicolores Jardines de la Bahía. Además, puedes llegar a todo a través de algunas de las calles y metros más limpios que jamás hayamos visto.

Ereván, Armenia

Ciudades más hermosas. Ereván muestra una hermosa arquitectura bajo un cielo vibrante con nubes. Foto: Dave Primov/ ShutterStock

En Ereván coexisten monumentos de la era soviética, monasterios medievales y espacios creativos modernos, mientras que la característica puedra de toba rosada de la ciudad le otorga un cálido resplandor al atardecer.

África

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudades más hermosas.Centro de Ciudad del Cabo desde arriba con la Montaña de la Mesa y la Cabeza de los Leones en el fondo. Foto: 40mm Photographer/ShutterStock

Montañas, costas escarpadas y playas habitadas por pingüinos: Ciudad del Cabo parece reunirlo todo. Cada jornada en la llamada “Ciudad Madre” invita a enamorarse de un nuevo paisaje, ya sea en los Jardines Botánicos Nacionales Kirstenbosch, donde florece la protea real, o entre las casas de colores vibrantes del barrio Bo-Kaap. De hecho, el asombro comienza incluso antes de aterrizar: la primera vista aérea de la imponente Montaña de la Mesa deja una impresión difícil de olvidar.

Chefchaouen, Marruecos

Ciudades más hermosas. Calle en la medina de la ciudad azul de Chefchaouen, Marruecos. Foto: kudla/ShutterStock

Escondida en lo alto de las montañas del Rif, esta ciudad fortificada del siglo XV, famosa por su característico azul, sigue siendo uno de los destinos más visitados de Marruecos. En cualquier rincón de la medina de Chefchaouen es posible encontrarse con vistas impactantes de sus edificios teñidos de azul cielo, que se repintan cada año, o del paisaje montañoso que la rodea. Para contemplar una panorámica completa del pueblo, basta con realizar una caminata de unos 20 minutos hasta la Gran Mezquita.

Oceanía

Queenstown, Nueva Zelanda

Ciudades más hermosas. Rodando el paisaje nocturno de Queenstown en la Nueva Zelanda. Foto: HE IS PATRICK /ShutterStock

La capital mundial de la adrenalina está a un paso de algunas de las maravillas naturales más increíbles del país, desde el azul lechoso del lago Wakatipu hasta las llamadas "tres grandes" montañas (Remarkables, Cecil Peak y Walter Peak). Si prefiere no disfrutar de las vistas desde un arnés de puenting, relájese en el patio o la gran piscina infinita del Matakauri Lodge, ambos con excelentes miradores.

Sídney, Australia

Ciudades más hermosas. Lugares famosos del puerto de Sídney. Foto: Mark Heider/ShutterStock

Sídney cuenta con playas hermosas como Bondi, Manly y Coogee, con la espectacular Ópera de Sídney, con una cultura costera y con ferris para volver a casa. Por esto y mucho más es considerada una de las ciudades más hermosas.