Los 7 destinos más románticos del mundo

Aunque no lo crea, los clichés siguen siendo la máxima dentro de las muestras de amor. O si no díganos si el amor no florece cuando está frente a un atardecer frente al mar o sobre una plaza antigua donde la gente se sienta a ver pasar el tiempo o caminar por aquellas calles de piedra que por siglos han guardado secretos de amor y por qué no, un restaurante icónico donde usted y su pareja se juren amor eterno.

Porque esto es lo que suele pasar en un viaje romántico que no es la luna de miel. Se trata de destinos donde usted se convence que esta persona es la indicada para pasar el resto de su vida, que esa será su mejor elección para estar en las buenas y en las no tan buenas.

Por eso en Diners hemos organizado cada destino con partida desde Bogotá, para que sepa lo que tiene que hacer para llegar a los destinos que están en Europa, África o Asia, todo esto con el fin de que elija el lugar de acuerdo a lo que está buscando. Y ojo porque también le tenemos destinos dentro de Colombia, que son igual de importantes e imponentes para que usted quede como el o la romántica más grande de este país.

Sin más preámbulos, vea los destinos más románticos para celebrar San Valentín y claro, también le contamos si necesita tramitar Visa u otro tipo de documentación adicional a su pasaporte.

1. Costa Amalfitana, Italia

Foto: SCStock / Shutterstock

La Costa Amalfitana en la región de Campania se encuentra frente al mar Tirreno y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO por la forma en que sus pueblos se integran a los acantilados rocosos.

Positano, Amalfi y Ravello aparecen en registros turísticos por sus calles estrechas, casas de colores construidas en terrazas naturales y vistas abiertas hacia el mar. En Ravello se pueden visitar los jardines históricos de Villa Rufolo y Villa Cimbrone, espacios abiertos al público con entradas reguladas.

Para alojarse existen hoteles con terrazas panorámicas documentados en guías internacionales y restaurantes donde se sirven pescados del Tirreno, pasta al limón y productos derivados del limoncello de la región. Desde Bogotá se vuela hacia Nápoles con una o dos escalas, con tarifas que suelen encontrarse desde $1.000 dólares ida y vuelta en temporadas medias. Es necesario contar con visa Schengen.

2. Santorini, Grecia

Foto: Olga Gavrilova/ Shutterstock

Santorini forma parte del archipiélago de las Cícladas en el mar Egeo y su geografía volcánica ha dejado una caldera visible desde los pueblos de Oia y Fira, donde las casas blancas con techos azules se alinean sobre el borde del acantilado.

Aquí las playas de arena oscura como Perissa y Kamari están registradas en guías de turismo por su origen volcánico. En la isla hay hoteles con terrazas abiertas hacia el mar y piscinas construidas en la roca, además de tabernas donde se sirven pescados del Egeo y vinos producidos en viñedos locales.

Ahora, viajar desde Bogotá implica hacer escalas en capitales europeas con precios que rondan los $1.200 dólares ida y vuelta según la temporada. También se requiere visa Schengen.

3. Marrakech, Marruecos

Foto: frantic00/ Shutterstock

Marrakech es conocida por su medina amurallada, los zocos organizados por oficios y la plaza Jemaa-el Fna, un espacio abierto donde se concentran vendedores y músicos desde la tarde hasta la noche.

El Jardín Majorelle está abierto al público con horarios definidos y un museo asociado a su historia reciente. Muchos alojamientos funcionan en antiguos riads restaurados con patios interiores y terrazas, mientras los restaurantes ofrecen tajines, cuscús y té de menta como parte de la oferta gastronómica tradicional.

Desde Bogotá el trayecto requiere al menos una escala en Europa y los precios pueden encontrarse desde $1.100 dólares ida y vuelta. Marruecos permite el ingreso de colombianos sin Visa por un tiempo determinado con pasaporte vigente, es decir, aproximadamente 90 días.

4. Roma, Italia

Foto: Vlas Telino studio/ Shutterstock

Roma conserva vestigios visibles del Imperio romano en el Coliseo, el Foro y el Palatino, espacios arqueológicos abiertos al público con recorridos delimitados.

Plazas como Piazza Navona y fuentes como la Fontana di Trevi aparecen descritas en registros patrimoniales y guías históricas. La ciudad cuenta con hoteles en edificios antiguos restaurados y trattorias donde se preparan recetas tradicionales como carbonara, amatriciana y cacio e pepe.

Volar desde Bogotá hacia Roma implica una o dos escalas y tarifas que rondan los $1.000 dólares ida y vuelta. También se requiere visa Schengen.

5. Phuket, Tailandia

Foto: Parilov/ Shutterstock

Phuket es la isla más grande de Tailandia y se encuentra en el mar de Andamán. Caminar por playas como Kata, Karon y Patong, que figuran en listados oficiales de turismo por su extensión, es uno de los planes más románticos que puedan existir sobre esta tierra.

También existen resorts frente al mar y hoteles boutique con acceso directo a la playa. La oferta gastronómica incluye platos tradicionales como pad thai, curry verde y mariscos frescos.

Ahora, el viaje desde Bogotá requiere varias escalas en aeropuertos internacionales y precios que suelen encontrarse desde $1.400 dólares ida y vuelta. Tenga en cuenta que para entrar a Tailandia debe revisar el requisito de visado o permiso electrónico según la duración del viaje.

6. Cartagena de Indias, Colombia

Foto: Néstor Morales Moreno/ Shutterstock

La Ciudad Amurallada de Cartagena fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conserva murallas, plazas y fortificaciones abiertas al público.

Dentro del centro histórico hay hoteles boutique en casas coloniales restauradas y restaurantes donde se sirven pescados, arroz con coco y cocina caribeña documentada en guías gastronómicas, como sucede con Celele, del boyacense Jaime Rodríguez.

Desde Bogotá existen vuelos directos diarios con tarifas que pueden encontrarse desde $450.000 pesos ida y vuelta en temporada baja.

7. Barichara, Colombia

Foto: Barracuda Bga/ Shutterstock

Barichara en Santander es reconocido como Monumento Nacional por su arquitectura colonial en piedra y calles empedradas que conservan su trazado original.

Aquí los hoteles están en casas restauradas, ofrecen patios internos y terrazas con vista al paisaje del cañón del río Suárez.

Encuentre restaurantes locales que sirven cabrito, arepas santandereanas y cocina regional como sucede con el icónico Elvia de Rafael Buitrago. Desde Bogotá se puede volar a Bucaramanga y continuar por carretera durante tres horas, con un costo total aproximado desde $350.000 pesos entre vuelo y transporte terrestre.