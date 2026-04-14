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En medio de la inmensidad de los llanos orientales, donde el horizonte parece no tener fin y el cielo se impone como protagonista, un proyecto hotelero está marcando la diferencia. A tan solo dos kilómetros de la vía que conecta Yopal con Sirivana, el Hotel Morúa no solo redefine la experiencia de hospedaje en la región, sino que se posiciona como un referente en el uso de energías renovables en Colombia.

En un contexto global donde la urgencia climática exige transformaciones concretas, la apuesta por la energía solar deja de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. En ese escenario, el Hotel Morúa emerge como un ejemplo tangible de cómo el turismo puede integrarse de manera responsable con su entorno sin sacrificar el confort ni la calidad.

Donde el sol también hospeda: la apuesta sostenible del hotel Morúa

La propuesta del hotel combina la riqueza cultural llanera con una infraestructura moderna que prioriza la sostenibilidad. No se trata únicamente de un discurso ambiental: detrás de su operación existe un sistema energético robusto que demuestra que el cambio es posible. Desarrollado por la empresa colombiana Solar Fox y liderado por el ingeniero Néstor Ramírez, el proyecto cuenta con un campo solar compuesto por 204 módulos fotovoltaicos bifaciales capaces de generar cerca de 200.000 kWh al año.

El impacto de esta infraestructura es significativo. La operación del hotel evita la emisión de aproximadamente 40 toneladas de dióxido de carbono anualmente, una cifra que se traduce en el equivalente ambiental de sembrar 1.800 árboles cada año. «Más allá de los números, este logro evidencia el potencial de las energías limpias para transformar industrias tradicionalmente intensivas en consumo energético, como la hotelería», expresa Aida Plazas Yunado, gerente de Morúa.

Donde el sol también hospeda: la apuesta sostenible del hotel Morúa

Gracias a este sistema, el Hotel Morúa logra cubrir el 100 % de su demanda energética en condiciones normales, lo que no solo reduce su huella de carbono, sino que también le permite aportar energía limpia a la red. Este modelo de autosuficiencia energética abre la puerta a nuevas formas de operación turística en regiones donde la riqueza natural es, al mismo tiempo, un activo y una responsabilidad.

La experiencia del visitante también se ve atravesada por esta visión sostenible. El hotel ha incorporado estaciones de carga para vehículos eléctricos, consolidándose como un destino alineado con las nuevas formas de movilidad responsable. Así, quienes recorren el Casanare pueden hacerlo con la certeza de que su paso por el territorio deja una huella mínima.

Donde el sol también hospeda: la apuesta sostenible del hotel Morúa

La importancia de este tipo de iniciativas radica en su capacidad de generar un efecto multiplicador. Proyectos como el del Hotel Morúa no solo reducen su propio impacto ambiental, sino que también envían un mensaje claro a la industria turística: es posible construir experiencias de alto nivel sin comprometer los recursos del futuro.

En una región donde la naturaleza es protagonista y la cultura llanera se vive con intensidad, la energía renovable se convierte en una aliada para preservar ese equilibrio. El Hotel Morúa lo entiende y lo traduce en cada detalle, demostrando que la sostenibilidad no es una limitación, sino una oportunidad para innovar.

Puntos de carga energética vehicular. Foto. cortesía.

Más que un destino, este hotel representa una nueva forma de viajar: consciente, responsable y conectada con el entorno. En los llanos del Casanare, la energía del sol no solo ilumina paisajes, también impulsa un modelo de turismo que mira hacia el futuro.

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