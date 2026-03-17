Los baños de restaurante, en particular, se han transformado en destinos dentro del destino. Ya no son espacios funcionales que se esconden al final de un pasillo. Son experiencias diseñadas, fotografiadas y compartidas millones de veces. Espejos infinitos, mármol rosa, esculturas de artistas reconocidos, bolas de discoteca: los diseñadores saben que un baño memorable puede ser el detalle que convierta una cena en una experiencia viral.

Un restaurante con spots instagrameables no solo atrae comensales: crea embajadores involuntarios que documentan cada rincón, comparten historias y contribuyen al hype orgánico que ninguna campaña publicitaria puede comprar.

Si es de los que también usa la pausa al baño para lograr una buena selfie, aquí le presentamos diez baños de restaurantes alrededor del mundo que han logrado ser funcionales e inolvidables.

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Masa Vins, Madrid

Este bar de vinos naturales tiene su sede original en Barcelona, pero su local madrileño en el corazón de Chamberí —cerca de la Plaza de Olavide— se ha ganado fama propia. Además de una carta de vinos naturales y pequeños platos como ceviche y porchetta, el lugar está decorado con vinilos por todas partes. El baño tiene un juego de espejos que explica por qué siempre hay fila para entrar.

Leña, Marbella

El steakhouse de Dani García en el Hotel Puente Romano fue galardonado en 2021 como el restaurante más bonito del mundo en los Restaurant & Bar Design Awards. Diseñado por Astet Studio, el espacio trabaja con piedra, madera y texturas orgánicas, y el baño mantiene esa coherencia: acceso arqueado, piedra negra y destellos dorados que crean un ambiente cálido.

Sketch, Londres

Sketch, ubicado en Mayfair a pasos de Oxford Street, es un proyecto del chef Pierre Gagnaire y el restaurador Mourad Mazouz que incluye salón de té, bar y dos restaurantes dentro de una mansión del siglo XVIII. El East Bar tiene estética de nave espacial con barra circular, pero los baños son el verdadero atractivo: cápsulas ovaladas blancas más altas que una persona, con techo que recrea una pista de baile LED multicolor.

La Felicità, París

Ubicado en el campus de startups Station F, este espacio del grupo Big Mamma combina puestos de cocina italiana, tres bares y sesiones de DJ ocasionales. Más allá de las pizzas napolitanas y las cookies rellenas de praliné, los baños son obras de arte diseñadas por Trone, empresa francesa especializada en inodoros de diseño. Ocho temáticas distintas con nombres como L’Arc en Ciel o Le Sacre convierten cada visita al baño en una experiencia visual.

Brasserie of Light, Londres

Ubicado en los almacenes Selfridges, este restaurante diseñado por Martin Brudnizki tiene un baño en mármol rosa con juego de espejos e iluminación perfecta para fotos. El comedor principal cuenta con un Pegaso con incrustaciones de Swarovski obra de Damien Hirst y ventanales de doble altura.

Caffè Pico, Ámsterdam

Este restaurante italiano en De Pijp mezcla tradición culinaria con propuesta contemporánea de platos para compartir, mariscos frescos y cócteles. En su sitio web encontrará la advertencia: «Don’t forget to use the bathroom ;)». Paredes naranjas, bola de discoteca y luz tenue transforman el baño en un espacio memorable.

Enigma, Barcelona

Foto: Diariodesign

El restaurante de Albert Adrià con dos estrellas Michelin ofrece un viaje sensorial diseñado por RCR Arquitectes (Premio Pritzker 2017) junto a Pau Llimona. El espacio juega con texturas y materiales para crear un ambiente misterioso y futurista. Los baños continúan esa experiencia con metal, resina, cerámica y cristal integrados con armonía.

Obvio, Nueva York

Este bar de cócteles en NoMad (Manhattan) fue diseñado por Juan Santa Cruz con paredes en brocado que recrea la textura de la piel de jirafa, tonos champán e iluminación suave. El baño, bañado en rojo intenso con espejos ovalados, se ha convertido en uno de los espacios más fotografiados del local y está conquistando redes sociales.

Annabel’s, Londres

Lavarse las manos en Annabel’s es un privilegio reservado para pocos. Este club privado en Mayfair es uno de los más exclusivos de Londres, frecuentado por figuras como Mick Jagger hasta la princesa Diana y Margaret Thatcher. La mansión de cuatro pisos alberga restaurantes, bares, comedores privados, salón de puros, discoteca y terraza ajardinada. Los baños, especialmente el tocador de mujeres en patrones florales y tonos rosados, son dignos de una fantasía que parece sacada de cualquier libro de cuentos.

Bacchanalia, Londres

Cerramos la lista y Londres es la ciudad con más ubicaciones que cualquier otra, pero su nivel de extravaganza justifica la repetición. Bacchanalia, situado en Mayfair, es un restaurante mediterráneo de estética barroca que toma su nombre de las festividades romanas en honor a Baco, dios del vino.

El espacio, diseñado por Martin Brudnizki Design Studio, trabaja con murales, esculturas y referencias clásicas que evocan escenas grecorromanas. En el baño de mujeres, el espectáculo continúa: más de 400.000 azulejos recrean el Jardín de las Hespérides, la mítica arboleda de la mitología griega.

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