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Del 27 de noviembre, al 10 de enero de 2027, el Tren de la Navidad abre sus puertas a los amantes de los ferrocarriles y de quienes disfrutan los alumbrados de estas fiestas decembrinas en un entorno distinto. Este convoy sale del occidente de Bogotá – centro comercial Gran Estación-, con una parada en la estación de Usaquén, ubicada en la carrera novena con calle 110 y, finalmente sale por el norte de la ciudad, con una última parada en la estación de La Caro, en Chía, desde donde inicia el recorrido de regreso al punto de partida.

En la Estación de Usaquén, los viajeros podrán disfrutar de música, reunirse con Papá Noel y sus duendes y tomarse fotos con la locomotora iluminada para así vivir lo mejor del ambiente navideño. Así mismo, al llegar a la estación de La Caro, podrán ver un espectáculo de juegos pirotécnicos. Una vez finalizado este espectáculo, el tren emprenderá el regreso a Bogotá.

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En la estación de La Caro, en Chía, los viajeros podrán ver un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Foto:// Shutterstock – iamlukyeee.

Los coches tienen sillas numeradas, reclinables, y servicio de baño en cada vagón de por medio. La salida desde la primera estación, costado occidental centro comercial Gran Estación es a las 6:45 p.m., luego, el tren llega a Usaquén a las 7:15 y parte nuevamente a las 8:00 p.m., a La Caro, el tren llega a las 8:50 p.m. y se regresa a Bogotá hacia las 9:20 p.m., a Usaquén llega a las 10:10 p.m. y sale a las 10:15 y al punto de partida regresa a las 10:45 p.m.

Para disfrutar del recorrido, la organización operadora del Tren de la Navidad recomienda llegar a tiempo a las estaciones de partida, teniendo en cuenta que en estas épocas decembrinas el tráfico bogotano se complica, llevar ropa abrigada y zapatos cómodos -preferiblemente no usar tacones-, tener a los menores de edad siempre a la vista, estar atentos de sus objetos personales y no dejarlos en el tren y llegar a los sitios en transporte público, pues no se ofrece servicio de estacionamiento. Así mismo, la organización advierte que no se permiten mascotas, para garantizar la comodidad de todos los pasajeros.

Boletería

Los tiquetes para el tren valen $78.000 pesos por persona, más los costos de administración y ubicación, y se consiguen en el portal de internet de Tu Boleta. Los niños menores de tres años y que no ocupen puesto, no pagan tiquete.

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Usaquén, patrimonio vivo

La estación de tren de Usaquén es una de las paradas del recorrido del Tren de la Navidad. Es un bien de interés patrimonial, histórico y cultural de Bogotá, que junto con la estación Sabana, ubicada en el centro de la ciudad, dan cuenta del desarrollo de la red ferroviaria desde los años 20 del siglo pasado.

La Estación cumplió cien años de puesta en marcha este año, y fue un punto importante para conectar la capital colombiana con los municipios de la sabana norte de Cundinamarca y con Boyacá. Actualmente, la estación de Usaquén, de arquitectura republicana, de dos plantas y con tejados de barro, permanece como un enclave del pasado y de la memoria de Colombia en una zona empresarial y comercial del norte de Bogotá.