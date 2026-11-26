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El arribo de la época decembrina, que en la tradición se asocia con la entrega de regalos, trae consigo una pregunta que se repite cada año: qué encontrar para sorprender y brindar una experiencia única. También es el momento de buscar nuevos elementos para el hogar, descubrir nuevas marcas y dar una mirada a la producción colombiana. En dicho contexto, Feria EVA prepara su Christmas Edition de 2026, una edición que reúne 520 emprendimientos nacionales, durante dos fines de semana, antes de la llegada de la Navidad.

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Con entrada libre, del 9 al 13 y del 16 al 20 de diciembre, la feria ocupará tres espacios: el Parque de la 93, el Pabellón 94 y el Pabellón Home & Decor. En ellos estarán distribuidas las más de 500 marcas participantes de diferentes categorías, desde moda y joyería hasta gastronomía, diseño, accesorios y propuestas para el hogar.

Una Feria EVA navideña

La propuesta de este año toma como referencia una Navidad clásica, cálida y atemporal. El tartán, la combinación entre dorados y rojos, junto a las texturas y los detalles tradicionales estarán presentes en la ambientación de la feria, que bajo el concepto Christmas belongs here busca evocar esa familiaridad de las fiestas: volver a casa, reunirse alrededor de una mesa y pensar en las personas que hacen parte de nuestras vidas.

El tartán, las texturas y los detalles clásicos de la Navidad serán protagonistas de la ambientación de Feria EVA Christmas Edition 2026, bajo el concepto Christmas belongs here.

La idea también está en los pequeños rituales de esta época. Escoger un regalo pensando en los gustos de alguien, encontrar un objeto que pueda convertirse en parte de la decoración de la casa o descubrir una marca que no se conocía son algunas de las formas en que comienza a tomar forma la Navidad antes de las celebraciones. EVA propone reunir esos momentos en un mismo recorrido, en el que las compras conviven con la gastronomía y los encuentros.

Sumado a lo anterior, frente a una experiencia grata en uno de los sectores más reconocidos del norte de la ciudad, invitación a esta edición navideña es clara: es a recorrer la feria sin perder de vista aquello que hace particular este momento del año, en el cual compartir tiempo, sorprender a otros y encontrar la magia en los detalles resulta ser la prioridad.

Más allá de regalos cotidianos

Moda, joyería y decoración comparten espacio con propuestas de bienestar, productos para niños y mascotas y emprendimientos gastronómicos. Esa variedad permite encontrar proyectos colombianos que responden a intereses distintos y que no necesariamente se descubren cuando se sale a comprar los regalos de Navidad. También amplía el perfil de quienes visitan la feria: desde quienes buscan algo para llevar a casa hasta quienes quieren conocer nuevas marcas y pasar la tarde entre distintas propuestas.

En la edición navideña de 2025, esa visita estuvo acompañada por una programación de más de 60 shows musicales gratuitos, además de novenas, espectáculos en vivo y actividades infantiles. Durante los dos fines de semana, el Parque de la 93 recibió presentaciones para distintos públicos, de modo que la agenda cultural tuvo un lugar junto a la oferta de emprendimientos.

Por otro lado, el espacio también funciona como una gran oportunidad para las marcas en una de las temporadas más esperadas, y con mayor flujo de personas, para la venta en Colombia. Asimismo, articipar en EVA también significa encontrarse con un público que puede conocer sus productos de primera mano. La feria funciona como una vitrina para marcas colombianas que buscan visibilidad y nuevas audiencias, pero también como un punto de contacto entre quienes crean y quienes compran.

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