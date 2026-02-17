Robert Duvall, el icónico Consiglieri de «El padrino» muere a los 95 años tras seis décadas en la industria

«Me encanta el olor a napalm por la mañana» es una de las icónicas frases que dejó el famoso actor, director y narrador estadounidense Robert Duvall, en la cinta Apocalipsis Now. Duvall nació el 5 de enero de 1931 en Virginia, Estados Unidos y desde muy pequeño ha estado fascinado por la industria audiovisual, teniendo estudios en Arte Dramático o interpretación. Sin embargo, no fue hasta 1952 que comenzó su carrera profesional en un grupo de teatro.

En 1959 comenzó a aparecer en varias series como actor invitado y fue hasta 1962 que hizo su debut en el cine como Boo Badley en la película Matar a un Ruiseñor de 1962. Ese fue solo el comienzo de una carrera dedicada y longeva contando con más de noventa producciones audiovisuales convirtiéndose en un gran referente en la industria audiovisual. Por su arduo trabajo ha sido nominado por varios años a los premios Óscar, premios Globo de Oro, premios BAFTA, entre otros, resultando ganador en varios casos como cuando se llevó el Óscar a Mejor Actor con su asombrosa actuación en Gracias y Favores.

A pesar de tener una gran lista de éxitos audiovisuales, el actor es recordado por muchos por su papel como Tom Hagen en “El Padrino”. «Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo” comparte Luciana Duvall, esposa del artista, en redes sociales anunciando la muerte del actor Robert Duvall el 15 de febrero en su casa en Virginia.

Estas son cinco películas para recordar a Robert Duvall.

El padrino (1972)

Dirigida por Francis Ford Coppola. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo que narra la historia de la poderosa familia mafiosa Corleone en el Nueva York de los años 40. Sin embargo, esta se ve sacudida cuando Vito Corleone (Marlon Brando) sufre un atentado.

Este hecho obliga a su hijo menor, Michael (Al Pacino) a involucrarse en los negocios familiares hasta asumir el mando. Tom Hagen (Robert Duvall) es el hijo adoptivo de Corleone y el leal consigliere de la familia, con su lógica, sabiduría y estrategia en la mafia se vuelve un personaje vital durante la guerra de las cinco familias y la transición a Michael. Esta es una de las películas más influyentes de la historia del cine y la que consolidó el prestigio de Duvall en Hollywood.

(Le puede interesar: ‘Cumbres Borrascosas’: todas las locaciones donde se grabó la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi)

Apocalipsis now (1979)

Dirigida por Francis Ford Coppola e inspirada libremente en la novela Heart of Darkness de Joseph Conrad, la película está ambientada en la Guerra de Vietnam. El capitán Willard (Martin Sheen) recibe una misión secreta: remontar un río hacia Camboya para encontrar y eliminar al coronel Kurtz (Marlon Brando), un oficial que ha desertado y creado su propio reino violento en la selva. En el camino, Willard se enfrenta al caos y la brutalidad de la guerra, incluyendo al excéntrico teniente coronel Kilgore, interpretado por Robert Duvall.

Gracias y Favores (1983)

Dirigida por Bruce Beresford. La película se centra en la vida de Mac Sledge (Robert Duvall), un cantante de música country, quien busca rehacer su vida luego de un problema de alcoholismo a través de la relación con una joven viuda Rosa Lee (Tess Harper) y su hijo. Por este papel ganó el Óscar a Mejor Actor en 1984.

El Apóstol (1997)

Dirigida por Robert Duvall. La película “El Apóstol” sigue a Sonny (Robert Duvall), un carismático predicador pentecostal de Texas cuya vida se desmorona tras asesinar al amante de su esposa en un arrebato de ira. Huye a Luisiana, asume una nueva identidad y busca redención fundando una pequeña iglesia, luchando entre su fe sincera y sus profundos defectos personales.

(Le puede interesar: ¡Ayuda!, la película de Sam Raimi que amará cualquier oficinista)

El juez (2014)

Dirigida por David Dobkin. La película “El juez” sigue la historia de Hank Palmer (Robert Downey Jr.) un abogado un tanto cínico quien regresa a su ciudad natal por el funeral de su madre. Sin embargo, ahí se entera que su distanciado padre, el juez Joseph Palmer (Robert Duvall) está siendo acusado de homicidio. Decide investigar la verdad y solucionar varios conflictos familiares que había dejado en el pasado hace años.

Luego de seis décadas de carrera, Robert Duvall ha logrado construir y dejar su esencia en varias películas y personajes que dejaron marca en la historia por su autoridad, la contradicción y la humanidad de sus personajes y narraciones. Estas cinco películas condensan el legado del actor.