¡Ayuda!, la película, abre con un accidente aéreo y, sin rodeos, pone a Linda Liddle y Bradley Preston en una playa rodeada por agua turbia y selva cerrada. Ellos son los únicos sobrevivientes, al mejor estilo de Náufrago. Sin embargo, su comienzo encierra una relación tóxica laboral que hace muy interesante la relación de estos dos personajes interpretados por Rachel McAdams y Dylan O’Brien.

Ella ha trabajado bajo sus órdenes. Él ha sido un jefe difícil. Ese pasado entra a la isla con ellos, se sienta en la arena y empieza a hablar en cada decisión que toman. La búsqueda de agua, la recolección de ramas, el intento por organizar un refugio, todo queda atravesado por esa relación previa que nunca se resuelve y que ahora no tiene paredes, escritorios ni puertas que la contengan.

Damian Shannon y Mark Swift, responsables del guion, han contado que parte de la idea nació de recuerdos personales en oficinas de la industria del entretenimiento durante sus primeros años en Hollywood. Sam Raimi tomó ese material y lo condujo hacia un terreno donde el humor oscuro aparece en medio de la tensión física constante.

La cámara se mantiene cerca de los actores durante buena parte de los 113 minutos que dura la película. McAdams y O’Brien permanecen casi todo el tiempo en pantalla, con escenas que dependen de su interacción directa, de silencios largos y de conversaciones que ocurren mientras caminan por la playa o se internan en la vegetación.

Para Rachel McAdams, este proyecto representa un nuevo trabajo con Raimi después de coincidir en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Para Dylan O’Brien, fue la primera vez bajo su dirección. En entrevistas promocionales ambos han mencionado la libertad que encontraron durante el rodaje para probar matices en sus escenas, algo que se percibe en la naturalidad con la que transitan entre momentos de tensión y otros donde el absurdo aparece de manera inesperada.

En Diners le compartimos 10 datos para que vaya a ver esta joya para disfrutar febrero:

Datos curiosos de ¡Ayuda!

20th Century Fox

1. En una de las escenas finales, el personaje de Rachel McAdams canta One Way Or Another de Blondie, la misma canción que aparece asociada a su papel en Mean Girls, un detalle confirmado en la sección de curiosidades del registro público de la película.

2. La película está dedicada a Scott Spiegel, colaborador cercano de Sam Raimi y figura frecuente en su círculo creativo desde los años de Evil Dead, cuyo nombre aparece en la dedicatoria de los créditos tras su fallecimiento en 2025.

3. En un plano breve puede verse un Oldsmobile Delta 88 de 1973, automóvil que Raimi ha incluido repetidamente como guiño visual en varias de sus películas desde la década de 1980.

4. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Bill Pope, quien ya había trabajado con Raimi en otros proyectos y cuya participación quedó registrada desde el anuncio oficial del equipo técnico.

20th Century Fox

5. La película alcanzó un 93 % de aprobación en Rotten Tomatoes durante sus primeras semanas de exhibición, cifra documentada en el agregador de reseñas y destacada por medios especializados en cine.

6. El rodaje se realizó en Australia, Estados Unidos y Tailandia, itinerario de producción que aparece consignado en las bases de datos de la película y que implicó locaciones naturales de selva y costa.

7. La premiere mundial se llevó a cabo en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, con presencia de Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Sam Raimi, Danny Elfman, JJ Hook y los guionistas Damian Shannon y Mark Swift, según registros de prensa del evento.

20th Century Fox

8. El guion fue concebido inicialmente como un thriller psicológico de tono más serio, aunque durante el rodaje Raimi incorporó elementos de humor negro que quedaron visibles en el montaje final, hecho confirmado en entrevistas previas al estreno.

9. Durante la filmación en locaciones tropicales el equipo de producción tuvo que retirar cocos reales del set debido al riesgo físico que representaban al caer desde gran altura, situación mencionada por el equipo en reportes de rodaje.

20th Century Fox

10. Con esta película, Sam Raimi regresó a una puesta en escena centrada en efectos prácticos y rodaje en exteriores naturales tras varios años dedicado a producciones de estudio y televisión, hecho que se desprende de su historial reciente de filmografía.