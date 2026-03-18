Nubia Soler* trabajó diez años como contadora independiente. Mientras ella se quemaba las pestañas para sacar adelante a sus tres hijos, su esposo intentaba “romperla” en YouTube, pero los resultados no eran para nada buenos. Con todo, después de varios años de intentos fallidos, a Lucho (el marido de Nubia) literalmente se le apareció la Virgen cuando subió un par de videos con oraciones católicas.

Las visitas se dispararon y sus seguidores se multiplicaron de manera exponencial, superando los dos millones en cuestión de meses. Pero la pandemia los llevó a un punto que nunca se imaginaron, ya que millones de personas se pegaron de la ayuda divina con la esperanza de superar esa coyuntura. Ante la avalancha de ingresos que comenzaron a recibir, Soler dejó su profesión para convertirse en la escritora de las oraciones y Lucho continuó como locutor.

Después de las vacas flacas, la familia de Soler por fin empezó a vivir del fenómeno de las redes sociales; no obstante, en lugar de gastar como si no existiera un mañana, la contadora organizó el negocio de su esposo y compró casas enormes en zonas de estratos 2 y 3 de Bogotá para transformarlas en pequeños edificios de apartamentos.

Hoy, ella dice orgullosa que esos inmuebles son su pensión, mientras que su esposo youtuber lucha por mantener la preferencia de la comunidad católica, en un medio en el que cada día surgen miles de competidores. Los ingresos del canal han bajado un 30 % en los últimos dos años, pero los arriendos se reajustan anualmente con el IPC, lo que, combinado con la valorización, tiene muy satisfecha a la pareja.

En conclusión, a Soler el tema pensional no la trasnocha, pero a muchos de mis amigos y colegas exitosos sí. Sandra Godoy* es una neuropsicóloga que goza de gran reputación, pero como independiente aportó únicamente sobre el 40 % de sus ingresos (como lo permite la ley), así que a pocos meses de cumplir 57 años sabe que la pensión no le alcanzará para mantener su actual nivel de vida. “Yo seguiré cotizando para mejorar mi pensión; además, me encanta trabajar”, justifica ella sonriendo mientras cuenta todos los cursos y planes que tiene para hacer en estos años adicionales de cotización.

Pensiones. Foto: julia tovar IG @juliatovarillustration

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¿Pan para hoy…?

Según la Presidencia de la República, 101.051 personas se trasladaron de los fondos privados de pensiones a Colpensiones entre julio del 2024 y agosto del 2025. El fondo público registró a esa fecha un total de 7.062.250 afiliados, de los cuales el 52,7 % eran hombres y el 47,3 %, mujeres.

De acuerdo con el abogado Juan Ríos, quien tiene un máster en Derecho, Empresa y Justicia con énfasis en Derecho Laboral de la Universidad de Valencia (España), las asesorías pensionales se han movido muchísimo el último año con motivo de la Ley 2381 del 2024 o reforma pensional. Si bien la norma está en estudio por parte de la Corte Constitucional, abrió una ventana para que las personas se pudieran trasladar entre los regímenes sin necesidad de hacer un proceso judicial.

Entre esos miles de colombianos que aprovecharon el papayazo están Marcela Escobar y Germán Noguera. Ellos aportaron a un fondo privado durante más de veinte años, y cuando llegó la hora de tomar la doble asesoría simplemente no lo hicieron y se quedaron en su respectivo fondo. Escobar, que tiene dos hijas adolescentes y está pagando crédito hipotecario, hizo el traslado en cuanto entró en vigencia la norma.

En una conversación de café, Sandra Cortés, la esposa de Germán Noguera, me contó que su pensión de un fondo privado era una miseria y que la de su marido iba a ser igual. Ni corta ni perezosa, le conté de la ventana de traslados y en menos de un mes su esposo ya había efectuado el trámite.

Según el abogado Ríos, el traslado aplica únicamente a quienes son beneficiarios del régimen de transición y estará vigente solo hasta julio de este año. “La oportunidad de traslado hace referencia a las mujeres que tienen 750 semanas y hombres con 900 semanas o más cotizadas”, explica el abogado.

Esta opción, que para personas como Noguera y Escobar significa casi duplicar el monto de su pensión cuando llegue el momento de hacerlo efectivo, va a representar en el futuro un verdadero desafío para las finanzas del Estado. Así lo advierte Rodrigo Castillo, consultor y actuario, que fue vicepresidente de Colpensiones en dos oportunidades y ya disfruta de su pensión.

Su postura es ácida al afirmar que con la reforma pensional se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, puesto que se van a drenar las reservas porque la ley no estableció fuentes claras de fondeo para las nuevas pensiones que se van a tener que pagar.

“En Colpensiones, el sistema viene desbalanceado porque no se han configurado reservas suficientes. Si se le suman los subsidios pensionales para personas mayores, más la disminución gradual de semanas cotizadas para las mujeres (que ya bajó a 1.250 y llegarán a 1.000 en el año 2036), se requiere disciplina fiscal para apropiar esos recursos. Con mis alumnos de la Universidad de la Sabana soy muy duro, pues les advierto que seguramente no se van a poder pensionar porque, además del problema de fondeo, están la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional”, asegura.

La realidad es que cada vez nacen menos niños en el país, hasta el punto de que hoy Colombia tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo con 1,1 hijos por mujer. De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), entre 2020 y 2024 nacieron en el país 841.000 niños menos de lo pronosticado, lo que ha encendido muchas alarmas.

¿Por qué es tan preocupante esta tendencia? Básicamente, porque las pensiones de las personas mayores las pagan los más jóvenes con sus aportes, puesto que no existe un fondo pensional que se haga cargo del tema a largo plazo. Y como los perros y los gatos que hoy remplazan a los hijos no pueden trabajar ni cotizar, el panorama se torna todavía más oscuro.

Pensiones. Foto: julia tovar IG @juliatovarillustration

Comprar semanas y el apocalipsis

Cielo Cortés* vive en España hace más de veinte años y ya está cerca de cumplir la edad para pensionarse, pero todavía no cuenta con las semanas requeridas porque dejó de cotizar durante un tiempo. Ella, que aspira a una pensión en el país ibérico cuando cumpla los 65 años, decidió que va a “comprar semanas” para poder acceder al beneficio en Colombia lo más pronto posible.

Según el abogado Ríos, comprar semanas no es el término preciso, ya que en realidad lo que pagan las personas es el cálculo actuarial que les permitirá llenar los periodos en los cuales no se hicieron cotizaciones o se generaron errores por parte del empleador. Muchos están apelando a este mecanismo con el fin de asegurar las semanas requeridas para entrar en el régimen de transición, pero el pago de un actuario experto, que haga el cálculo y revise la documentación que se debe radicar ante Colpensiones, les puede costar varios millones de pesos.

Confieso que la conversación con Rodrigo Castillo me llevó de nuevo al teatro donde las monjitas del colegio nos ponían a ver las películas sobre las profecías de Nostradamus, con el propósito de atemorizarnos y motivarnos a fortalecer nuestra fe. Su visión es bastante apocalíptica, pues considera que no hay un sistema de pensiones perfecto. “Si la Corte aprueba la reforma, igual se tendrá que hacer otra ley en menos de cinco años para resolver el tema de financiación”, advierte.

En este punto, solo me surge una pregunta: ¿será que la única salida es sentarnos a esperar el apocalipsis de las pensiones, mientras rezamos a diario el rosario esperando un milagro? En mi caso, el camino que me suena más sensato es hacer lo de Nubia Soler y su esposo, y no me refiero a crear videos de oraciones para todos los santos; todo lo contrario, se trata de pellizcarse y tomar acción para crear un patrimonio que genere ingresos pasivos o que, por lo menos, no exija mucho desgaste.

De entrada, hay que tener claro que ninguna pensión igualará el ingreso base de cotización y, en el mejor de los casos, podría llegar hasta el 80 % de ese ingreso si se superan las 1.800 semanas de cotización. Así que la primera meta para quienes están más cerca de la pensión está sobre la mesa: contar con ingresos que complementen ese faltante, que puede ser hasta del 35 % para las pensiones más altas.

Si se hacen cuentas de servilleta, significa que una persona que aportó sobre diez millones de pesos se puede pensionar con unos siete millones; ¿será que no le van a hacer falta esos tres millones que ya no va a recibir de la noche a la mañana? Es importante aclarar que el monto final de la pensión depende de los aportes de los últimos diez años y de las semanas, así que cada caso es particular.

Mi recomendación a todos los que me preguntan qué hacer con sus aportes, así no estén en régimen de transición ni se acerquen a la edad para merecer la pensión, es que consulten su historia laboral en Colpensiones o en su fondo privado y sepan cuántas semanas han aportado. Con ese número en mente, se podrán plantear objetivos más claros para su vida financiera.

Rodrigo Castillo dice que una buena opción para lograr una pensión más alta es hacer aportes voluntarios en los fondos privados, pero la realidad es que para personas con educación financiera depositar recursos en una cuenta a más de veinte o treinta años puede ser una pérdida de oportunidad de inversión. Aunque si no hay interés en aprender de inversiones, esta puede ser una opción más segura.

En suma, nadie tiene asegurada su pensión al 100 %. No quiero parecer la Nostradamus de las pensiones y dejarlos con insomnio durante semanas, como me pasó a mí en el colegio, pero sí es clave trazarse metas financieras que permitan dejar la pensión como el plan B o C y no como el plan A para tener ingresos en la vejez.

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Cuatro pilares claves

Entre los puntos que incorpora la reforma pensional y que entrarían en vigencia si la Corte Constitucional da su visto bueno, está la afiliación obligatoria a Colpensiones para todos los colombianos que cotizan hasta por 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes. De ahí en adelante, los empleados tendrán doble afiliación, ya que los ingresos que excedan ese monto se depositarán en una administradora de fondo de pensiones (AFP) privada.

Se crean cuatro pilares para ampliar la cobertura:

Pilar solidario. Es aquel que contempla una renta básica para adultos mayores sin pensión y población en pobreza extrema.

Pilar semicontributivo. Busca dar un beneficio a quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas únicamente, esto es, que no lograron cotizar las semanas necesarias para pensionarse.

Pilar contributivo. Es obligatorio para todos los trabajadores formales vinculados al mercado laboral. Mezcla la afiliación a Colpensiones y a los fondos privados para los salarios más altos.

Pilar de ahorro voluntario. Se crea para gestionar aportes adicionales de quienes buscan una mejor pensión.