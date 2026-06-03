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Bogotá ofrece una amplia variedad de planes que la convierten en un destino atractivo para residentes y visitantes. Entre ellos destaca su extensa oferta de museos, considerados algunos de los espacios culturales más importantes de la capital colombiana. Ya sea en una salida romántica, un recorrido con amigos o una visita en solitario, los museos son una excelente opción para acercarse a la historia, el arte y la cultura del país. Estos son algunos de los museos que vale la pena visitar en Bogotá.

Museo Nacional (Cra 7 #28-66)

Gente haciendo cola bajo la lluvia para entrar al Museo Nacional. Foto: Simon Mayer / Shutterstock

El Museo Nacional de Colombia fue el primer museo fundado en Colombia y es una de las instituciones culturales más importantes del país. Cuenta con 17 salas de exposición permanente y una sala de exposiciones temporales, donde se exhiben colecciones que preservan y difunden la memoria histórica, artística y cultural de la nación. Con más de 20.000 piezas, el museo refleja su compromiso con la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de Colombia.

Según la página del museo, todos los miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m y el último domingo de cada mes tiene entrada gratuita. También son gratuitos el 20 de julio, 7 de agosto y el 12 de octubre de cada año.

Museo del Oro (cra 6 #15-88)

Museo del oro de Bogotá. Foto: Mark Green / Shutterstock

El Museo del Oro cuenta con cuatro salas de exposición permanente y dos salas destinadas a exposiciones temporales. Tanto las exhibiciones como los textos informativos están disponibles en español e inglés. En su interior alberga una de las colecciones de orfebrería prehispánica más importantes del mundo y, junto con sus demás colecciones arqueológicas, ofrece un valioso testimonio de la vida, las creencias y las tradiciones de las sociedades indígenas que habitaron el territorio antes de la conquista europea.

Este museo es gratuito para los menores de 12 años y mayores de 60 años, y los domingos para todo el público. Además, ofrece visitas guiadas de martes a sábados en inglés y en español, se puede comprobar los horarios en la página oficial del museo.

Museo Botero (calle 11 #4-21)

Museo Botero en Bogotá. Foto: posztos / Shutterstock

Fernando Botero aún sigue siendo uno de los artistas más importantes de la historia del arte colombiano. Con su técnica y su forma de representar la vida, Botero se consolidó como un artista respetado y querido por la sociedad colombiana. El Museo Botero recoge 123 obras de la autoría del artista y, además, exhibe 85 obras de otros destacados artistas internacionales. Las piezas de esta colección las donó el mismo Botero al Banco de la República y funciona como una forma de homenaje al recorrido del artista. El Museo ofrece visitas guiadas, charlas, conferencias, talleres para niños y maestros, entre otras actividades. Además, es un museo de entrada libre para todo el público.

Casa de Moneda(Calle 11 #4-21)

Biblioteca Luis Angel Arango, Casa de la Moneda. Foto: MILTONROD / Shutterstock

La Casa de Moneda de Bogotá es uno de los espacios históricos más importantes de la capital colombiana. Actualmente forma parte de los museos administrados por el Banco de la República de Colombia y ofrece exposiciones que permiten conocer la evolución de la numismática, la economía y la historia monetaria de Colombia. Sus colecciones incluyen monedas, billetes, maquinaria antigua y diversos objetos que muestran cómo ha cambiado el sistema financiero del país a lo largo de los siglos. Además, es un museo de entrada libre para todo el público.

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Museo de Arte Miguel Urrutia MAMU (Calle 11 #4-21)

Museo de Arte Miguel Urrutia. Foto: Mark Pitt Images / Shutterstock

El Museo de Arte Miguel Urrutia o mejor conocido como el MAMU por sus siglas es una exhibición dedicada al arte colombiano, latinoamericano y del mundo. Administrado por el Banco de la República de Colombia, el museo alberga exposiciones permanentes y temporales que reúnen obras de artistas colombianos, latinoamericanos e internacionales. Este museo es de entrada libre todos los días, menos el martes que está cerrado. Sus salas permiten el diálogo entre diferentes épocas, estilos y movimientos artísticos, ofreciendo a los visitantes una visión amplia del arte moderno y contemporáneo. Además de sus exposiciones, el MAMU desarrolla actividades educativas y culturales que fomentan el acercamiento del público al arte y a la creación artística.