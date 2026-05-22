Los juegos infantiles que desaparecen: la conmovedora exposición de Francis Alÿs en el MAMU

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La cámara graba sutilmente desde arriba, ya sea los cuerpos pequeños, los pies desnudos o las sombras de esos niños. Y todos giran, giran y giran. Son niños de la República del Congo, en el África subsahariana, que ejecutan el llamado Kujunkuluka, ese juego tan antiguo como imperecedero en el que simplemente deben girar y girar hasta ser el último que quede en pie.

Esas imágenes vertiginosas dominan una de las inmensas pantallas que resguardan la entrada del segundo piso del Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) de Bogotá, que hasta agosto acogerá la exposición “Francis Alÿs, juegos de niñxs 1999-2025”, curada por Cuauhtémoc Medina y Virginia Roy.

En la otra gran pantalla LED que da la bienvenida a la muestra, aparecen los mismos niños del Congo, que esta vez juegan al Imbu, un ritual que se desarrolla a la hora del atardecer y en el que los jugadores llaman a los mosquitos a través de un tono irresistible, con el objetivo de matarlos a palmotazos.

Además de plantear una mirada sobre la función del juego en la vida humana, este trabajo de Alÿs es también el reflejo de los vertiginosos cambios que ha venido experimentando la sociedad en las últimas décadas. Según Cuauhtémoc Medina, la exposición demuestra que estos juegos —algunos de los cuales son centenarios e incluso milenarios— están desapareciendo crecientemente en los círculos de niños, sobre todo en las grandes ciudades.

“Hay una transición muy importante de cómo se vive la vida infantil, que implica un creciente aislamiento, la separación absoluta de la casa de la calle, la desconfianza por la violencia —de orden sexual, primariamente—, y el predominio de automóviles y de la circulación en la vía pública. Además, hay un giro de las diversiones personales de niños y de adultos hacia actividades que tienen que ver con la pantalla y juegos de computador”, explica el curador.

Para Medina, este archivo que ha logrado documentar Alÿs en todos los continentes y que reúne más de 50 piezas —en el MAMU se expone una selección de 27— se podría convertir en el futuro en una especie de jeroglífico de lo que fuimos. Como antecedente histórico de esta afirmación, el curador recuerda la aparición en 1560 del cuadro Juego de niños, del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo, que, según él, marcó la aparición del espacio público como espacio de convivencia.

“Lo que ahora estamos viendo es un cambio que no solamente concierne a los juegos, sino a cómo entendemos la división de las edades, qué consideramos legítimo e ilegítimo respecto de los niños y qué clase de cultura subterránea persiste en un mundo que está conectado crecientemente por vías técnicas, en vez de por transmisión intergeneracional”, argumenta Medina.

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Seis niños de la ciudad de Oxaca (México) se mueven al ritmo del tradicional juego de la silla. Foto: cortesía del Banco de La República – María José Rodríguez

Esta es la quinta itinerancia de la muestra, tras su paso por Ciudad de México, Amberes, Guadalajara y Santiago de Chile, que, además de estar en el segundo piso del MAMU, se toma el espacio de El Parqueadero.

Uno de los hilos que conectan estos juegos es su carácter tradicional, casi artesanal, por lo que no aparecen tecnologías modernas. Al entrar al segundo piso, al visitante lo arrollan no solamente las pantallas, varias de ellas colgantes, sino esos sonidos de risas y gritos de asombro, que lo transportan a un parque cualquiera en una tarde cualquiera.

“Ciertamente, hay una paradoja de que un medio técnico muy avanzado, que es el video, y además la generación de instalaciones de video, nos sirva para registrar prácticas que son esencialmente de orden físico, de negociación entre cuerpos, de acuerdos de normas entre los seres humanos. Pero, bueno, en la exhibición se está tratando de hablar de un momento de cambio y también se efectúa un cambio en la noción de cómo son las exhibiciones”, apunta Medina.

Aparte de las pantallas y el sonido, la muestra tiene como elemento destacado una serie de bancos de ruedas, con lo que cada visitante no solo se puede sentar a observar las piezas, sino que se puede sumar a esa experimentación del juego.

Alÿs registró el juego El baile de las naranjas en Copenhague (Dinamarca) en 2022. Foto: Cortesía del Banco de La República – María José Rodríguez

En esa idea de los acuerdos de normas que expone Medina se insertan juegos como El baile de las naranjas, que Alÿs registró en Copenhague (Dinamarca) en 2022 y que consiste en que una pareja de niños debe sostener una naranja pegando hasta donde más puedan sus rostros. Si la fruta cae, la pareja queda eliminada.

Un poco más abajo de Copenhague, en la ciudad de Pajottenland (Bélgica), los decibeles bajan para un juego que se centra más en la contemplación, llamado Caracoles. En este juego, los niños simplemente cogen estos moluscos de una pared para hacerlos competir en una carrera.

Más allá de estos divertimentos apacibles, en la exposición del artista belga también se registra cómo los conflictos sociales han permeado de maneras muy sutiles las rutinas de los niños. En 2011, por ejemplo, Alÿs registró la que sería la pieza número 10 de esta serie: Papalote, en la que un niño de Balkh, en Afganistán, está tratando de elevar una cometa. Hoy en día, el régimen talibán tiene prohibido volar cometas en ese país.

“Los niños elaboran su posibilidad de entender o de simplemente procesar la extrema violencia que plantean las guerras a través de juegos. De manera que es bastante azaroso ver cómo emergen juegos directamente ligados con la guerra, como por ejemplo los niños que patrullan y generan puntos de revisión en Ucrania, o el modo en que ciertos juegos se vuelven imposibles, como es el caso del fútbol”, dice Medina.

Este último ejemplo que da el curador se refiere al Juego de niños # 19, Haram Football, que Alÿs grabó en 2017 en Mosul (Irak), antes del derrocamiento del Estado Islámico, y en el que niños y adolescentes jugaban al fútbol sin pelota, en lo que Medina califica como un prodigio de inventiva y de imaginación.

En “Francis Alÿs, juegos de niñxs 1999-2025” también aparece Trompos de semilla, una pieza comisionada por el Banco de la República que se grabó en la comunidad indígena arara, en el Amazonas colombiano. “El trompo es un juego muy extendido geográficamente, que muchos de nosotros practicamos con mayor o menor fortuna; en Arara, estos trompos están en su forma más primigenia, prácticamente sugieren que podrían ser la primera idea del trompo posible: una semilla, un fruto duro con un tallo que puede ser la base para girar”, dice Medina.

En el video, los niños ejecutan su magia para que estos trompos produzcan unos giros que parecen eternos, pero que, como la infancia y la juventud, finalmente se detienen.