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BOGOSHORTS regresa al Festival de Cannes con una participación que trasciende la exhibición de cortometrajes y se instala directamente en los espacios donde se define el futuro del cine internacional. Este año, el Universo BOGOSHORTS llega al exitoso certamen francés con dos colecciones especiales del cine colombiano y latinoamericano dentro del Short Film Corner, además cuenta con una delegación de 17 personas que haran presencia en el Festival.

La apuesta no se limita a la circulación de obras, sino a la consolidación de un puente entre América Latina y la industria internacional del cine. En ese contexto, la productora colombiana Melisa Zapata fue seleccionada para integrar el New Producers Room, un espacio que reúne a diez productores emergentes del mundo.

En conversación con el director de BOGOSHORTS, Jaime Manrique, manifiesta que la participación en el Festival de Cannes responde a una estrategia de continuidad enfocada en la circulación e internacionalización del cortometraje latinoamericano.

Colección de Bogoshorts 2026. Foto: cortesía de BOGOSHORTS.

Para comenzar, ¿qué significa para BOGOSHORTS llegar este año a Festival de Cannes con una participación tan estratégica?

Llevamos cerca de cinco años trabajando para consolidar la conexión con el Festival de Cannes. Es un festival con una estructura gigantesca, así que también ha sido un proceso de entender cómo funciona internamente.

Nuestra primera participación nos permitió presentar dos colecciones de cortos y este año repetimos esa idea. Una está enfocada en cortometrajes colombianos ganadores de la Santa Lucía, la estatuilla oficial de BOGOSHORTS en su edición 23, y la otra reúne cortometrajes latinoamericanos de talentos emergentes que, desde nuestro ejercicio curatorial, consideramos especialmente valiosos.

A eso se suma nuestra presencia en el Short Film Corner, específicamente en el New Producer Room, un espacio que selecciona a diez productores del mundo con proyección dentro del cine. Gracias al acuerdo de colaboración con Cannes, pudimos proponer a uno de esos productores y escogimos a Melissa Zapata, productora de Palo Quemado.

Ese cortometraje pasó por varias etapas de fortalecimiento dentro de Bogoshorts y, durante su desarrollo, llegó al Festival de Clermont-Ferrand para buscar caminos de coproducción. Además, Melissa ganó hace dos años la Santa Lucía del Futuro y recientemente obtuvo el FDC para su primer largometraje, así que era una candidata ideal para este espacio.

Y además de las colecciones y la presencia de Melissa, tendremos dos actividades clave enfocadas en networking y conexiones con productores, festivales, programadores, agentes de venta y distribuidores. La idea es que la delegación de 17 personas que llevamos pueda fortalecer la circulación de sus proyectos y construir relaciones a futuro.”

Este año también llegan a espacios de industria. ¿Cómo transforma eso el rol de BOGOSHORTS a nivel internacional?

Yo creo que en este momento BOGOSHORTS se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para el movimiento del cortometraje en América Latina. Actualmente recibimos cerca de 4.500 cortometrajes de más de 120 países, y eso demuestra el interés que existe desde distintas regiones del mundo por lo que sucede en el festival.

Ese interés termina generando conexiones entre realizadores latinoamericanos y realizadores internacionales, que es justamente lo que debería hacer un festival. Un evento cinematográfico no debería limitarse solo a exhibir películas; también debe ser un espacio donde evolucionen nuevos proyectos. Y para que eso ocurra, se necesita la presencia de las distintas áreas de la producción internacional. Eso está pasando en Bogoshorts y creo que otros eventos del mundo lo están reconociendo, por eso encuentran en nosotros un aliado interesante para generar esas conversaciones.

Además, estamos cerca de llegar a nuestro primer cuarto de siglo: este año cumplimos 24 años y el próximo llegamos a 25. Y aunque todavía queda mucho camino, ese recorrido ha ayudado a posicionar la idea de que el cortometraje no es un formato menor, sino la semilla de un cine más fuerte y sólido en el futuro

¿Cómo fue el proceso de selección de los cortometrajes que estarán en Festival de Cannes?

En el caso de los cortos colombianos, el proceso de selección responde al mismo recorrido que viven dentro de BOGOSHORTS. Son proyectos que llegaron por convocatoria y que fueron seleccionados por un comité de cerca de 25 personas, ellos fueron los que decidieron los cortos que iban a la competencia. Nuestras competencias son en categorías como ficción, animación, documental, experimental y videoclip.

Luego, un jurado internacional decide cuáles reciben la Santa Lucía en áreas como mejor ficción, documental o experimental, además de reconocimientos técnicos y artísticos como fotografía, sonido, dirección de arte, guion, actor o actriz.

A partir de ese universo, y teniendo en cuenta qué productores podían estar en Festival de Cannes con nuevos proyectos y posibilidades de generar conexiones, se escogieron los cinco cortos que hacen parte de la colección colombiana.

La lógica de la colección latinoamericana fue diferente. Ahí buscamos diversidad de países, géneros y miradas. Por eso hay cortos de Cuba, México, Uruguay, Chile y Colombia, con presencia de varios géneros como: documental, ficción y animación.

También nos interesaba que fueran cortometrajes fuertes que estuvieran comenzando su ruta de festivales o incluso sin estrenarse todavía. Por ejemplo, Lodo ya pasó por el Festival de Internationale Kurzfilmtage Oberhausen y Carne tuvo su apertura en el Festival de Guadalajara. En cambio, el corto colombiano La ley de las acciones aún no inicia su recorrido, así que esta colección puede ayudarle a conectar con otros festivales.

Esos fueron los dos caminos curatoriales que construyeron ambas colecciones.

(Le puede interesar: Cine colombiano en Cannes 2026: los nombres y proyectos que llegan al festival este año)

Escenario de BOGOSHORTS. Foto: cortesía de BOGOSHORTS

¿Qué tan importante es construir redes latinoamericanas en festivales como el de Cannes?

Una de las mayores complejidades en la circulación de las obras cinematográficas es lograr visibilidad. En medio de tantas producciones que se hacen en el mundo, esa visibilidad muchas veces depende de la validación que otorgan los festivales y los mercados.

Cuando ponemos el foco en el cine latinoamericano dentro de espacios como Festival de Cannes, lo que sucede es que productores y profesionales de otras partes del mundo empiezan a ver que en América Latina hay talentos interesantes, historias por contar y posibilidades de construir futuros procesos de coproducción.

Entonces, la importancia de estas redes tiene que ver, por un lado, con la visibilidad y, por otro, con crear herramientas que permitan darle continuidad a ese proceso.

¿Ese es el verdadero impacto que puede tener Festival de Cannes para los creadores emergentes colombianos?

Creo que esa es solo una parte del impacto. Un festival como éste es gigantesco y, de alguna forma, muy agresivo en términos de industria. Entre más jóvenes y más rápido los productores emergentes tengan este tipo de experiencias, más sensata y realista empieza a ser su visión del cine.

Muchas veces un director o productor llega a Cannes después de haber construido una carrera y siente que le habría gustado entender mucho antes cómo funcionan el mercado, las secciones paralelas y todas las dinámicas que existen alrededor del festival. Por eso, vivir esa experiencia desde la etapa del cortometraje puede ayudarles a construir una carrera más sólida a futuro.

Entonces, si hablamos de impacto, hay varios niveles: visibilidad, circulación, formación, networking y creación de enlaces. Todo eso hace parte de lo que significa llevar estos cortos y esta delegación a Cannes.

¿Qué representa para ustedes entrar al Short Film Corner no solo como participantes, sino también como curadores de cine colombiano y latinoamericano?

El acuerdo de colaboración que nos permite tener estas dos colecciones dentro del Short Film Corner termina demostrando que el trabajo que hemos construido ladrillo a ladrillo en BOGOSHORTS tiene un sentido que va mucho más allá de la audiencia local.

Es un trabajo que realmente busca impulsar a los realizadores y que, después de más de 20 años, festivales de la dimensión e importancia de Festival de Cannes reconocen como un esfuerzo serio y consciente por apoyar nuevos talentos. Y también por demostrar que ese talento sí existe en la región.

Entonces, más que nada, esto representa una validación del trabajo que hemos venido haciendo durante tantos años.

Premios del Festival BOGOSHORTS. Foto: cortesía de BOGOSHORTS.

¿Qué tan difícil ha sido entrar al mercado internacional, especialmente al de Festival de Cannes?

Nuestra relación con el Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, que es el festival de cortos más importante del mundo, existe desde hace más de una década. Además, hemos construido vínculos con festivales de la región y eso termina funcionando como una red que se va tejiendo poco a poco.

Primero con festivales colombianos, luego latinoamericanos y después con festivales internacionales, especialmente europeos. Así se consolida un sistema de comunicación que permite que otros entiendan el trabajo que hacemos.

La verdadera dificultad ha sido tener la paciencia para construir todo eso. No se trata de llegar con dinero y conseguir una alianza con el Festival de Cannes. Se llega demostrando un trabajo sostenido.

Y creo que el mayor reto ha sido justamente mantener esa rigurosidad durante años para que realmente se perciba que lo que hacemos tiene impacto y genera interés dentro del circuito internacional.

¿Qué diferencia a esta edición de las anteriores?

No puedo decir todavía cuál es la diferencia, porque aún no ha pasado, pero prospectivamente la principal es que tenemos una delegación más grande, lo que seguramente permitirá más oportunidades de conexión.

La segunda es que entendimos mejor que este es también un proceso de promoción y divulgación: es clave comunicar que estos cortos están allá y hacen parte de estas colecciones, por eso el ejercicio mediático es fundamental. El año pasado, con una delegación más pequeña de 10 cortos, vimos que el impacto era importante, pero no lo estábamos comunicando de la mejor forma.

Y la tercera diferencia es que, con un mayor conocimiento del funcionamiento del festival, hemos podido diseñar de manera más específica actividades para que productores y directores aprovechen mejor su paso y fortalezcan el camino de las carreras que están construyendo.

Después de Festival de Cannes, ¿qué planes o próximos festivales tienen en el panorama?

Básicamente, nuestro ejercicio es pensar el futuro. Por eso hablamos del “Universo BOGOSHORTS”, porque no es solo el festival.

Son cuatro líneas de acción: el festival de diciembre; la BOGOSHORTS Film Agency, que distribuye cortometrajes latinoamericanos en salas, plataformas y televisión; la BOGOSHORTS Academy, enfocada en formación sobre circulación, marketing y rutas de festivales; y el “Movimiento Bogoshorts”, que mantiene vivo el interés por el corto durante todo el año con exhibiciones y acciones en Colombia y el mundo.

A eso se suma el Bogoshorts World Tour, que es nuestro programa de internacionalización con más de 10 paradas al año. Esto que hacemos en el Festival de Cannes hace parte de ese recorrido.

Próximamente tendremos actividades en Perú, Argentina, Indonesia y un especial en el Festival de Villarriz en septiembre. La idea es mantener esa conversación internacional activa de forma permanente.