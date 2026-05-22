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En el universo de los alimentos funcionales, la leche de búfala ocupa un lugar privilegiado. Apreciada durante años por su riqueza natural y su sabor cremoso, hoy vuelve al centro de la conversación gastronómica gracias a sus notables beneficios nutricionales.

Entre sus principales virtudes se destaca su alto contenido de proteínas, fundamentales para la regeneración muscular, la saciedad y el mantenimiento de tejidos. Es también una fuente de calcio y fósforo, minerales indispensables para fortalecer huesos y dientes. A esto se suman vitaminas como la A, clave para la salud visual y la piel, y la B¹², esencial para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

La leche de búfala sobresale también por su perfil energético y su riqueza en antioxidantes naturales. Su cremosidad característica permite elaborar productos lácteos de gran pureza y rendimiento, muchas veces con menos necesidad de aditivos.

En esta ocasión, la cocinera y panadera bogotana Cristina Serrano, quien además es consultora enfocada en alimentación consciente, preparó cinco recetas con mozzarella, ricotta y suero de leche de búfala, que van desde una ensalada griega con ricotta hasta unos waffles de choclo con suero costeño.

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Tostadas de mozzarella de búfala con jamón serrano

Para 4 personas

Tostadas de mozzarella de búfala con jamón serrano. Foto: José Iskandar

4 tajadas de pan con corteza

200 g de mozzarella de búfala

200 g de aguacate para ensalada

80 g de rúgula fresca

80 g de jamón serrano

20 g de crema balsámica

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Tueste las tajadas de pan, ojalá con corteza, y ponga un chorrito de aceite de oliva. Puede tostarlas en sartén, horno o tostadora. Corte el aguacate en medialunas delgadas. Aliste la rúgula y el jamón.

Ponga en un plato la tostada de pan y la rúgula encima, bañada con un poquito de aceite de oliva, y después, coloque las medialunas de aguacate y sazone con sal y pimienta. Añada el jamón serrano, la mozzarella de búfala y la crema balsámica en forma de zigzag.

Panini de salmón ahumado

Para 4 personas

Panini de salmón ahumado. Foto: José Iskandar

4 unidades de pan para sándwich largo

100 g de yogur griego

200 g de salmón ahumado

3 g de eneldo

250 g de pepino cohombro

100 g de rúgula

2 limones Tahití

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Parta cinco rodajas delgadas de pepino y pele el resto, quítele las semillas y pase el lado más grueso por el rallador; coloque esa ralladura sobre una toalla de cocina. Apriete hasta sacar todo el jugo del pepino y descártelo.

Ponga en un bowl el yogur griego, el pepino escurrido, el eneldo picado, sal, pimienta, aceite de oliva y mezcle muy bien para terminar el tzatziki (salsa griega refrescante).

Coloque aceite de oliva en las tapas del pan y lleve a tostar. Esparza por completo el tzatziki en cada tapa y ponga la rúgula en la tapa base con un poco de aceite de oliva. Añada el salmón, encima el jugo de limón, las rodajas de pepino, la sal y la pimienta. Tape y sirva.

Grilled cheese

Para 4 personas

Grilled cheese. Foto: José Iskandar

8 tajadas de pan de corteza

240 g de mozzarella rallada

150 g de mantequilla

3 g de cebolla larga (la parte verde)

3 g de albahaca

3 g de tomillo fresco

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Prepare una mantequilla de hierbas, pero primero deje la mantequilla a temperatura ambiente para que sea fácil de manejar. Pique finamente la cebolla larga y la albahaca. Coloque la mantequilla en un bowl junto a las hierbas picadas, el tomillo deshojado, sal y pimienta. Mezcle muy bien hasta integrar todos los sabores.

Esparza la mantequilla por toda la superficie de las tajadas de pan, luego añada el queso rallado, cierre y lleve a la sanduchera o a un sartén hasta fundir completamente.

Ensalada griega

Para 4 personas

Ensalada griega. Foto: José Iskandar

400 g de queso ricotta firme de búfala

40 g de tomate

40 g de pepino cohombro

40 g de cebolla cabezona roja

40 g de pimentón amarillo y rojo

24 g de aceituna Kalamata

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Corte el tomate en cuartos y de nuevo a la mitad, conservando las semillas y la cáscara. Pele y retire las semillas del pepino, córtelo en bastones y después en cuadros grandes. Retire las semillas y venas del pimentón para cortar en bastones y luego en cuadros grandes.

Corte la cebolla roja en medialunas delgadas y desángrela en agua con unas gotas de limón durante tres minutos. Lávela muy bien y reserve.

Ponga en un bowl la ricotta de búfala (puede desmenuzarla un poco con los dedos) y adicione todos los vegetales y las aceitunas, mezclándolos muy bien. Sazone e hidrate a su gusto con aceite de oliva, sal y pimienta.

Waffles de choclo con suero costeño

Para 4 personas

Waffles de choclo con suero costeño. Foto: José Iskandar

500 g de harina de choclo

600 g de agua

80 g de yogur griego

40 g de fécula de maíz

10 g de polvo de hornear

80 g de maíz dulce

60 g de suero costeño

Ponga en un bowl la masa de choclo, la fécula, el polvo de hornear, el yogur y, por último, el agua. Mezcle muy bien hasta que la masa esté completamente homogénea. Adicione el maíz dulce escurrido, incorporándolo poco a poco en toda la mezcla anterior. Deje reposar en la nevera por unos cinco minutos.

Caliente la wafflera y sirva la mezcla en la base de esta. Cuando esté listo, sírvalo sobre un plato cubierto con suero costeño. Puede elegir otros aderezos, como arequipe de leche de búfala.

¿Dónde comprar?

Cristina Serrano recomienda comprar los productos en Planeta Rica, una empresa colombiana dedicada a la producción de derivados de leche de búfala que, además, acaba de abrir una nueva sede, en la carrera 12A # 78-61, en Bogotá.