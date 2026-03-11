Los Sony World Photography Awards anunciaron a los 10 ganadores de cada categoría en su edición número 19. Este certamen reconoce las mejores imágenes individuales tomadas durante el último año y celebra el poder de una sola fotografía para contar historias y despertar la imaginación. En esta edición se presentaron más de 430.000 imágenes provenientes de más de 200 países. Y las ganadoras ofrecen paisajes asombrosos que demuestran una belleza cuidada y visualmente llamativa.

Giulia Pissagroia – Italia

Giulia Pissagroia, Italia, Ganador, Competencia Abierta, Fotografía Callejera. Foto: Giulia Pissagroia, Sony World Photography Awards 2026

Giulia Pissagroia de Italia es la ganadora de la categoría Fotografía Callejera con la imagen «Between the Lines». Según la autora, es la imagen de una familia observando la vista desde Ørnevegen (Carretera del Águila), Noruega. Esta es una imagen que captura las reacciones espontáneas y divertidas de los integrantes de la familia.

Elle Leontiev – Australia

Elle Leontiev, Australia, Ganadora, Competencia Abierta, Retrato. Foto: Elle Leontiev, Sony World Photography Awards 2026

Elle Leontiev de Australia, es la ganadora de la categoría Retrato con la imagen «The Barefoot Volcanologist». Según la autora, esta imagen es un retrato de Phillip, un científico vulcanólogo autodidacta que ha sido reconocido internacionalmente. Esta imagen se le hizo a Philip, con un traje especial a pesar de estar descalzo, posando sobre una roca volcánica en la isla de Tanna, Vanuatu. Detrás de Philip se ve un volcán activo y que esta enviando una nube de gas y azufre al cielo.

Klaus Hellmich – Alemania

Klaus Hellmich, Alemania, Ganador, Competencia Abierta, Mundo natural y vida salvaje. Foto: Klaus Hellmich, Sony World Photography Awards 2026

Klaus Hellmich de Alemania es el ganador de la categoría Mundo Natural y Vida Salvaje con la imagen «Artic Fox in Blizzard». En esta imagen se muestra a un zorro ártico azul en una ventisca. Esta foto se hizo en la península de Varanger, Noruega.

Vanta Coda III – Estados Unidos

Vanta Coda III, Estados Unidos, Ganador, Competencia Abierta, Estilo de Vida. Foto: Vanta Coda III, Sony World Photography Awards 2026

Vanta Coda III de Estados Unidos es el ganador de la categoría Estilo de Vida con la imagen «Charlotte and Dolly». Según el autor, esta imagen sucedió entre los eventos de la 100ª Feria Estatal de Virginia Occidental en Lewisburg, cuando Charlotte (la chica) se acostó sobre su vaca Dolly para descansar y refrescarse del calor del verano.

Markus Naarttijärvi – Suecia

Markus Naarttijärvi, Suecia, Ganador, Competencia Abierta, Arquitectura. Foto: Markus Naarttijärvi, Sony World Photography Awards 2026

Markus Naarttijärvi de Suecia es el ganador de la categoría de Arquitectura con la imagen «Industrial Layers». Esta foto es una fábrica de papel en Obbola, Suecia. En esta se puede ver capas de sombras, hormigón, nubes y cielo, acompañado de luces de la fábrica, una roja y una blanca, que resaltan en la oscuridad de la noche.

J. Frits Rumpf – Estados Unidos

J Fritz Rumpf, Estados Unidos, Ganador, Competencia Abierta, Paisaje. Foto: J Fritz Rumpf, Sony World Photography Awards 2026

J Fritz Rumpf de Estados Unidos es el ganador de la categoría Paisaje con la imagen «Shapes and Patterns of the Desert». Según el autor, en Sossusvlei, Namibia un resplandor resalta los colores pasteles de las dunas. Este hecho genera una contraste de colores y texturas que ofrece un paisaje con un aspecto distintivo y pictórico. Esta imagen es un estudio de composición geométrica.

Siavosh Ejlali – Irán

Siavosh Ejlali, Iran, Ganador, Competencia Abierta, Creativo. Foto: Siavosh Ejlali, Sony World Photography Awards 2026

En esta imagen llamada «Lost Hope», Siavosh Ejlali describe que el plástico negro que cubre la mayor parte del rostro de la mujer simboliza “pensamientos oscuros y la imposición de creencias”. Al mismo tiempo, el globo rojo que cae al suelo podría representar “su esperanza perdida”.

El trasfondo de la escena evoca la sociedad urbana iraní, escenario de las recientes manifestaciones protagonizadas por mujeres en ese país. Según el autor, elementos como la ropa y los labios rojos aluden al “precio sangriento que las mujeres han pagado”.

Megumi Murakami – Japón

Megumi Murakami, Japón, Ganador, Competencia Abierta, Viajes. Foto: Megumi Murakami, Sony World Photography Awards 2026

Megumi Murakami de Japón es la ganadora de la categoría de Viajes con la imagen «Men´s Passion». Según el autor, esta imagen se realizó en el Festival Abare cuando un grupo de hombres saltan al río entre antorchas encendidas. Este es un festival tradicional que se realiza en la región de Noto, Japón.

Franklin Littlefield – Estados Unidos

Franklin Littlefield, Estados Unidos, Ganador, Competencia Abierta, Movimiento. Foto: Franklin Littlefield, Sony World Photography Awards 2026

Franklin Littlefield de Estados Unidos es el ganador de la categoría Movimiento con la imagen Sailboat. Esta imagen cobra vida en un concierto punk en Providence, Rhode Island, con la banda llamada Sailboat. Esta fotografía utiliza el efecto de desenfoque de movimiento para capturar el dinamismo del baterista y la banda en el concierto.

Robby Ogilvie – Reino Unido

Robby Ogilvie, Reino Unido, Ganador, Competición Abierta, Objeto. Foto: Robby Ogilvie, Sony World Photography Awards 2026

Robby Ogilvie de Reino Unido es la ganadora de la categoría Objeto con la imagen «Colour Divides». En donde se muestra un carro aparcado frente a una fachada colorida y dividida por el color. Esta foto fue tomada en el barrio de Bo-Kaap en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.