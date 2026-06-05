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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Sutamarchán, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, cuyo principal cultivo es el tomate, entre otros, se prepara para su versión número 16 de la festividad «Gran Tomatina Colombiana«, este año tendrá una temática inspirada en el mundial. En está edición se esperan unos veinte mil visitantes

El festival Gran Tomatina Colombiana celebra su 16 edición este 6, 7 y 8. Foto: cortesía de la Gran Tomatina Colombiana

Sutamarchán se viste de fiesta, específicamente los días 6, 7 y 8 de junio, días en los que se llevará a cabo dicho festival. Este evento contará con cerca de 40 toneladas de tomate no apto para el consumo humano – desechos de los cultivos, que serán utilizadas durante la tradicional batalla campal que se desarrolla en el estadio municipal y que se ha convertido en uno de los eventos más llamativos del calendario turístico y cultural de Boyacá. Durante estos tres días en las calles se celebra la cultura, la historia y se llenan de alegría, turismo y experiencias gratificantes.

Para esta edición, la organización ha decidido rendir homenaje al mundial de fútbol. Por ello, la jornada central contará con una ambientación especial en la que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inspirada en la pasión futbolera, con jugadores de diferentes países, espectadores en las graderías y actividades relacionadas con el deporte.

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Para esta edición se recogió cuarenta toneladas de tomate no apto para el consumo humano. Foto: Cortesía de la Gran Tomatina Colombiana

“La desarrollaremos como preámbulo al inicio del Mundial de Fútbol, en una completa agenda en la que se mezcla tradición, cultura, deporte, fiesta y diversión, mucha diversión en la programación que se desarrollará en el municipio de Sutamarchán, la casa de la Gran Tomatina Colombiana”, señaló Heynner Suárez, creador y organizador del evento, en la nota de prensa. El señor Suárez creó este festival hace 20 años aproximadamente y se inspiró en la reconocida fiesta Tomatina de Buñol, España. Con este evento se busca consolidar al municipio como una vitrina cultural y turística.

Además del tradicional lanzamiento de tomates, la programación incluirá concursos como el Comelón de Tomate y la elección del tomate más grande. El domingo habrá una maratón desde las 7:00 de la mañana, con recorridos de 20, 10 y 5 kilómetros por sectores urbanos y rurales del municipio. Además, incluirá actividades que mezclan gastronomía, cultura, deporte y entretenimiento alrededor del tomate. En estas fiestas también se pueden encontrar con música emblemática de la zona, comparsas, gastronomía típica de la región y conciertos. En este espacio los participantes podrán divertirse mientras esperan el comienzo del mundial.

Los organizadores recomiendan asistir al evento con ropa cómoda y sencilla, especialmente con la camiseta oficial, que tradicionalmente es blanca y termina teñida de un intenso color rojo tras la batalla de tomates.

En esta edición se van a realizar distintas actividades de entretenimiento. Foto: Cortesía de la Gran Tomatina Colombiana

El tradicional desfile se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana, durante todo el fin de semana los visitantes podrán recorrer los Mercados Campesinos y el Festival Gastronómico instalados frente al estadio municipal, donde productores locales ofrecerán alimentos, bebidas y sus diferentes productos agrícolas.

Lo que comenzó hace 21 años con cerca de 1.500 participantes y tres toneladas de tomate se ha transformado en uno de los festivales reconocidos de Colombia. En la actualidad, la Gran Tomatina Colombiana atrae visitantes de distintas regiones del país e incluso la atención de medios nacionales e internacionales, consolidándose como un importante atractivo turístico para Boyacá. Resaltando las tradiciones boyacenses y fortaleciendo el turismo regional en Sultamarchán.

Con una combinación de cultura, gastronomía, deporte y tradición, Sutamarchán volverá a teñirse de rojo para celebrar una de las fiestas más extravagantes y singulares del país, esta vez con la emoción adicional de vivir una auténtica antesala al mundial de fútbol 2026.