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La Cinemateca de Bogotá ha sido un espacio que se ha consolidado como un centro cultural que prevalece por su historia, trayectoria y memoria. La historia de la Cinemateca se remonta a su fundación en 1971 y su objetivo principal es promover el encuentro de diferentes culturas audiovisuales, fomentando un pensamiento crítico, sin pasar por alto la importancia de la investigación. Se busca impulsar el crecimiento de la cultura y fortalecer la creación local. Un dato importante es que la Cinemateca se ha dedicado a la conservación del patrimonio histórico, a la memoria audiovisual, a la exhibición y difusión de las producciones nacionales como internacionales. Le han prestado un gran apoyo a la experimentación con las nuevas estéticas narrativas y tecnológicas que están surgiendo en las artes audiovisuales, especialmente en Bogotá.

Este escenario ofrece el acceso al cine internacional y nacional, para enriquecer la oferta cultural que tienen los bogotanos. La cinemateca es un espacio que ha recolectado historias cinematográficas desde sus inicios hasta los proyectos alternativos que se han realizado en las calles de Bogotá o en las de mundo.

Fotografía del edificio de la Cinemateca de Bogotá durante el día. Foto: Ludaro /Shutterstock

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La cinemateca de Bogotá está celebrando sus 55 años

Este viernes 10 de abril, se cumplen 55 años desde la fundación de la Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES. Es por esto que en esta fecha se va a ofrecer un maratón de diez películas con ingreso gratuito, iniciando desde la 1:00 pm hasta las 7:30 pm. Para poder acceder a esta celebración que ofrece la cinemateca se debe reclamar la boleta en la taquilla una hora antes de cada función.

Este maratón cuenta con una minuciosa y exhaustiva selección de películas colombianas que cuentan la historia del país y marcaron más de un siglo en el país. Estas películas están ambientadas en distintos momentos históricos del país, desde registros documentales y ficcionales, dramáticos, testimoniales y con rasgos de comedia. «Esta selección testifica las maneras en las que el cine crea y recrea nuestra memoria», según la nota de prensa de la Cinemateca.

El maratón de las diez películas consta de las siguientes piezas.

Noviembre (Dir. Tomás Corredor, 2025) es una de las películas más recientes que habla sobre un grupo de guerrilleros que tuvieron que encerrarse en un baño durante la toma del Palacio de Justicia de 1985.

Estimados señores (Dir. Patricia Castañeda, 2024) trata de un grupo de mujeres que se embarcan en la lucha histórica de 1954 para llevar el derecho del voto femenino a la Asamblea Constituyente.

Nuestra película (Dir. Diana Bustamante, 2022) es una película documental que recolecta imágenes violentas del archivo noticioso colombiano de los años 80 y 90.

Imagen de la película El Rojo más puro. Foto: Créditos al equipo de la Cinemateca

El rojo más puro (Dir. Yira Plaza O’Byrne, 2023) es un documental sobre Luis Plaza, un líder sindical que sobrevivió al exterminio de su partido político. En los ojos de Yira, su hija y directora, narra la historia de un hombre que se mostraba rudo y al que buscaban matar.

Adiós al amigo (Dir. Iván David Gaona, 2024) es una película que se ubica en el año 2002, al terminar la guerra civil en Colombia. La historia sigue a un soldado que busca a su hermano en el Cañon de Chicamocha (Santander) y en el camino se encuentra con un fotógrafo que busca al hombre que mató a su papá.

Forenses (Dir. Federico Atehortúa Arteaga, 2025) es un documental que «entreteje tres historias sobre la figura del desaparecido en Colombia para preguntarse por el vínculo entre la memoria de nuestros muertos y la identidad nacional.» según la página proimágenes Colombia.

La paga (Dir. Ciro Durán, 1962) es una película que sigue la historia de un campesino que debe trabajar muy duro para mantener a su familia, su esposa está embarazada y enferma y su hijo necesita medicamentos. En estas circunstancias tan devastadoras, el hombre toma decisiones drásticas.

Silencio en el paraíso (Dir. Colbert García, 2011) esta película se ubica en un barrio popular de Bogotá, en donde una joven pareja se encuentra en la mitad del conflicto de un teniente ambicioso y un sargento sin escrúpulos.

Según la nota de prensa de la Cinemateca, la celebración por los 55 años también «realizará una proyección especial de Elefante (Beca de Cortometraje de ficción en formato video Cinemateca Distrital – 2012) y Salvador (Beca de Música original para largometraje Cinemateca Distrital 2018) en conmemoración al realizador colombiano César Heredia, seguido de un conversatorio con la participación de Catherine Rodríguez (vestuarista), Juana González (directora de fotografía), Edgar Durán (actor), Héctor García (actor) y María Fernanda Barrientos (productora).»

Para más información y consultar la programación detallada puede consultar la página oficial de la Cinemateca o en sus redes sociales.