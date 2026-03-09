Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
Mujer sentada en casas tontas naturaleza
Foto: Foto: Shutterstock - Aliaksei Kruhlenia
marzo 9, 2026
Lo Último Tendencias

Vivir sin tecnología: Así es la filosofía detrás del movimiento de casas «tontas»

Las casas tontas rechazan la automatización, las pantallas y los asistentes de voz que hace una década eran símbolo de estatus. Aquí le contamos de qué va esta tendencia y por qué está siendo considerada el nuevo lujo.
POR:
Revista Diners

Hace diez años, una casa inteligente era el símbolo de estatus. La domótica prometía comodidad, eficiencia y una vida más fácil. Pero algo cambió en el camino. Hoy, los compradores de propiedades de lujo no buscan casas llenas de pantallas y sensores. Buscan lo contrario: casas tontas.

El Informe de Tendencias del Hogar 2026 del portal inmobiliario Willow reveló que la búsqueda de «rincones de lectura» en los hogares ha aumentado un 48% con respecto al año anterior. Algunos hogares ya han vuelto a los teléfonos fijos, y el segmento del lujo está abandonando el auge de las casas domóticas para abrazar las casas analógicas, sobre todo cuando de segundas residencias se trata.

Aquí le contamos qué son las casas tontas, por qué están ganando terreno y cómo esta tendencia está impactando nuestra relación con la tecnología.

(Para leer más: Quedarse en la habitación de Cathy de Cumbres Borrascosas es posible, le contamos cómo)

¿Qué son las casas tontas?

Mujer en terraza casas tontas
Foto: Shutterstock- Alex Ost

Las casas tontas son exactamente lo que su nombre sugiere: espacios que rechazan la automatización y la conectividad excesiva. No tienen asistentes de voz, termostatos inteligentes ni cámaras de seguridad conectadas a la nube. En lugar de pantallas en cada habitación, tienen libros, discos de vinilo y teléfonos fijos.

Gillian Flynn, agente inmobiliaria de Pacific Sotheby’s, lo explicó a The Hollywood Reporter: «Hubo una época en que atraer a un comprador de alto nivel significaba tener pantallas planas en casi todas las habitaciones, incluidas las áreas exteriores. Sin embargo, en el mercado actual, excesivamente automatizado, el exceso de tecnología puede ser un gran desincentivo».

Esto no significa que las casas tontas sean primitivas o incómodas. Significa que priorizan la desconexión digital y las conexiones humanas por encima de la eficiencia tecnológica. Y para muchos, el nuevo lujo.

¿Por qué ahora?

Mujer leyendo en casa- casas tontas
Foto: Shutterstock – Olga Pink

La fatiga digital es real. Según The Wall Street Journal, la búsqueda «cómo reducir el tiempo de pantalla» alcanzó un máximo histórico en Google el año pasado. La fiebre de la inteligencia artificial, las preocupaciones sobre privacidad y la sensación constante de estar conectados han generado un rechazo que se materializa en decisiones arquitectónicas y de diseño.

En TikTok, el hashtag #AnalogLife ha ganado popularidad en los últimos años, con videos que documentan a usuarios usando tecnología nostálgica y abrazando una vida de pocos gadgets. Discos de vinilo, cámaras analógicas, máquinas de escribir vintage: objetos que no requieren actualizaciones de software ni conexión a internet.

Además, la revista Dwell señala el declive de los hogares inteligentes como una de las principales corrientes para los próximos años. No se trata de un rechazo total a la tecnología, sino de una reconfiguración de su lugar en nuestras vidas.

¿Cómo se diseña un espacio análogo?

casas tontas - set de vinilos en casa
Foto: Shutterstock – Ana Stills

Un espacio análogo es un área libre de pantallas. Aunque puede usarse como un retiro individual, algunos propietarios lo están usando como un espacio para fomentar la conexión ininterrumpida y pasar tiempo de calidad con su familia.

Catherine Price, autora de How to Break Up With Your Phone, explicó al Wall Street Journal que no se necesita un presupuesto enorme para crear un espacio análogo: «Hay muchos pequeños ajustes que puedes hacer incluso si no tienes el tiempo, la energía o el presupuesto para diseñar una habitación completamente analógica desde cero».

Las personas pueden diseñar sus espacios análogos en torno al propósito que quieren que cumplan: un área de música donde sus guitarras y piano estén a la vista, o un espacio de trabajo equipado con una máquina de escribir vintage y muchas estanterías para su colección de libros.

El bienestar en casa también va en serio. Las menciones a mejoras pensadas para sentirse mejor aumentan, y los baños tipo spa aparecen con más frecuencia. Además, se está dejando atrás el diseño «de catálogo» y se valora más lo hecho con personalidad, con más artesanía, detalles vintage y un toque original.

Mujer en terraza casas tontas
Foto: Shutterstock – Ross Helen

Las casas tontas son una declaración de que la tecnología debe estar al servicio de nuestras vidas, no al revés. Y que a veces, el verdadero lujo no es tener la última tecnología, sino poder apagarla por completo. ¿Qué opina usted? ¿Habitaría una?

(Siga leyendo: Quedarse también es un plan: Así es el ‘Staycation’ la nueva forma de viajar sin salir de casa)

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

postres
Gastronomía

Postres con oro, diamantes y lujos exóticos: los más caros del mundo

Desde helados con trufa blanca hasta chocolates servidos en copas adornadas con diamantes, algunos postres han llevado el lujo gastronómico a otro nivel. Estas creaciones, elaboradas con ingredientes exclusivos como oro comestible, caviar dulce y cacao raro, pueden costar desde mil hasta 25 mil dólares y prometen experiencias únicas para los amantes de la alta repostería.
Mujer sentada en casas tontas naturaleza
Lo Último

Vivir sin tecnología: Así es la filosofía detrás del movimiento de casas «tontas»

Las casas tontas rechazan la automatización, las pantallas y los asistentes de voz que hace una década eran símbolo de estatus. Aquí le contamos de qué va esta tendencia y por qué está siendo considerada el nuevo lujo.
Mejores ciudades. Londres, Reino Unido
Viajes

Londres es la mejor ciudad de Europa para vivir en 2026 según la consultora Resonance

El ranking anual de Resonance Consultancy analiza la calidad de vida urbana, el atractivo cultural y la prosperidad económica para identificar las mejores ciudades de Europa. En 2026, Londres lidera la lista.
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas