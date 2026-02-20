¿Alguna vez ha imaginado vivir una experiencia de película al quedarse en una habitación inspirada en una de sus películas favoritas? Airbnb nos trae una estancia exclusiva de la mano de Warner Bros. Pictures en donde el dormitorio de Cathy de Cumbres Borrascosas en Thrushcross Grange, inspirado en la habitación utilizada en la versión audiovisual de Emerald Fennell, estará a la disposición del público a partir del 20 de febrero a las las 7:00 am en Colombia.

La nueva versión de Cumbres Borrascosas puso en la mira el condado de West Yorkshire, Inglaterra, donde se rodó la mayor parte de la película. Esto se ve al comprobar que en este San Valentín los alojamientos en este condado en Airbnb han aumentado un 67% entre los viajeros de la generación Z al Reino Unido y un 59% más en el resto del mundo. Esto convierte a West Yorkshire en un centro cultural de pasión, donde muchas parejas buscan en los paisajes nublosos una experiencia única y salvaje como la vivieron los protagonistas de la película: Cathy y Heathcliff.

Foto: Warner Pictures Latam

El resurgimiento de este viejo clásico de Emily Brontë de 1847 hizo que muchas personas nativas y no nativas se interesaran por el páramo melancólico de Reino Unido e incluso buscaran alojarse en Haworth, el histórico pueblo en donde vivieron las hermanas Brontë. Con paisajes melancólicos, una vibra literaria y mucha historia por sus alrededores, el pequeño condado de West Yorkshire se vuelve uno de los puntos más icónicos para vivir esta experiencia tan romántica, victoriana y salvaje, sobre todo para las parejas.

Emerald Fennell prometía hacer una versión icónica, profunda y que volviera a poner en los favoritos la trágica historia de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, que, a pesar que han pasado 179 años desde su publicación, sigue siendo una de las novelas más recordadas y respetadas por los fanáticos de la literatura y de la cinematografía. La película de 2026 logra recrear un dormitorio que refleja la delicadeza y sofisticación asociadas a Thrushcross Grange, con paredes en tonos rosados y detalles textiles que evocan la estética romántica del personaje. Incluso muestra la devoción que sentía su esposo, Edgar Linton, hacia Cathy.

Cumbres Borrascosas: la habitación de Cathy con Airbnb. Foto: cortesía de Airbnb



Cumbres Borrascosas: mesa de la habitación de Cathy. Foto: cortesía de Airbnb.

Cumbres Borrascosas: Chimenea inspirada en la habitación de Cathy. Foto: cortesía de Airbnb.

Cumbres Borrascosas: detalle del vidrio de Cathy. Foto: cortesía de Airbnb

Cumbres Borrascosas: Vanity de Cathy. Foto Cortesía de Airbnb

Sin embargo, la experiencia de Airbnb no solo promete la habitación de Cathy en Thrushcross Grange, sino que también se recreó el comedor de dicha mansión para que los usuarios puedan disfrutar de su cena a la luz de las velas como en la película y de muchas apasionantes actividades.

El dormitorio de Cathy podrá reservarse para tres estancias de varios días, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. Cada experiencia será para un máximo de dos personas y se ofrecerá de manera gratuita y exclusiva a través de Airbnb.

Detalles de la experiencia

Los huéspedes vivirán un programa inspirado en el universo de Cumbres Borrascosas, que fusiona el romanticismo cinematográfico con los paisajes, la tradición y la riqueza cultural de West Yorkshire.

Cumbres Borrascosas: recorrido a caballo con Airbnb. Foto: cortesía de Airbnb

Recorrido a caballo por los páramos: una travesía por los escenarios ventosos que sirvieron de inspiración a la inolvidable historia de Emily Brontë.

una travesía por los escenarios ventosos que sirvieron de inspiración a la inolvidable historia de Emily Brontë. Té de la tarde: una auténtica experiencia regional.

una auténtica experiencia regional. Cena evocando Thrushcross Grange: una velada a la luz de las velas que recrea la sofisticación y atmósfera de la mansión retratada en la película.

una velada a la luz de las velas que recrea la sofisticación y atmósfera de la mansión retratada en la película. Escucha privada del álbum Wuthering Heights de Charli XCX: una sesión íntima con las canciones compuestas especialmente para la adaptación cinematográfica.

una sesión íntima con las canciones compuestas especialmente para la adaptación cinematográfica. Noche en el dormitorio de Cathy: la oportunidad de descansar en un espacio icónico de la literatura, reinterpretado por Fennell.

la oportunidad de descansar en un espacio icónico de la literatura, reinterpretado por Fennell. Desayuno temático: huevos pasados por agua, delicados por fuera y con un interior intenso, en alusión al espíritu de la historia.

huevos pasados por agua, delicados por fuera y con un interior intenso, en alusión al espíritu de la historia. Visita a la casa de las hermanas Brontë: un recorrido por el hogar que preserva el legado literario de las autoras.

¿Cómo reservar la habitación de Cathy de Cumbres borrascosas?

A partir del 20 de febrero a las 7:00 am (hora de Colombia) los viajeros pueden enviar una solicitud a través del enlace: http://airbnb.com/WutheringHeightsMovie . El proceso de selección se hará por orden de llegada y la experiencia es gratuita. La estancia está diseñada para un máximo de 2 personas durante tres noches, es totalmente gratuita e incluye el desayuno, el almuerzo y la cena. Sin embargo, no está incluido el desplazamiento hasta el alojamiento.