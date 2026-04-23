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En una ciudad donde la oferta gastronómica no deja de reinventarse, algunos restaurantes han decidido convertir la comida en un viaje. Ya no se trata solo de elegir qué comer, sino de cómo vivir la experiencia: menús diseñados para compartir, atmósferas que cuentan historias y sabores que cruzan fronteras. Desde la intensidad del Pacífico latino hasta la sutileza de Asia, estos tres planes en Bogotá proponen una ruta sensorial que vale la pena recorrer antes de que termine junio.

Dos Lugares

30 de junio de 2026

normal: $259.000

Privilegios: $192.000

1. Travesía de sabores

Imagen de la comida del restaurante Dos Lugares. Foto: cortesía del restaurante

En Dos Lugares, la experiencia gastronómica se construye como un puente sensorial entre Perú y México, dos cocinas que comparten el culto al sabor profundo, a la acidez y al fuego como lenguaje. El restaurante propone un recorrido pensado para compartir. La atmósfera acompaña con naturalidad: un espacio contemporáneo, cálido y sin pretensiones, donde el protagonismo recae en la mesa.

El menú para dos personas comienza con dos entradas para elegir entre un ceviche de bote mixto (un ceviche peruano a base de pesca del día, camarón, pulpo y calamar, bañado en una leche de tigre tradicional); unos tacos al pastor, con carne de cerdo marinado en achiote y especias, piña, cilantro y cebolla, o unos esquites (elote desgranado cremoso y ácido).

Para los fuertes, la propuesta incluye estas opciones: Kiinti, un medallón de lomo al anticucho, con camarones sellados en mantequilla de chipotle y flambeados en pisco, envueltos en una crema ahumada; un salmón del Pacífico a la brasa sobre una salsa de curry de coco y ají amarillo y vegetales salteados, o un tacu-tacu de champiñones, arroz y fríjoles con trozos de champiñones.

El cierre, como todo buen relato, es memorable: elija entre un suspiro limeño, cinco leches o un flan de elote.

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Astoria Garden Gran Estación

Hasta el 30 de junio de 2026

normal: $194.000

Privilegios: $143.560

2. Un plan imperdible

Imagen de la comida del restaurante. Foto: cortesía del restaurante

Astoria Garden, ubicado en el tercer piso del centro comercial Gran Estación, es un espacio pensado para quienes buscan una buena gastronomía, coctelería bien ejecutada y experiencias diversas que cambian la dinámica de cada visita. El entorno, cuidadosamente diseñado, crea además la sensación de estar en un ambiente ajeno a la agitada capital bogotana.

Inicie la experiencia tomando un coctel entre tres opciones: Fly me to the moon, Astoria mule o What’s my name. Luego, elija una entrada entre una cazuela de champiñones y berenjenas al ajillo, con vino blanco, queso holandés y queso mozzarella, acompañada de pan de masa madre o un pan focaccia de finas hierbas con salsa pomodoro, queso stracciatella y lomo de cerdo curado. De plato fuerte puede seleccionar entre un salmón en crout de ajonjolí negro o un bife de chorizo con chimichurri de la casa, acompañado de papa casco y mayonesa de sriracha.

Para finalizar, el toque dulce con dos opciones de postres: una torrija acompañada de helado de yogur de frutos rojos, frambuesas y arándanos, o un cheesecake horneado con crumble de arándanos y helado de yogur de frutos rojos.

Tokyo

Hasta el 30 de junio de 2026

normal: $211.900

Privilegios: $135.616

3. Sabores de Asia

Imagen de la comida del restaurante Tokyo. Foto: cortesía del restaurante

Tokyo Rooftop, ubicado en el corazón de Chapinero Alto, es un espacio que combina la energía de la cocina asiática con una propuesta moderna de coctelería y un gran ambiente en su terraza.

La experiencia gastronómica comienza con una entrada para elegir entre unos spring rolls rellenos de brisket ahumado o un satay niku (pinchos de lomo de res en salsa anticucho-tare). Continúa con el plato fuerte, un kurumi de res (arroz shari cremoso con brisket y lomo de res en salsa de pimientos fermentados) o un arroz chahan (arroz salteado al wok con vegetales, camarón y panceta).

De postre, puede elegir entre una torta de chocolate Keki, con capas de mantequilla de nutella, coulis de corozo y helado de maracuyá y jengibre, o un Oishi Tokio, torrija acompañada de helado de copoazú, frambuesa y arándanos, bañada en una salsa de dulce de leche. Todo esto lo puede maridar con alguno de estos tres cocteles: Torii, Inair o Miura. ¡A su salud!