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En una ciudad donde la gastronomía no deja de reinventarse, hay experiencias que van más allá del plato y se convierten en verdaderos recorridos sensoriales. Desde la precisión de la parrilla hasta la sutileza de la cocina italiana contemporánea, estas propuestas reúnen técnica, ambiente y sabor. De la mano de Privilegios Davivienda, cuatro restaurantes en Bogotá abren sus puertas con menús especiales que invitan a descubrir, o redescubrir, lo mejor de la escena culinaria actual.

DeMiguel

Hasta el 30 de junio de 2026

Privilegios: $108.000

normal: $147.000

1. deMiguel, experiencia de autor

Este restaurante ofrece una cocina italiana moderna, con énfasis en la parrilla, en Cajicá. Liderado por el chef Michael De Miguel, creador de restaurantes como La Xarcuteria y Gringo Cantina, ofrece pescados frescos, carnes maduradas y pastas hechas en casa, panes artesanales y salsas.

La experiencia gastronómica en deMiguel es un recorrido lleno de contrastes. Platos como el atún del Pacífico colombiano sellado a la parrilla o la picaña muestran la destreza del equipo detrás del fuego, mientras que las pastas, como los girasoli, con mantequilla avellanada, semillas de girasol y eneldo, revelan un equilibrio entre tradición y creatividad.

En esta oportunidad, Privilegios Davivienda lo invita a vivir una experiencia completa, que incluye pan de masa de madre, una entrada a elección, un plato a la brasa, una pasta y un postre.

Foto cortesía del restaurante

Franc



Hasta el 30 de junio de 2026



Privilegios: $75.000

normal: $109.000

2. Un brindis en Franc: cocina y vino

En Chapinero Alto, en el nororiente de la ciudad, se encuentra Franc, un bar con una sólida oferta de vinos, cocteles, cocina de autor y, por supuesto, buena música. Es cálido e ideal para compartir con amigos.

Privilegios Davivienda lo invita a disfrutar de esta experiencia gastronómica que comienza con una entrada a elección, entre una brocheta de pollo a la brasa con salsas y mix de verdes; yuca crocante preparada en tres tiempos, acompañada de salsas y mix de verdes, o unas croquetas de setas al estilo español, rellenas de crema de setas.

De plato fuerte puede optar por un filete de róbalo al grill en salsa grenobloise, con puré de zanahoria, zanahoria baby confitada y mix de verdes; una pechuga a la parrilla con puré de zanahoria, zanahoria confitada y asada, almendras tostadas y pesto; una pasta con queso tomme, vino blanco, prosciutto y hierbas, o un bife de chorizo al grill con salsa bordelesa y papas rústicas salteadas. Para tomar, una copa de vino blanco, tinto o rosado de la selección de la casa, o si lo prefiere, jugo natural o gaseosa. Todo para disfrutar sin afanes y de un gran ambiente citadino.

Foto cortesía del restaurante

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Tres Cuatro Cinco SteakHouse

Hasta el 30 de junio de 2026

Privilegios: $111.000

normal: $150.000

3. Miércoles de Asia a fuego vivo

En Tres Cuatro Cinco SteakHouse, ubicada en el corazón de Chapinero, la parrilla al fuego de leña es la protagonista de una experiencia gastronómica que celebra la carne con respeto y técnica. Aquí, el fuego no es un simple medio de cocción, sino el eje que define la propuesta: cortes importados para intensificar sabor y terneza, brasas controladas que revelan texturas profundas y aromas ahumados. El ambiente, cálido y amable, favorece la conversación, acompañado por una carta de vinos y coctelería.

Y ahora, gracias a los viajes por el continente asiático de su chef Camilo Currea, han decidido lanzar una nueva experiencia gastronómica, imperdible, todos los miércoles del mes: Asia a fuego vivo. Al llegar, pruebe un coctel ahumado a base de sake, mezcal y aperol, acompañado de tres platos pequeños: una panceta caramelizada y ensalada de pepino. Luego, disfrute de un delicioso siu mai: dumplings de cerdo y vegetales en salsa cítrica con tamarindo. Y finalice con una milhoja de repollo y cebolla caramelizada, servida sobre salsa en nogada con miso.

Foto cortesía del restaurante





Oliveto Pizza & Pasta

Hasta el 30 de abril de 2026

Privilegios: $130.000

normal: $175.689

4. Clásicos Oliveto a tres tiempos

En Oliveto, un restaurante que celebra en 2026 un cuarto de siglo de existencia, la experiencia comienza mucho antes del primer bocado: luces cálidas, mesas sobrias y un servicio impecable. Aquí, la tradición italiana es una convicción y cada detalle compone una atmósfera que invita a quedarse más de lo previsto.

En esta experiencia de Privilegios Davivienda, lo invitamos a disfrutar de una carta que viaja por varios rincones de Italia. De plato fuerte puede elegir entre una gran diversidad de platos: desde un vibrante fetuccini a la putanesca hasta unos delicados cappelletti de queso y almendra. De postre, se puede inclinar por un tiramisú, un pie de maracuyá u otras opciones dulces. Para maridar, una selección de vinos, sodas y margarita. Y ya para finalizar, unos digestivos, como limoncello o frangelico.

