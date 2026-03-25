La empresa Levapan prepara una nueva edición de “Pan con Fe”, una campaña que busca incrementar el consumo de pan en una temporada específica del año y, así, apoyar a miles de panaderías del país. esta iniciativa, que este año llega a su tercera edición, en donde se busca representar al país y a los colombianos con un pan exquisito. El proyecto busca crear el primer pan cultural colombiano. Todo surge como inspiración de otras culturas que cuentan con sus panes representativos.

La Gerente de mercadeo de Levapan comenta: «La creación de Pan con Fe partió de una reflexión sencilla pero poderosa: Colombia no tenía un pan que la representara como nación. Por eso, la apuesta fue diseñar una receta que integrara sabores presentes en distintas regiones del país, logrando un producto que pudiera sentirse propio tanto en el norte como en el sur”.

El pan es uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos y su elaboración depende de un ingrediente fundamental: la levadura fresca. Este producto, considerado el corazón de muchas panaderías, es un organismo vivo que se activa con la temperatura y el azúcar, permitiendo que la masa crezca y adquiera su textura característica. A partir de este elemento esencial se construye una tradición gastronómica que forma parte de la vida cotidiana del país.

Con el fin de apoyar a este gremio, surgió la campaña “Pan con Fe”, una iniciativa que busca crear un momento especial cada año para impulsar las ventas de panaderías. Inspirada en tradiciones de otros países donde ciertos panes se asocian a temporadas festivas, la campaña propone la creación de un pan simbólico que represente a Colombia.

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Pan con Fe. Foto: Cortesía de Levapan

El resultado es el Pan con Fe, una pieza de pan diseñada para compartir en familia. Su forma está compuesta por siete rollos dispuestos como una flor, pensados para que el pan se ubique en el centro de la mesa y sea dividido entre amigos y seres queridos. En términos de sabor, el pan busca reflejar ingredientes característicos del país. Puede estar relleno de arequipe, o alternativamente de cuajada o queso, mientras que su corteza se cubre con melado de panela, un ingrediente tradicional de la cocina colombiana. Como toque final, se decora con la galleta colombiana cuca, una preparación elaborada también a base de panela.

«Esta iniciativa nace entendiendo los desafíos que enfrenta el sector panadero, pero también reconociendo su enorme valor para el país. Las panaderías no solo producen pan: generan empleo, dinamizan la economía y mantienen viva una tradición que pasa de generación en generación. Detrás de cada horno encendido hay una historia de esfuerzo, una familia que madruga y una comunidad que se reúne alrededor de este producto», menciona Carolina Franco, Gerente de mercadeo Levapan. La iniciativa Pan con Fe busca exaltar la labor del panadero que representa trabajo, tradición y progreso. Confiando en el gran peso que tiene el oficio y en el poder que tiene el pan como tradición.

Uno de los aspectos más llamativos de la campaña es que invita a los panaderos a crear su propia versión del Pan con Fe, adaptándolo a sus estilos y recetas particulares. La participación no requiere comprar productos específicos ni cumplir condiciones comerciales, ya que el objetivo principal es fomentar la unión del gremio y promover el consumo de pan artesanal.

La campaña cuenta además con el apoyo de distintas organizaciones relacionadas con la industria panadera. En ediciones anteriores, más de 2000 panaderías de barrio se beneficiaron de esta iniciativa al incluir esta receta en su oferta. Este año se espera alcanzar a más de 5000 panaderías, para lograr convertir Pan con Fe en un pan insignia que le da impulso a los negocios del sector. Su despliegue de comunicación se concentra especialmente en la temporada de Semana Santa, un momento del año tradicionalmente asociado con reuniones familiares y comidas compartidas.

Pan con Fe. Foto: Cortesía de Levapan

Más allá de impulsar las ventas, Pan con Fe busca también revalorizar el oficio del panadero. Sus promotores destacan que hacer pan es una práctica que mezcla arte, ciencia y conocimiento técnico, y que durante años ha sido un espacio de aprendizaje y oportunidades laborales para muchas personas.

En ese sentido, la campaña pretende no solo fortalecer al sector, sino también recordar el papel fundamental que las panaderías desempeñan en la vida cotidiana de los colombianos. Pan con Fe, con su forma pensada para compartir y su sabor inspirado en ingredientes locales, se presenta así como un símbolo de unión, tradición y esperanza para uno de los gremios más representativos del país.

La preparación estará disponible durante Semana Santa y todo el mes de abril en panaderías de diferentes regiones del país, con presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Pasto, además de otros lugares donde se sumen establecimientos participantes.