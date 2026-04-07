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Durante tres días, Bogotá tendrá un pequeño desvío hacia Italia. Del 9 al 11 de abril, el restaurante Adriano —ubicado en Casa República, en el barrio La Cabrera— se transformará en una clásica ostería milanesa bajo la dirección de los chefs Matteo Gritti y Alessandro Mazzella, en una serie de cenas especiales que prometen reunir tradición, técnica y una mirada contemporánea de la cocina italiana.

La propuesta, concebida como una experiencia a seis manos, contará también con la participación del chef anfitrión Felipe Gonzalez, quien lidera la cocina de Adriano y será el encargado de articular este encuentro gastronómico. El resultado: un diálogo culinario entre Italia, España y Latinoamérica, en un formato íntimo pensado para el comensal.

El restaurante Adriano se convierte en una ostería milanesa de la mano del reconocido chef italiano Matteo Gritti

Una carta que recorre Italia en el Restaurante Adriano

Durante las jornadas —jueves 9 y viernes 10 de abril de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., y sábado 11 de abril de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.— los asistentes podrán elegir platos a la carta que condensan el espíritu de la tradición italiana. La selección incluye croquetas de parmigiano y pecorino, pizza frita, fregola sarda, risotto a la milanesa, pulpo a la parrilla y milanesa de ternera, además de postres como tiramisú y panna cotta de banano.

Más que un menú, se trata de una puesta en escena que busca recrear el carácter cálido y directo de las osterías del norte de Italia, donde el producto, la técnica y la memoria culinaria son protagonistas.

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Matteo Gritti: técnica, estética y visión global

El restaurante Adriano se convierte en una ostería milanesa de la mano del reconocido chef italiano Matteo Gritti

La presencia de Matteo Gritti marca uno de los hitos de esta colaboración. Con una trayectoria construida entre Europa y América, el chef italiano se ha formado en restaurantes con estrella Michelin en Italia, desarrollando una cocina precisa, enfocada en el detalle y en la excelencia del producto.

Su propuesta se caracteriza por reinterpretar la tradición italiana desde una mirada contemporánea, enriquecida por influencias sudamericanas y una fuerte sensibilidad estética. En la última década, Gritti ha liderado más de ocho aperturas gastronómicas en distintos mercados, integrando dirección culinaria, desarrollo de concepto y posicionamiento de marca.

Actualmente, participa en proyectos como Ferina, en Florencia, y lidera Alegre Milano, un espacio multifuncional que combina restaurante, club y eventos privados, donde ha diseñado experiencias gastronómicas para figuras internacionales de alto perfil. También encabeza el relanzamiento de Coraje Milano, consolidando su presencia en la escena europea.

Alessandro Mazzella: tradición y cruce cultural

El restaurante Adriano se convierte en una ostería milanesa de la mano del reconocido chef italiano Matteo Gritti

Junto a Gritti estará Alessandro Mazzella, cuya carrera se ha desarrollado entre Europa, Australia y otros escenarios globales. Su cocina parte de las tradiciones familiares italianas, reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea y atravesadas por múltiples influencias culturales.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con referentes de la alta cocina como Enrico Crippa, Marcus Wareing, Yannick Alléno y Viviana Varese, además de colaborar con Peter Gilmore en la Ópera de Sídney. En los últimos años, ha trabajado de la mano de Gritti en proyectos como Alegre Milano y Ferina, y lidera Warringa, una iniciativa que explora la comida como herramienta de conexión cultural.

Adriano, un escenario en evolución

El restaurante Adriano se convierte en una ostería milanesa de la mano del reconocido chef italiano Matteo Gritti

Esta serie de cenas reafirma a Adriano – Casa República como uno de los espacios más dinámicos de la escena gastronómica bogotana. Inaugurado en 2024 tras una inversión cercana a los $5.000 millones, el restaurante se ha consolidado por su propuesta de cocina española contemporánea, su enfoque en el tapeo y una experiencia pensada para compartir.

Ubicado en una edificación patrimonial, Adriano combina historia, lujo y una programación culinaria que apuesta por el encuentro entre cocinas y culturas. La toma italiana liderada por Gritti y Mazzella se inscribe en esa línea: experiencias efímeras que convierten al restaurante en un punto de cruce para la alta gastronomía internacional.

Las reservas para esta experiencia ya están disponibles, en lo que promete ser una de las citas gastronómicas más destacadas de abril en la ciudad.

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