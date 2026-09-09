Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Comer por fuera de casa ya no es una actividad excepcional para los colombianos. Hace parte de la rutina, de los planes sociales y, cada vez más, de la manera en que las personas administran su tiempo. Al mismo tiempo, para quienes están detrás de los restaurantes, cafeterías, bares y demás negocios gastronómicos, operar se ha convertido en un ejercicio que exige entender mejor al consumidor, controlar los costos y encontrar nuevas formas de crecer.

En ese escenario llega la segunda edición de Entre Panes 2026, la convención de negocios y feria B2B especializada en el sector gastronómico colombiano. Después de su primera edición en Bogotá, el encuentro se trasladará a Medellín los próximos 16 y 17 de septiembre, en Plaza Mayor, con una apuesta más amplia: reunir a empresarios, emprendedores, profesionales y proveedores de distintas áreas de la industria gastronómica.

La organización espera recibir más de 4.000 visitantes y 120 marcas expositoras, entre compañías dedicadas a insumos, equipos, tecnología y servicios para el food service.

“La apuesta de Entre Panes es convertirse en un punto de encuentro para el ecosistema gastronómico de Colombia y Latinoamérica”, afirma Carolina Urrego, organizadora del evento. La intención, explica, es facilitar conexiones entre empresarios, marcas y proveedores que puedan convertirse en oportunidades de negocio y contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor.

(Le puede interesar: Dónde comer en El Retiro: una ruta por sus mejores restaurantes y cafés)

Tres escenarios para entender el negocio gastronómico

Entre Panes 2026: el encuentro que reunirá a la industria gastronómica en Medellín

Una de las novedades de esta edición será la ampliación de la agenda académica. Si en su primera versión el evento contó con un escenario de charlas, en 2026 tendrá tres espacios: Inspira, Aprende y Conecta, diseñados para abordar diferentes necesidades de quienes trabajan en la industria.

Los contenidos estarán relacionados con liderazgo, marketing gastronómico, innovación, rentabilidad y transformación digital. También habrá workshops dedicados a la eficiencia en cocinas profesionales, un aspecto especialmente relevante para establecimientos que enfrentan mayores costos de operación.

El escenario Inspira contará con 20 speakers nacionales e internacionales. Entre los invitados está Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store, negocio especializado en hamburguesas que ha logrado expandirse a ciudades como Miami y Barcelona y que aparece en el puesto 23 del ranking mundial Burger Dudes.

La agenda también contará con figuras de la industria gastronómica y de alimentos en Colombia como Patricia Bueno, fundadora de Al Agua Patos; Juan Diego Vanegas, chef y presentador de televisión; Wilson Arango, fundador de Grupo Belisario; Oswaldo Natera, fundador de Pigasus, y Héctor Orozco, exdirector de Arcos Dorados Colombia, operador de McDonald’s en el país.

Más que hablar exclusivamente de cocina, las conversaciones estarán enfocadas en asuntos que determinan la supervivencia y el crecimiento de un negocio gastronómico: liderazgo, operación, gestión, expansión y toma de decisiones.

“Cuando un sector cuenta con un espacio como estos para encontrarse, compartir conocimiento y hacer negocios, se generan nuevas posibilidades de crecimiento”, señala Ricardo Correa, organizador de Entre Panes.

Un consumidor que tiene cada vez menos tiempo

La segunda edición del evento ocurre, además, en un momento particular para el consumo de alimentos fuera del hogar.

default

Según datos de Gastometría de Raddar citados por la organización, a junio de 2026 la categoría de Comidas fuera del hogar representa el 7,8 % del gasto total de los hogares colombianos y ocupa por primera vez el cuarto lugar dentro de la estructura de gasto, por encima de la canasta de Bienestar.

El gasto real en esta categoría creció 1,14 % anual, mientras los precios aumentaron 9,72 % frente a junio de 2025. La combinación de ambos datos apunta a un consumidor que continúa destinando recursos a comer fuera de casa, incluso en un contexto de incremento de precios.

Hay, además, una categoría que mantiene un peso importante: la hamburguesa. De acuerdo con ConsumerTrack Raddar, entre enero y junio de 2026 concentró 10,3 % del gasto total en comidas fuera del hogar y fue el plato más pedido tanto en restaurantes como en domicilios.

En restaurantes representó el 18,4 % de los pedidos, mientras que en domicilios alcanzó el 22,9 %. En este último canal, la categoría que agrupa hamburguesas, sándwiches y perros calientes llegó al 26,2 % de los platos solicitados.

Pero detrás de estos números aparece otro cambio en los hábitos: el tiempo se ha convertido en una variable decisiva.

Según la misma medición, 59 de cada 100 consumidores de comidas fuera del hogar son “buscadores de tiempo”durante 2026. El porcentaje era de 53 % entre agosto y diciembre de 2025.

Este consumidor busca experiencias que considere suficientemente satisfactorias para justificar el tiempo y el dinero que les dedica. Para los restaurantes, esto implica una presión adicional: no basta con ofrecer un buen producto; también es necesario responder con eficiencia a las expectativas de un cliente que dispone de menos tiempo y que, al mismo tiempo, compara más opciones.

Negocios gastronómicos más allá del plato en Entre panes 2026

Es precisamente en esa intersección entre consumo, operación y negocio donde Entre Panes plantea su segunda edición. La feria no se limitará a una muestra comercial, sino que buscará conectar a quienes producen, venden, administran y proveen soluciones para el sector.

Carolina Urrego y Ricardo Correa, organizadores de Entre Panes.

Para los empresarios gastronómicos, esto significa encontrar en un mismo lugar proveedores de insumos, equipos, tecnología y servicios, además de espacios de capacitación y networking.

La apuesta también refleja una transformación en la manera de entender la gastronomía como industria. Detrás de cada restaurante hay una cadena que involucra productores, distribuidores, tecnología, logística, talento humano y herramientas de gestión.

“Entre Panes conecta directamente con esta dinámica: es un espacio para que el sector entienda hacia dónde se mueven las tendencias y ajuste su oferta en consecuencia”, explica Correa.

Entre Panes 2026 se realizará el 16 y 17 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, en los pabellones verde y azul, con apertura de puertas desde las 9:00 a. m. durante ambas jornadas.

El ingreso para empresarios, emprendedores y profesionales de la industria gastronómica será gratuito con registro previo en el sitio oficial del evento.

(Para saber más: Una flor de calabaza, un cerdo criollo y la nueva cocina de Miguel Warren)