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«Mi mamá me invitaba mucho a la plaza, comprábamos envuelto y yo en un momento dije: ¿por qué no incluir un cremoso de envuelto para unas costillas o para la carne? Tiene un toque dulce, pero mantiene lo salado y el maíz. Y ese cremoso pega muy bien».

Con esta anécdota contada a pie de mesa, el chef ejecutivo Johan Rodríguez sintetiza la filosofía de Ágata, el restaurante que acaba de abrir sus puertas en la Carrera 11B # 96-59. Bajo el concepto «Fuego y Origen», este nuevo espacio del hotel DoubleTree by Hilton Bogotá – Parque 93 no busca ser un asador convencional ni un comedor reservado únicamente para el huésped en tránsito. Por el contrario, irrumpe en uno de los corredores gastronómicos y corporativos más dinámicos de la ciudad para ofrecer una experiencia cercana, técnica y con identidad local.

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Un recorrido de autor entre la tradición y la vanguardia

De la plaza de mercado a la parrilla contemporánea: la memoria y la innovación se encuentran en Ágata

Nacido en Girardot, Cundinamarca, la trayectoria de Rodríguez es la de un cocinero que ha recorrido el país aprendiendo a equilibrar la disciplina técnica con la memoria afectiva del ingrediente. Egresado del SENA, especialista en Cocina Creativa y de Autor de la Universidad Gastronómica Mariano Moreno y diplomado en Administración Profesional de Cocina por la Universidad Externado de Colombia, su equipaje acumula experiencia en cocinas de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Ibagué, Melgar y la capital.

Su recorrido incluye pasos por escenarios de alto nivel como el hotel Sofitel Legend Santa Clara, el Hilton Corferias, proyectos en Medellín y una colaboración con el chef Carlos Pájaro en el certamen internacional Bocuse d’Or. A esto se suma su vinculación a la cofradía francesa Vatel Club y a la asociación Les Toques Blancs.

Ese bagaje le permite construir una propuesta que encuentra el punto exacto entre la audacia creativa y el respeto por el paladar del comensal. «En el transcurso del desarrollo de mi trabajo he aprendido entre técnicas de alta cocina y cocina tradicional, que no se olvide», enfatiza el chef. «Hago un análisis de lo que tengo como huésped y cliente para hacer la oferta sin ser muy osado. Si puedo vender un cacio e pepe, ¿por qué no venderlo con un orzo con chicharrones y manzana? O si tengo un cremoso de arroz, darle el toque con un hogao».

Apuesta por el producto: carnes Hereford y cocina de aprovechamiento

De la plaza de mercado a la parrilla contemporánea: la memoria y la innovación se encuentran en Ágata

En la parrilla, Ágata marca distancia del recorrido tradicional. En lugar de limitarse a la oferta habitual, el restaurante se convirtió en uno de los pioneros en Bogotá en trabajar con ganado Hereford importado de Estados Unidos a través de US Meat, ofreciendo cortes como el ribeye, New York, vacío y punta de anca. Para las costillas baby back, la casa ha desarrollado una barbacoa de tamarindo que equilibra la acidez y el dulzor.

Pero la carta también reserva espacio para la sorpresa y la sostenibilidad. Un ejemplo es su entrada de sandía braseada —un plato 100% vegano que juega con notas saladas, ácidas y toques de ralladura de limón—, o el tartar de res y tuétano servido sobre pan de masa madre de centeno elaborado en casa. El equilibrio sostenible se extiende hasta la ensalada de salmón, donde el pan de masa madre sobrante se transforma en un crumble crujiente con parmesano y aceite de coco.

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De la plaza de mercado a la parrilla contemporánea: la memoria y la innovación se encuentran en Ágata De la plaza de mercado a la parrilla contemporánea: la memoria y la innovación se encuentran en Ágata De la plaza de mercado a la parrilla contemporánea: la memoria y la innovación se encuentran en Ágata

«Buscamos resaltar el fuego, productos ahumados, ácidos y dulces colombianos. Salir un poco de lo clásico e ir hacia la tendencia actual del aprovechamiento del producto, la sostenibilidad y darle poder a propuestas nuevas», explica Rodríguez.

En los postres, la reinterpretación continúa: un merengón con reducción de fresas y duraznos preparados bajo la técnica göm, una deconstrucción de cheesecake inspirada en los sabores de las paletas de queso de pueblo con frutos rojos, o una ópera de chocolate al 53% acompañada de bizcochuelo de café y ciruela lactofermentada.

Un espacio abierto a la ciudad

La apertura de Ágata forma parte del proceso de actualización de las unidades gastronómicas de la cadena Hoteles Cosmos, diseñado para alinearse con las tendencias de la capital a partir de 2026.

«Las expectativas de la renovación de nuestro Restaurante Ágata están enfocadas en brindar a nuestros huéspedes y clientes externos una experiencia gastronómica de calidad, que combine el mundo de las carnes con toques de sabores colombianos, acompañada de una selección de bebidas acordes con el menú», señala Alejandro Restrepo, gerente del hotel DoubleTree by Hilton Bogotá – Parque 93.

El restaurante cuenta con ambiente pet friendly, instalaciones accesibles y facilidades para vehículos eléctricos en su zona de parqueaderos, consolidando una oferta pensada tanto para reuniones de negocios como para encuentros familiares o cenas de celebración en el norte de Bogotá.