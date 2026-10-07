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Como uno de los premios más esperados por los universos mixológicos alrededor del mundo, la presentación de la lista de los mejores bares de todo el globo llegó para anunciar los 50 establecimientos con las calificaciones más altas para 2026. Si bien los bares suelen asociarse con la vida nocturna, The World’s 50 Best Bars no solo premia las bebidas, sino el concepto detrás del mundo líquido que la rodea, junto a las inspiraciones, sabores y unión con la arquitectura del lugar.

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Los mencionados aspectos llevaron a los bares colombianos Bar Carmen, Mamba Negra y Alquímico a las posiciones, 39, 22 y tercer lugar, respectivamente. El hecho marca un hito en la escena mixológica colombiana, la cual por primera vez logra una posición dentro del podio en el ranking; de la mano a contar con tres entradas en el top 50, dos más que el año anterior. Por otro lado, no debe olvidarse que para el top 100-51 de The World’s Best Bars 2026 presentó un puesto colombiano gracias a La Sala de Laura en el puesto 95.

Alquímico logra la posición más alta para un bar colombiano en el ranking de The World’s 50 Best Bars con la tercera posición en el listado de 2026. Cortesía: Alquímico.

Al inico de la ceremonia, el presentador del evento Pritesh Mody, mixólogo británico, inició con un momento de silencio y homenaje al bartender Pablo Carrizo, quien fue hallado sin vida en Montería a inicios de septiembre. Carrizo fue considerado un «argentino con corazón colombiano» debido sus años de labor en el territorio nacional. «Su labor fue fundamental para construir comunidad en Colombia y Sudamérica; echarán profundamente de menos su energía y su espíritu», indicó Mody.

El triunfo de Alquímico, Mamba Negra y Bar Carmen

La tres posiciones colombianas marcan un resultado histórico para la mixología nacional con la posición de Alquímico, la más alta para un bar colombiano en el certamen que premia a los mejores bares del globo.

En adición al gran premio, medalla de bronce, para el bar ubicado en la calle del Colegio, en Cartagena, el bar fundado por Jean Trinh, obtuvo el Michter’s Art of Hospitality Award 2026 durante la ceremonia. Pese a que el premio fue anunciado el pasado 26 de agosto; el reconocimiento fue dado en Milán en medio de los puestos 40 y 39, resaltando hospitalidad y servicio del establecimiento. “Nunca pensamos la hospitalidad como algo separado de la coctelería”, mencionó Trinh a Diners cunado fue anunciado el premio.

Bar Carmen cuenta con una propuesta que abarca sabores de zonas como la amazonía colombiana y el Chocó para generar un universo líquido único. Cortesía: Bar Carmen.

Todo los galardones hacia el bar del ingeniero francés de ascendencia vietnamita migró al Caribe colombiano llegan en medio de la celebración de una década de apertura. Alquímico, constituido en una mansión cartagenera del siglo XIX, cuenta con tres pisos de ambientes distintos que oscilan desde una barra festiva al ritmo de la música, coctelería clásica en la planta del medio y una terraza destinada para el ambiente nocturno.

Fuera del bar cartagenero, dos espacios de Medellín también lograron entrar al ranking 50. En la posición 22, Mamba Negra fue reconocido por su propuesta de coctelería. Ubicado en El Poblado, la barra, liderada por Juan David Zapata, combina clásicos con una carta de autor llamada Culebrero, inspirada en la historia y evolución de Medellín, mientras la cocina parte de técnicas japonesas y mediterráneas para llevarlas hacia sabores y productos latinoamericanos. Entre sus cócteles aparecen Cálido, con mezcal, frambuesa, oporto y cerezas; Punzante, con tequila, cacao, licor de chiles y guanábana; y Robusto, con ron, miso, vermut rosso, cerezas y jerez.

Por su parte, Bar Carmen consiguió el puesto 39. El bar, que también tiene su casa en Medellín, lleva a la mesa y a la barra una lectura contemporánea de la biodiversidad colombiana, con frutas, hierbas, destilados ancestrales y fermentados de distintas regiones del país. En sus cócteles aparecen ingredientes como el viche cano, la vainilla chocoana, el lulo, la guayaba agria, el tamarindo, el limón asado, la panela y la sal de hormigas limonarias, que se combinan con mezcal y tequila para construir una carta conectada con los sabores del territorio.

Los 5 mejores bares del mundo

Line, en Atenas, ocupa el quinto lugar con una propuesta de economía circular que empieza en su propia cocina. El bar, instalado en una antigua galería de arte, produce vinos de frutas, cerveza y pan de masa madre, y reutiliza los residuos de estos procesos en sus cócteles. Los Why-ins, elaborados junto al enólogo griego Thanos Georgilas, son el centro de la carta, mientras los Fancy Why-ins incorporan destilados, aromas o frutas frescas. Sumado a entrar al top 5 de este año, Line recibió además el Ketel One Sustainable Bar Award.

Bar Leone vuelve a ocupar la primera posición en listado de los mejores bares del mundo.Crédito: The 50 Best Bars / Bar Leone.

El cuarto puesto quedó en Bangkok para Bar Us, fundado en septiembre de 2023 por Sudarat “Taln” Rojanavanich y Veerach “Aum” Sawaengsupt. La experiencia está organizada como un menú de degustación servido en copa: “Starter”, “Mains”, “After” y “All Night”. La carta recorre sabores tailandeses como la hoja de guayaba, el chile verde y la lima makrut, mientras sus fundadores, con experiencia en dirección de arte y narrativa espacial, trasladan esa idea al diseño y al recorrido por el bar.

Como tercer puesto a mejor bar del mundo, como ya se mencionó, Alquímico llega a esta posición con el logro de ser la entrada colombiana más alta en la historia de la ceremonia de The World’s 50 Best Bars; asimismo, fue catalogado como el mejor bar de Sudamérica.

La medalla de plata estuvo destinada a Moebius Milano, el mejor bar de Europa en 2026, instalado en un antiguo almacén textil del centro de Milán. Lorenzo Querci fundó el espacio en 2019 y tomó su nombre y estética del historietista francés Jean Giraud, Moebius. La carta del recinto mixológico contempla 300 destilados, con cócteles como Pesto Martini, con vodka, vinagre balsámico blanco y pesto de albahaca; y el Seed Negroni, con semillas de calabaza tostadas y crema. El lugar también reúne jazz, bossa nova y soul, un espacio de discos y el restaurante de alta cocina Moebius Sperimentale.

Ubicado en Hong Kong, Bar Leone ocupa el primer lugar del ranking, el primero para un bar de Asia. Lorenzo Antinori y Justin Shun Wah lo fundaron en 2023 con una propuesta inspirada en la cultura italiana del fútbol, el aperitivo, los grandes sándwiches y los cócteles clásicos. Antinori buscó alejarse de las bebidas excesivamente conceptuales y apostó por los llamados cocktail popolari. Esa idea convive con detalles como los recuerdos del deporte en las paredes, una fotografía vintage del Papa en un Ferrari y un altavoz que reproduce un hallelujah en el baño. Bar Leone es, además, el único bar que permanece en el top cinco mundial desde el año pasado.

Presencia latina en The World’s 50 Best Bars 2026

Fuera de las entradas colombianas, la presencia latinoamericana también se hizo notar en los primeros puestos de The World’s 50 Best Bars. Handshake Speakeasy, en Ciudad de México, llegó al sexto lugar y fue elegido mejor bar de Norteamérica, mientras Lady Bee, en Lima, alcanzó el noveno. La lista también reunió nombres de Buenos Aires, São Paulo, Guadalajara y Ciudad de México, con una mezcla de bares consolidados y nuevas entradas que confirma el peso que ha tomado la región dentro del panorama internacional de la coctelería.

La noche dejó además reconocimientos que fueron más allá del escalafón. Bar Mauro recibió el Disaronno Highest New Entry Award y la ecuatoriana Isa Mejía ganó la 50 Best Bars Scholarship. En conjunto, estos resultados amplían la presencia latinoamericana en una edición en la que la región volvió a ocupar posiciones destacadas y a sumar reconocimientos propios dentro de la industria.

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