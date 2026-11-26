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Perlas comestibles de distintos sabores, escarchados, siropes, especias y combinaciones que llevan ingredientes como café, uchuva, maracuyá y frutos rojos llegan a las barras de la capital con Licor Master 2026. La segunda edición del evento reúne 43 establecimientos de Bogotá en una ruta de coctelería que se extiende por el norte, centro, oriente, occidente y sur de la ciudad bajo una propuesta que va hasta el 13 de diciembre y que busca reunir gastrobares, restaurantes y cervecerías para ofrecer sus bebidas de autor por $20.000.

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Si bien no existe un cóctel perfecto, sí hay ingredientes, técnicas y combinaciones que marcan el rumbo de la coctelería actual. Esta edición toma como referencia a Krampus, criatura del folclore alpino y germánico ligada a la Navidad, y propone un recorrido en el que las bebidas también juegan con las texturas, los aromas y las presentaciones.

Tendencias en segundo Licor Master

Al revisar las bebidas que participan en esta edición aparecen varios caminos que atraviesan la coctelería de autor. Uno de ellos es la incorporación del café, que deja de ser un ingrediente reservado para preparaciones dulces y encuentra espacio en mezclas con destilados, aperitivos y cítricos. Es el caso de Aperol Noir, hecho por Pizza y Café, que combina aperitivo de naranja amarga, vino blanco y cold brew, y de Ciénaga Negra 2.0, de Boca Boca, que reúne café del Huila, ron premium y uchuva.

En la segunda edición del evento de cócteles hubo un aumento de 9 establecimientos participantes. Crédito: Cuatro Sombras Café Bar (@cuatrosombras).

Las frutas también tienen un papel importante, especialmente aquellas que aportan acidez, dulzor y aromas tropicales. En Ocaso, de Arte del Café, el maracuyá se mezcla con ron blanco, limón, hierbabuena y ginger ale; mientras que Olivia, de Jack & Baco Lounge Bar, combina mezcal, ron, frutos rojos, limón y perlas comestibles. Esta última preparación deja ver otra de las apuestas presentes en la competencia: incorporar elementos que modifican la textura del trago y hacen parte de su presentación, como las esferificaciones de Rubí Ritual, de Santos, Brujas y Alquimistas, que aparecen junto al tequila, el mezcal, la granada y el romero.

También hay una búsqueda por llevar sabores asociados a la cocina y la repostería hacia la copa. Ámbar, de Carmentea, parte de una combinación de ron de ocho años, avellana y jerez Oloroso, a la que suma un óleo de lavanda, leche inglesa y espuma de maracuyá y yuzu. En otra dirección, Golden Butter Putt, de Putt Colombia, utiliza ron lavado con mantequilla avellanada, jugo de piña, limón y sirope simple para construir un perfil dulce y tostado. Son propuestas que muestran cómo los participantes trabajan con ingredientes poco habituales en la coctelería tradicional y exploran nuevas maneras de presentar sus bebidas.

Un recorrido líquido que se vota

A diferencia de la primera edición, en la que el ganador fue elegido por un jurado de expertos, esta vez la decisión estará en manos del público. Después de probar las preparaciones participantes, los asistentes podrán votar por su favorita en Instagram con el numeral #LicorMasterCo. El cóctel que reúna más votos será el ganador de Licor Master 2026. Cada persona podrá emitir un solo voto y deberá iniciar sesión para participar.

La primera edición de Licor Master se realizó entre el 18 de junio y el 5 de julio, con la participación de 34 espacios de mixología. Durante esas semanas se vendieron más de 2.500 cócteles. Para esta segunda convocatoria, el número de establecimientos participantes pasó de 34 a 43, es decir, aumentó en nueve espacios.

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