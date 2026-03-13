Los premios Óscar no solo reconocen lo mejor del cine cada año, también dejan imágenes que se convierten en parte de la memoria colectiva de la industria y de la cultura pop. Entre discursos memorables, triunfos históricos, errores inesperados y momentos polémicos, la ceremonia ha producido escenas que siguen siendo recordadas mucho después de que se entregan las estatuillas. Este es un recorrido por los últimos 10 años de los premios Óscar, en donde la empresa GettyImages ha conseguido capturar momentos inolvidables.

“Lo que estas diez imágenes revelan no es solo la evolución de los Oscar, sino la manera en que un instante puede definir el recuerdo colectivo de una ceremonia. Para nuestro equipo, cada fotografía nace de una combinación de experiencia, preparación y la capacidad de anticipar ese segundo en el que algo verdaderamente significativo ocurre,” comentó Neilson Barnard Jefe de Fotografía de Entretenimiento en Getty Images.

Según el Jefe de Fotografía, estas imágenes fueron capturadas por fotógrafos que ibservan con atención distintos aspectos de la escena, como la iluminación o el movimiento, pero que ante todo buscan resaltar la dimensión humana del evento. «Por eso estas grandes imágenes no son accidentes: son el resultado de estar ahí, año tras año, con el acceso, el instinto y la mirada editorial que nos permiten transformar un momento fugaz en parte de la memoria cultural.”

88.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 28 de febrero: El actor Leonardo DiCaprio acepta el premio a Mejor Actor por The Revenant en el escenario durante la 88th Academy Awards, celebrada en el Dolby Theatre. (Foto de Kevin Winter/Getty Images).

Leonardo DiCaprio ha sido uno de los actores más importantes de su generación, empezando a trabajar en la industria en la década de 1990. A pesar de que en su larga trayectoria ha logrado desempeñar papeles importantes que han sido reconocidos con nominaciones a los premios Óscar, nunca había conseguido ganar uno. Es por esto que la imagen es una de los momentos más recordados de su carrera. En la imagen se muestra al actor aceptando su primer premio al Mejor Actor por su actuación en «Revenant: El renacido» durante la ceremonia de los 88.ª edición de los premios Óscar en el teatro Dolby el 28 de febrero de 2016, en Hollywood, California.

89.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 26 de febrero: (De izquierda a derecha) Los productores Fred Berger, Jordan Horowitz y Marc Platt aceptan el premio a Mejor Película por La La Land antes de que se conociera un error en la presentación (el galardón fue finalmente otorgado a la verdadera ganadora, Moonlight). (Foto de Kevin Winter/Getty Images).

Esta imagen muestra uno de los momentos más caóticos de los premios Óscar. En la 89.ª edición de los Premios Óscar, anunciaron erróneamente el premio a Mejor Película: inicialmente se proclamó como ganadora a La La Land, cuando en realidad la película vencedora era Moonlight. En la imagen se ve a los productores de La La Land, Fred Berger, Jordan Horowitz y Marc Platt, aceptando el premio. Sin embargo, luego lo debieron ceder al equipo de la película Moonlight. Esto sucedió en el Hollywood & Highland Center, el 26 de febrero de 2017 en Hollywood, California.

90.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 4 de marzo: Guillermo del Toro asiste a la sala de prensa de la 90th Academy Awards. (Foto de David Crotty/Patrick McMullan vía Getty Images).

Guillermo del Toro, reconocido director cinematográfico y guionista mexicano, asiste a la sala de prensa de la 90.ª edición de los premios Óscar el 4 de marzo de 2018 en Hollywood, California. En la imagen, el cineasta muestra orgullosamente dos de las estatuillas que ganó esa noche por la película «The Shape of Water»: premio al Mejor Director y premio a la Mejor Película.

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91.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 24 de febrero: En esta imagen proporcionada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Lady Gaga posa entre bastidores con el premio a Mejor Canción Original por Shallow, de la película A Star Is Born, durante la 91st Academy Awards. (Foto de Matt Petit – Handout/A.M.P.A.S. vía Getty Images).

Lady Gaga posa con el premio a Mejor Canción Original por Shallow, tema de la película A Star Is Born, en una imagen difundida por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La fotografía fue tomada entre bastidores durante la 91.ª edición de los premios Óscar, celebrada en el Dolby Theatre el 24 de febrero de 2019 en Hollywood, California.

92.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 9 de febrero: El guionista y director Bong Joon-ho, ganador de varios premios por Parasite, asiste al Governors Ball de la 92nd Academy Awards en Hollywood & Highland Center. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images).

El 9 de febrero de 2020, en el Hollywood & Highland Center de Hollywood, California, el director y guionista Bong Joon-ho asiste a la 92.ª edición de los premios Óscar. En la imagen se ve al cineasta con seis estatuillas obtenidas esa noche, entre ellas premios importantes como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional por la película Parasite. Este momento se convirtió en uno de los más icónicos de la ceremonia, ya que la cinta hizo historia al convertirse en la primera película en un idioma distinto del inglés en ganar el Óscar a Mejor Película.

93.ª edición de los Premios Óscar

Los Ángeles, California – 25 de abril: (Uso editorial únicamente) En esta imagen proporcionada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Chloé Zhao, ganadora a Mejor Dirección por Nomadland, posa en la sala de prensa durante la 93rd Academy Awards en Union Station. (Foto de Matt Petit/A.M.P.A.S. vía Getty Images)

En esta imagen distribuida por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Chloé Zhao, quien obtuvo las estatuillas a Mejor Dirección y Mejor Película por la película Nomadland, aparece posando en la sala de prensa durante la 93.ª edición de los Premios Óscar, celebrados el 25 de abril de 2021 en Los Angeles, California.

94.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 27 de marzo: Will Smith parece abofetear a Chris Rock en el escenario durante la 94th Academy Awards. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images).

En esta imagen, el actor Will Smith abofetea al comediante Chris Rock en el escenario durante la 94.ª edición de los premios Óscar en el Dolby Theatre, el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California. El incidente se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la historia reciente de la ceremonia.

95.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 12 de marzo: Jonathan Wang acepta el premio a Mejor Película por Everything Everywhere All at Once en el escenario durante la 95th Academy Awards. (Foto de Kevin Winter/Getty Images).

Jonathan Wang recibe el premio a Mejor Película por Everything Everywhere All at Once sobre el escenario durante la 95.ª edición de los premios Óscar, celebrada en el Dolby Theatre el 12 de marzo de 2023 en Hollywood, California.

96.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 10 de marzo: Emma Stone acepta el premio a Mejor Actriz por Poor Things en el escenario durante la 96th Academy Awards. (Foto de Kevin Winter/Getty Images).

En la imagen se ve a la actriz Emma Stone aceptando el premio a Mejor Actriz por Poor Things en el escenario durante la 96.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre, el 10 de marzo de 2024 en Hollywood, California.

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97.ª edición de los Premios Óscar

Hollywood, California – 2 de marzo: (De izquierda a derecha) Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña, y Kieran Culkin, posan en la sala de prensa durante los 97th Academy Awards en Ovation Hollywood. (Foto de Mike Coppola/Getty Images)

En la imagen se ve a reconocidos actores posar con sus estatuillas que obtuvieron en la noche. Adrien Brody, ganador del Óscar a Mejor Actor Protagonista por The Brutalist; Mikey Madison, ganadora a Mejor Actriz Protagonista por Anora; Zoe Saldaña, ganadora a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez; y Kieran Culkin, ganador a Mejor Actor de Reparto por A Real Pain, posan en la sala de prensa durante la 97.ª edición de los premios Óscar en Ovation Hollywood, el 2 de marzo de 2025 en Hollywood, California.