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En mayo de 1995, 43 bandas colombianas y dos agrupaciones internacionales se reunieron en cuatro escenarios de Bogotá para la primera edición de Rock al Parque. La iniciativa de Mario Duarte, vocalista de La Derecha; Julio Correal, empresario y publicista, y Bertha Quintero, entonces subdirectora de fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, buscaba abrirles un espacio a los músicos de una escena que tenía pocas oportunidades de presentarse ante grandes públicos. La respuesta superó las expectativas: más de 80.000 personas asistieron a los conciertos entre el 26 y el 29 de mayo, en una convocatoria que sentó las bases de uno de los encuentros musicales más importantes de Bogotá.

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Treinta años después, Rock al Parque se presenta una vez más en el parque Simón Bolívar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, con una programación que incluye a Apocalyptica, Editors, Ministry, Mon Laferte, Los Bunkers, Stratovarius, Tokio Ska Paradise Orchestra y más de cincuenta artistas y agrupaciones. La edición número 30 brinda la oportunidad de recorrer algunos de los momentos que han marcado la historia del festival, desde sus primeros invitados internacionales y la llegada de Manu Chao en el año 2000 hasta la granizada que interrumpió los conciertos en 2007 y las voces colombianas que han acompañado su trayectoria.

El nacimiento de Rock al Parque

Entre el 26 y el 29 de mayo del 95, el festival de música Rock al Parque contó con su primera edición en cuatro escenarios de Bogotá: el estadio Olaya Herrera, la Media Torta, el parque Simón Bolívar y la plaza de toros La Santamaría. La convocatoria reunió a 43 agrupaciones nacionales, entre ellas Aterciopelados, Morfonia, 1280 Almas, Catedral y La Derecha, y convocó a más de 80.000 asistentes amantes del rock en la capital colombiana.

Con el pasar de los años, el evento se transformó en el encuentro musical gratuito más grande del país, que este año vivirá su edición 30. Crédito: Rock al Parque.

La idea surgió de la unión de las inquietudes de Mario Duarte, vocalista de La Derecha; Julio Correal, empresario y publicista, y Bertha Quintero, entonces subdirectora de fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. En una escena que tenía dificultades para conseguir lugares donde tocar, ensayar y encontrarse con el público, el festival abrió un espacio para que el rock colombiano se escuchara a gran escala. La plaza de toros fue el único escenario con boletería durante aquella primera edición.

Fobia y Seguridad Social, los primeros invitados internacionales

La primera edición también marcó el comienzo de la participación internacional en Rock al Parque. Fobia, agrupación mexicana formada en Ciudad de México en 1987, y Seguridad Social, banda española nacida en Valencia en 1982, llegaron a Bogotá como parte de una programación que conectó a la escena local con otras vertientes del rock en español.

La presencia de ambas agrupaciones quedó asociada a los primeros pasos del festival y a una de sus apuestas centrales desde el comienzo: reunir en los mismos escenarios a músicos colombianos y artistas de otros países. Junto a las bandas nacionales, sus presentaciones ayudaron a establecer una dinámica que se mantendría en las ediciones siguientes.

El rock capitalino recibió al nuevo milenio

En octubre de 2000, durante la sexta edición del festival, Rock al Parque llegó al nuevo milenio con una programación que reunió a artistas de diferentes países y estilos. Manu Chao encabezó una nómina en la que también estuvieron La Sarita, de Perú; Los Pericos, Divididos y La Mosca Tsé-Tsé, de Argentina, y Octavia, de Bolivia.

Diseño del evento en el inicio del siglo XXI. Crédito: Rock al Parque.

La escena colombiana tuvo su propio lugar con Doctor Krápula, Los de Adentro, Vulgarxito, Pornomotora y Koyi K Utho, además del regreso de Aterciopelados. Durante los dos días de programación, el 15 y el 16 de octubre, cerca de 192.000 personas asistieron a los conciertos en la Media Torta y el parque Simón Bolívar. El festival recibió el nuevo siglo con una convocatoria mayor y una programación que mantuvo el diálogo entre las agrupaciones locales y las propuestas internacionales.

La granizada de 2007 que interrumpió el evento

Una fuerte granizada obligó a suspender la primera jornada de la decimotercera edición de Rock al Parque el 3 de noviembre de 2007. Solo dos agrupaciones alcanzaron a tocar antes de que las condiciones climáticas interrumpieran la programación: Nepentes y K-93. La tormenta cubrió de hielo varios sectores del parque Simón Bolívar, afectó los equipos de producción y dejó un saldo de 20 casos de hipotermia reportados.

El vocalista de Nepentes, Juan Fernando Álvarez, recordó que la lluvia era tan intensa que los integrantes de la banda casi no podían escucharse entre sí y debían acercarse al oído para comunicarse. “Abrimos y cerramos Rock Al Parque de la manera más extraña, con un dolor tremendo por nuestros colegas, con un dolor grandísimo por lo que pasó. Recuerdo escuchar al director del festival anunciar que se cancelaba ese día”, contó al medio Shock.

Pese a las condiciones climáticas del evento en 2007, numerosos asistentes no abandoraron el parque Simón Bolívar. Crédito: Rock al Parque.

Por su parte, el guitarrista de K-93 Kike Monroy indicó para la organización del evento ese primer pensamiento mientras el clima de Bogotá empeoraba. «Apenas acabamos de tocar. Fue cuando se vino la granizada. Dijimos: abrimos y cerramos Rock al Parque», señaló.

La jornada tuvo que reprogramarse para el sábado siguiente. La organización sumó a Brujería para el cierre, mientras las agrupaciones y los equipos de producción afrontaban las consecuencias de una tormenta que alteró el desarrollo del festival.

Una banda China en el parque Simón Bolívar

Durante el 2 de julio de 2017, en medio de la celebración por la vigesimotercera edición de Rock al Parque, la agrupación china Zhaoze presentó una propuesta instrumental que combinaba elementos del rock progresivo, el post-rock, el folk y los sonidos tradicionales de su país. Formada en Guangzhou en el año 2000, la banda llegó con una particularidad que distinguía su música: el uso del guqin, un instrumento chino de cuerda con siglos de historia.

Zhaoze integró ese instrumento con guitarras, batería y efectos que modificaban su sonido. La presentación amplió el espectro de propuestas que habían pasado por el festival y puso en escena una combinación poco habitual entre instrumentos tradicionales y recursos propios del rock contemporáneo. Además, cuenta, en la memoria de los fanáticos del festival, como la agrupación geográficamente más lejana que arriva al festival.

La asistencia multitudinaria en medio de los 20 años del festival

La celebración de los 20 años de Rock al Parque reunió en 2014 a más de 400.000 personas frente a escenarios donde coincidieron Anthrax, Black Label Society, Molotov, Aterciopelados y ChocQuibTown. En total, participaron 87 bandas, entre invitadas internacionales, agrupaciones nacionales y proyectos distritales. La convocatoria mostró hasta dónde había llegado un festival que nació tres décadas atrás como una apuesta por abrirle espacio al rock colombiano.

La programación también se extendió a otros encuentros alrededor de la música, con más de 40 jornadas académicas que convocaron a más de 1.400 participantes y una zona de emprendimiento que apoyó a más de 30 empresas. Ese vínculo entre conciertos, formación y actividades culturales volvió a aparecer en 2023, cuando más de 390.000 personas asistieron durante tres días al parque Metropolitano Simón Bolívar. Entre las presentaciones estuvieron las de Overkill, In Flames, Slow Crush, Ana Curra, Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes y Aterciopelados. También fue el debut de Lospetitfellas en el festival, una presentación que la banda esperaba desde hacía años.

Voces insignia del rock colombiano

Andrea Echeverri, de Aterciopelados; Juan Carlos Rojas, de 1280 Almas, y Dilson Díaz, de La Pestilencia, representan distintas experiencias de una escena musical que encontró en festival de rock con entrada libre en un espacio para crecer y encontrarse con el público. Las visiones y testimonios de los artistas, que han estado presentes en numerosas ediciones, permiten dar un vistazo al festival desde la perspectiva de quienes vivieron la transformación del rock nacional.

«Había un movimiento, pero no había dónde tocar», reflexionó Echeverri, vocalista de Aterciopelados, una de las bandas de rock más importantes del país, para la organización del evento ad portas de su aniversario número 30. «Todo era escaso. No había instrumetnos, ni ensayaderos. Cuando empezó Rock al Parque tuve la oportunidad de tocar en un escenario con harto público […] Sigue siendo la opción gratutita y eso es muy hermoso; le da una dimensión muy profunda, muy educativa y también formativa».

Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, Aterciopelados, han sido artistas emblemáticos del festival de rock. Crédito: Rock al Parque.

Echeverri recordó las dificultades que enfrentaban las bandas para encontrar espacios y una infraestructura adecuada donde tocar. Rojas, por su parte, hizo mención frente a la resignificación del espacio público que ha logrado el festival. «Que siga existiendo es, de por sí, positivo […] Las nuevas generaciones no tienen que olvidar de que Rock al Parque, de por sí, es una semilla; una semilla que ha ido construyendo una culturalidad», concluyó el miembro de la agrupación reconocida por el tema Tu Sonrisa.

Asimismo, el espacio creado por el festival funcionó como un puente entre la escena del género y el público capitalino. «Lo reconfirmo: Rock al Parque fue el escenario gigante para todo el rock, todo el metal y todo el punk colombiano», afirmó Díaz.

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