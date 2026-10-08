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El festival de música más esperado de Colombia dio a conocer el cartel de artistas que llenarán con música y performances los tres días del Festival Estéreo Picnic 2027. El anuncio llega tras una expectativa bastante alta para un evento que ha reunido a intérpretes internacionales como Lana Del Rey, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Drake, Blink-182, Billie Eilish, entre otros cantantes y agrupaciones.

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Con el anuncio, también se da el cierre oficial para la compra de las entradas creyentes, boletas a un precio menor para aquellos que se arriesgan a disfrutar la experiencia del festival sin saber qué artistas estarán en los distintos escenarios. Para la edición de 2027, el festival traerá distintas voces: artistas de la esfera mainstream, representantes de ritmos latinos y voces emergentes, que expondrán sus talentos durante el 19, 20 y 21 de marzo del próximo año.

Artistas invitados al Estéreo Picnic 2027

Bajo el concepto de festival de ritmos variados, la propuesta de este año trae como headliners (artistas principales) a 10 voces de la esfera internacional. Desde el hyperpop británico de Charlie XCX, reconocida por su álbum Brat, hasta el rap y baladas del argentino Milo J, pasando al rock alternativo de The Neighbourhood.

El rapero estadounidense Travis Scott, headline del festival, regresará a Colombia luego de su presentación en Bogotá en septiembre de 2024. Crédito: @travisscott.

De la mano, los escenarios más grandes del festival también disfrutarán con las presentaciones del dj francés David Guetta, la banda californeana de heavy metal​ Avenged Sevenfold, la agrupación venezolana —con voz principal de Alberto Horacio Rafael «Beto» Montenegro— Rawayana y el rapero Travis Scott; junto a The Prodigy, grupo internacionalmente reconocido por la fusión punk-techno de Firestarter, pese a la ausencia de Keith Flint, vocalista fallecido en marzo de 2019; finalmente, el cartel principal lo concluye el solista Sombr y el representante del género urbano Arcángel, ambos estadounidenses.

En adición al line up principal, el talento de Fontaines D.C., Amelie Lens, Marlon Hoffstadt, Khruangbin, The War On Drugs y Malcolm Todd, sumado a otos 40 intérpretes, también estarán en algunos de los cinco escenarios destinados para llevar la música de tood el globo a parque Simón Bolívar de Bogotá.

Boletería y precios

La edición 2027 contará con tres localidades: general, la cual brinda acceso a los más de cinco escenarios y clubles, zonas de descanso, acceso a baños y restaurantes, mercancía del festival y los artistas, así como puntos de recarga cashless, único método de pago en los establecimientos del evento; general +, cuenta con los beneficios anteriores, sumado a baños exclusivos y acceso preferencial; la entrada VIP, la cual brinda una fila exclusiva para entrar al festival, ubicación preferencial en los escenarios, zonas de descanso y puestos de venta exclusivos.

Para la boleta general habrá cuatro etapas de venta; los precios oscilan entre $1.299.000 hasta 1.699.000 para los 3 días del evento, dependiendo de en cuál etapa se realice la compra. Por otro lado, general + y VIP contemplan un precio de $1.639.000 y $3.489.000, respectivamente, en su primera etapa en combo para todo el festival.

Además de las mencionadas entradas, el Estéreo Picnic 2027 vuelve a abrir sus puertas a los menores de edad con Futuro Picnic, la boleta que permite el ingreso a los menores desde los 7 años al evento de música. Como regla, cada menor debe estar en compañía de un adulto que debe contar con la manilla exclusiva para la zona de menores. La compra permite el acceso a una espacio especial de los dos escenarios más grandes del evento, donde se presentarán los artistas principales de la edición.

El valor para la zona de menores cuenta con un precio de $1.089.00 en su priemra etapa y de $1.209.00 para la segunda instancia de compra.

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