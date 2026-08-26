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Su nombre es Vanesa. Tiene 30 años y es una influencer feminista que suele hablar sin tapujos sobre la libertad sexual. En uno de sus videos, por ejemplo, analiza cinco juguetes sexuales que sus seguidores deberían conocer “antes de que Donald Trump acabe con el mundo”.

El papá de Vanesa es Adrián. 59 años. Pediatra. De ideas progresistas. Su relación con su hija, en consecuencia, es profunda, cálida. Sin embargo, cuando sale a la luz un escandaloso video de Adrián, su hija descubre los verdaderos deseos de su padre y la relación fraternal entra en riesgo de descomponerse.

Este es el argumento central de la obra La muñeca y el petardo, escrita y dirigida por los hermanos Ricardo y Nicolás Dávila, una coproducción entre el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el grupo La Casa de Atrás.

La pieza cierra la ‘Trilogía del deseo’, una saga que se complementa con las obras Tania y la bestia y Bahía y el ángel caído. Las tres historias llevan a sus personajes a situaciones extremas y les plantean dilemas éticos a partir de una pregunta común: ¿qué hacer con el trauma y sus consecuencias?

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‘La muñeca y el petardo’, una obra que explora los límites del deseo

“El trauma es justamente definido como un suceso que te afecta la narrativa de vida, porque nos pasan cosas malas todo el tiempo, pero los traumas son aquellos hitos que lo definen a uno, aunque eso no siempre tiene un desenlace trágico. Esas otras posibilidades de renacer, de lo épico, caben también en gestas cotidianas; en el cotidiano también uno puede hacer de su trauma, de su fortaleza, por más que suene como una frase hecha”, explica Ricardo Dávila, quien junto a sus hermanos Nicolás y Natalia, productora general, creó el grupo La Casa de Atrás hace más de quince años.

A lo largo de la trilogía, el cuestionamiento inicial se va matizando y va generando otros interrogantes que nacen de esos argumentos en los que se combinan el thriller, el melodrama y la comedia. En Tania y la bestia, un unipersonal protagonizado por Daniela Castro, el personaje central es la senadora Tania Cuervo, quien logró que Colombia apruebe la pena de muerte, con la consecuencia de llevar al asesino serial Luis Alfredo Garavito a la silla eléctrica.

‘La muñeca y el petardo’, una obra que explora los límites del deseo

Bahía y el ángel caído, por su parte, sigue a dos mujeres, Ángela y Bahía, que presenciaron el abuso de una mujer durante un Carnaval de Barranquilla. Diez años después, se reencuentran y, mientras Ángela ha perseguido su sueño de convertirse en reina del Carnaval, Bahía está obsesionada por encontrar al culpable y funda una organización clandestina que captura agresores.

“A nosotros nos gusta mucho el drama, entendido como aquello que nos pone en situaciones en las que tenemos que sacar nuestros instintos, nuestra naturaleza, y nos gusta pensar que nuestras obras son hipótesis: ¿qué harías si quien hace daño es tu hijo? ¿Lo juzgas con el mismo rasero con el que juzgas a la bestia unánime? ¿Qué harías si quien te hace daño, en el caso de Bahía, se arrepiente genuinamente?”, dice Dávila.

‘La muñeca y el petardo’, una obra que explora los límites del deseo

En La muñeca y el petardo, esa hipótesis, esa pregunta es: ¿somos aquello que deseamos? Y es que, más allá de que tanto Vanessa como Adrián se enorgullecen de tener una mentalidad abierta, y esa apertura los lleva a conocerse muy bien y a explorar su sexualidad, ese video revelador que aparece por sorpresa los hace cuestionarse sobre sus límites.

La muñeca y el petardo, igual que las obras anteriores, contó con un asesor experto, que en este caso es Jeffrey González Giraldo, médico psiquiatra, especialista en adicciones y patología dual y magíster en Salud Pública.

Según Dávila, González Giraldo tiene experticia en trastornos y adicciones y, gracias a sus encuentros, se generó una escena en la que Adrián habla con su psiquiatra, con lo que la historia entra en una dimensión de thriller psicológico.

En esas asesorías, los creadores también abordaron temáticas como el trastorno de sexualidad compulsiva, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diagnosticó como una enfermedad apenas en 2018. “Es un terreno inexplorado, a pesar de que llevamos cientos de años hablando de la sexualidad, como lo dice Michel Foucault en la Historia de la sexualidad”, añade Ricardo Dávila.

Esta obra, que en 2024 ganó el Premio Distrital de Dramaturgia Teatro en Estudio del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, se presentará en el Teatro Estudio del Teatro Mayor el viernes 28 y el sábado 29 de agosto.

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