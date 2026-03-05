Logo de la revista Diners
marzo 5, 2026
Música y Teatro

De Diomedes a Tame Impala: las canciones que inspiran el nuevo álbum de la cantante Antonia Jones

A propósito del lanzamiento de su segundo álbum, ¿A dónde van los besos rotos?, Antonia Jones —nacida en Miami y criada en Medellín— comparte con Diners las canciones que habitan su presente creativo.
Revista Diners

Antonia Jones, nacida en Miami pero criada en Medellín, comparte con Diners las canciones que más escucha a propósito del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado ¿A dónde van los besos rotos?

Guantanamera / Guitarricadelafuente

“Hace tiempo que olvidé el sabor a agua salada. He vendido ya mi alma al diablo por la plata y ahora me muero de sed”… Es una letra que me encanta. Me habría gustado escribir esta canción, lanzada en 2018. Me da una sensación única que disfruto bastante.

Alquitrán y Carmín 2.0 / El Nene de la Hipoteca y El Kanka

Personalmente, no conocía la palabra alquitrán y la escuché por primera vez en esa canción; me gustó mucho por ese color que imprime por su sonido y la usé después en una de mis letras. Es muy buena.

Drácula / Tame Impala

Estoy escuchando mucho Deadbeat, el nuevo disco de Tame Impala, sobre todo Drácula. Es una de esas canciones que lo ponen a uno a bailar, además de que es especial para parchar. Me parece divertida y soy muy fan de ellos desde hace tiempo.

Amarte más no pude / Diomedes Díaz

Tengo un cover de esta canción, que estrené en el pasado Festival Centro en Bogotá. Amarte más no pude me inspira mucho como compositora, tiene ese romanticismo de las letras y la manera de contar una historia de los vallenatos; además de que me parece superinteresante, es una de mis canciones favoritas de la vida. También es la predilecta de mi mamá.

Breezeblocks / Alt J

Es una canción que me trae recuerdos de mi adolescencia, de esa época de la red social Tumblr, como muy underground. Breezeblocks siempre me ha gustado mucho y me parece que tiene una melodía muy pegajosa; entonces, cuando la oigo, la dejo en loop como mil veces.

Antonia Jones: ¿A dónde van los besos rotos?

