Después de más de dos décadas de carrera, el cantautor colombiano Fonseca prepara un concierto especial en Bogotá. Titulado “En la Casa”, el espectáculo se realizará el 24 de octubre en el Estadio El Campín, y será una invitación a sus seguidores —de Colombia y del mundo— a encontrarse con su música en la ciudad que ha marcado buena parte de su historia artística.

“Gente de todas partes, regresamos a tocar en mi casa”, dice el cantautor colombiano Fonseca. A lo largo de su carrera, el artista ha construido un repertorio que permanece en la memoria de sus seguidores, con canciones como Eres Mi Sueño, Arroyito, Te Mando Flores, Vine a Buscarte, Por Toda la Vida y Paraíso, algunas de las más recordadas por su público.

«La razón por la que este concierto se llama La Casa es porque para mí siempre ha sido muy importante cantar en mi ciudad”, comenta el cantautor colombiano Fonseca durante una rueda de prensa en Bogotá. El título del espectáculo hace referencia al profundo vínculo del artista con la capital colombiana, el lugar donde nació y donde ha construido gran parte de su carrera.

Para explicar esa idea de hogar, Fonseca traza un mapa simbólico de la ciudad: el Jardín Botánico de Bogotá sería el jardín de su casa y uno de los pulmones verdes de la capital; el Centro Felicidad Chapinero (CEFE) funcionaría como su biblioteca; el Mirador La Paloma, su terraza; y el Estadio El Campín, la sala principal donde invita al público a reunirse para recorrer su camino musical.

“Yo nací en Bogotá, crecí en Bogotá, y aquí es donde he construido y materializado mis sueños”, afirma el intérprete. El concierto se plantea así como una invitación a reencontrarse en la ciudad que vio formarse a uno de los artistas más emblemáticos y queridos de la capital colombiana.

A lo largo de su carrera, Fonseca ha explorado distintos géneros y fusiones musicales, entre ellos el pop latino, el tropipop, el vallenato, el reguetón y el pop romántico, integrando también elementos del folclor colombiano que han definido su identidad sonora.

Fonseca: dos décadas de éxitos

En más de dos décadas de trayectoria, el artista ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos tres premios Latin Grammy Awards, consolidándose como una de las voces representativas de la música latina contemporánea. A lo largo de estos años ha compartido escenario y proyectos musicales con figuras como Rubén Blades, la banda venezolana Rawayana, el histórico Grupo Niche, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otros artistas.

Durante la rueda de prensa, el cantautor colombiano Fonseca adelantó que algunas de las canciones y colaboraciones que comenzó a publicar el año pasado harán parte de un nuevo álbum que espera lanzar antes de abril. El artista también reveló que el disco incluirá una colaboración con uno de los íconos de la música colombiana. Según explicó, esa canción será la encargada de abrir el álbum y llevará el mismo nombre del proyecto.

La invitación a “En la Casa” busca generar cercanía con el público y, al mismo tiempo, recorrer simbólicamente Bogotá, la ciudad donde nació el artista. “El concierto del 24 de octubre en el Estadio El Campín será el primer paso de lo que viene en mi próxima gira”, comentó durante el encuentro con la prensa. Este espectáculo marcará el inicio de un recorrido por su trayectoria musical.

Las boletas para este concierto ya están disponibles a través de la plataforma Tu Boleta. A partir del viernes 6 de marzo, desde las 10:00 a. m., el público general podrá adquirir las entradas para “En la Casa”, el concierto con el que Fonseca celebrará su historia musical junto a sus seguidores.