FIAFest 2026: un festival que ve y escucha más allá del cine

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Los grandes festivales de cine (Cannes, Sundance, San Sebastián, el FICCI en Colombia) son eventos públicos por diseño. La alfombra roja, los memes, la moda que se analiza en redes sociales y medios especializados. Todo sucede bajo reflectores, todo es contenido y todo alimenta la anticipación por los títulos que vienen.

Pero ¿qué sucede cuando un festival audiovisual opera puertas adentro? ¿Qué pasa cuando el objetivo no es generar viralidad sino formar a la próxima generación de cineastas? El FIAFest, el Festival Internacional Audiovisual organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, lleva doce años respondiendo esa pregunta.

Del 7 al 9 de abril de 2026 regresa con su duodécima edición, y este año el protagonista es el sonido. Le contamos qué es, de qué va y cuáles son los eventos imperdibles de su programación.

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¿Qué es el FIAFest?

Foto: FIAFest

El FIAFest es un festival organizado por y para estudiantes de la Universidad de La Sabana, institución que recientemente fue reconocida como la mejor Facultad de Comunicación en Colombia según la medición del QS World University Ranking by Subject. A la cabeza del evento está Jerónimo Rivera, director del festival, profesor, crítico de cine, autor e investigador en temas audiovisuales desde hace más de 20 años y uno de los pocos latinoamericanos miembro del jurado de los Globos de Oro.

Rivera insiste en una distinción importante: el FIAFest no es un festival de cine, sino un festival audiovisual. Es un espacio interactivo más que pasivo. Sí hay muestras y proyecciones, pero también una programación que invita a la acción: ocho talleres de aprendizaje práctico donde los estudiantes pueden aprender mientras hacen, todos relacionados con el sonido.

Los talleres van desde montaje con inteligencia artificial hasta diseño sonoro, postproducción, doblaje y storytelling. Esta edición también ofrecerá charlas con expertos del mundo audiovisual, espacios de discusión con cineastas colombianos, además de lo propio de un festival: muestras de cortometrajes internacionales y largometrajes en distintos géneros como ficción y documental.

Aunque el festival está dirigido a estudiantes de la Universidad de La Sabana, Rivera deja claro que cualquiera que esté interesado en asistir o participar de los talleres es bienvenido. El trámite logístico es mínimo: un correo de distancia.

Los eventos imperdibles del FIAFest 2026

Entre las novedades de esta edición está la proyección de dos películas de cierre cada día del festival. Pero hay tres eventos que vale la pena destacar.

‘Adiós al amigo’: la película inaugural

La función inaugural será Adiós al amigo, que contará con la presencia del director Iván Gaona. Pero el evento va más allá de la proyección: previo a la película, habrá una charla con Daniel García, el diseñador de sonido del filme, quien desmontará la banda sonora frente al público. Tomará una escena y mostrará cómo se construyó sonoramente, capa por capa, antes de que el público vea la película completa.

La selección oficial de cortometrajes

En los últimos años, el FIAFest recibe un promedio entre 1.100 y 1.600 cortometrajes cada año. Tras una curaduría rigurosa, se reduce a 60 cortometrajes que conforman la selección oficial. Este año los cortos provienen de Egipto, Croacia, Israel, Irán, Ucrania, en géneros como videoclips, experimental, ficción y documental. Hay una sección especial dedicada a Latinoamérica, donde ya hay varios cortometrajes colombianos seleccionados.

Proyección al aire libre de ‘Freddy Eusebio Rincón: El Coloso’

El festival proyectará Freddy Eusebio Rincón: El Coloso, documental sobre el jugador de fútbol de Buenaventura que falleció en 2022. Dirigido por Jorge Varón y coproducido por RTVC Sistema de Medios Públicos, Telepacífico y Chakistán, el documental pasó recientemente por la cartelera colombiana y ahora llega al FIAFest en este formato.

Más allá del campus

Aunque el FIAFest es un festival universitario, no todo sucede dentro del campus. Desde el año pasado hace parte de la Red de Cines de Cundinamarca, una iniciativa de varios festivales con el objetivo de llevar programación a distintos municipios. El año pasado estuvo en Sopó y Tocancipá, y planea seguir expandiéndose por la Sabana Norte.

FIAFest no compite con el FICCI ni aspira a tener la visibilidad de festivales internacionales. Su propósito es distinto: formar criterio, ofrecer herramientas y crear espacios donde el audiovisual se entienda como oficio.

Si quiere conocer más o se anima a asistir, puede consultar la programación completa en las redes sociales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

(Siga leyendo: Cuando el cine se veía desde los árboles: la historia detrás del FICCI)