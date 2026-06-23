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Nunca he sido muy aficionado al fútbol, y eso no tiene por qué importarle a usted. De lo que sí he sido siempre fanático es de la buena comida y los buenos ratos; de eso sí le puedo hablar. Y sucede que es ahí, entonces, cuando llega la primera idea: el ambiente mundialista mueve algo en mí relacionado con lo segundo, así que me encanta ir a ver un partido —así sea Argelia contra Jordania— mientras haya buena comida y buen ambiente.

El día en particular del que les voy a hablar es cuando jugó Bélgica contra Egipto en una edición pasada, un partido que ni me iba ni me venía. Fue un domingo, estaba con mi familia y me invitaron a comer tacos en El Mexican, un restaurante que nació en 2020 como la evolución de Gringo Cantina y que hoy es frecuentado por mis padres, así que de una se subieron al plan.

Llegamos a la sede de la calle 140, en Bogotá, pero la marca ya se ha consolidado con fuerza entre quienes buscan experiencias auténticas y accesibles: hoy cuentan con más de 100.000 seguidores en Instagram y seis sedes activas (cinco en Bogotá, incluyendo Calle 80, Calle 116, Centro, Salitre Plaza; y una en Santa Marta, cerca al Parque de los Novios) con una capacidad total para recibir a más de 690 personas simultáneamente.

El arte de comer tacos sin límite y gritar gol al tiempo

A comer

Mi papá y yo somos buenos tragones, así que cuando nos hablaron del All You Can Eat, abrimos los ojos y dijimos sí. Esta opción, que se ha convertido en uno de los formatos más exitosos y comentados de la marca en redes sociales, consiste en consumir todos los tacos y nachos ilimitados que quieras durante dos horas por solo $38.900 por persona. Mi suegra, mi madre y mi esposa pidieron platos más moderados de la carta, sabias ellas.

Inspirado en las taquerías retro de la frontera entre México y California, el concepto combina recetas tradicionales mexicanas, influencias californianas y una personalidad irreverente. Esa misma irreverencia viene firmada por Felipe Giraldo Triana, Gerente General y Chef Ejecutivo de la marca (además de creador de conceptos culinarios como Bícono, Tremé y Adriano), con quien compartí el colegio y vivimos tiempos de turbulencias estudiantiles y rebeldes. Brindo por esos tiempos que nos forjaron.

El arte de comer tacos sin límite y gritar gol al tiempo

A medida que el partido avanzaba en las pantallas, fueron llegando más y más platos a la mesa. Mis recomendados fuera del formato libre son la quesadilla encostrada con adición de carne desmechada, que viene con un toque de guacamole y resulta totalmente ganadora con el queso mexicano por todo lado. También los chilaquiles, un plato enorme para compartir que consta de totopos bañados en salsa de chiles tatemados, pollo asado, huevo frito, mayo sour, aguacate fresco, queso rallado y cilantro.

Esos dos fueron mis favoritos, aunque sin duda los tacos del All You Can Eat de El Mexican son ganadores; uno pide las proteínas y van llegando de a tres tacos. Pueden ser de pollo asado, chorizo, al pastor, carne asada o carne desmechada, entre otras opciones desarrolladas por Felipe.

Brindo por la buena compañía en El Mexican

No puedo dejar de lado los tragos. Me encantó la margarita de mango, pero hay más opciones en la barra. Para la temporada del Mundial 2026, la marca también lanzará sus nuevos cantaritos, una bebida tradicional mexicana ideal para compartir en grupo, además de combos y promociones especiales diseñadas para los partidos. También se pueden pedir las chelas en versión michelada, por supuesto, o si se está en plan light, la horchata de la casa está muy buena.

El arte de comer tacos sin límite y gritar gol al tiempo

Aquel partido entre Egipto y Bélgica terminó en empate, y aunque el restaurante estaba a reventar y la energía al tope, no me puedo imaginar cómo será la fiesta cuando juegue la Selección Colombia. La marca tiene una dinámica clara: cada vez que la Selección marque un gol, quienes estén disfrutando del partido en cualquiera de las seis sedes recibirán un shot de tequila por cuenta de la casa para sumarse a la celebración colectiva.

«Queremos que nuestros restaurantes se conviertan en el lugar donde los aficionados celebren juntos cada partido, combinando buena comida, coctelería y toda la energía que genera el Mundial», afirma Felipe Giraldo. Adicionalmente, quienes acompañen a la marca durante la temporada podrán participar por una cena para dos personas y una camiseta oficial de uno de los equipos finalistas del torneo.

(Siga leyendo: Sabores de Colombia para vivir el Mundial: cinco recetas para compartir y celebrar)