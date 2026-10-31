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Al escuchar el nombre de Ryan Murphy, es probable que muchos piensen en los crímenes, las historias sobrenaturales y los personajes de American Horror Story, mientras que otros recuerden el drama musical de Glee, que marcó la televisión juvenil de la década de 2010. El guionista, director y productor estadounidense lleva décadas construyendo un repertorio de series que transita entre el terror, la sátira, el drama y las historias inspiradas en personajes reales.

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Antes de convertirse en uno de los nombres reconocibles de la televisión estadounidense, Murphy trabajó como periodista para medios como The Miami Herald, Los Angeles Times, The New York Daily News y Entertainment Weekly. A finales de los años noventa comenzó a desarrollar su carrera como guionista y creó Popular, una comedia con elementos de sátira negra. Después llegó Nip/Tuck, producción de FX que lo llevó a obtener reconocimiento de la industria y una nominación al Emmy por dirección en 2004.

El productor cuenta con 6 premios Emmy, así como una trayectoria de 40 nominaciones en el garladón que celebra las mejoras producciones estadounidenses. Crédito: Shutterstock / Featureflash Photo Agency.

El trabajo de Ryan Murphy ha pasado por historias de rivalidades, investigaciones criminales, obsesiones con la apariencia y adolescentes que se enfrentan a entornos cada vez más inquietantes. Esa variedad también se encuentra en Fragmentos, su nueva serie dramática de FX, basada en la novela de Bret Easton Ellis y ambientada en el Los Ángeles de los años ochenta, con la premisa de la llegada de un compañero misterioso y los crímenes de un asesino serial.

The Beauty

En una industria que convierte la apariencia física en capital, la promesa de alcanzar una belleza extraordinaria puede esconder un negocio capaz de poner vidas en riesgo. En The Beauty, los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett investigan las muertes de varias supermodelos internacionales y descubren un virus de transmisión sexual que altera el aspecto físico de quienes lo contraen, pero resulta letal. La investigación los conduce hasta The Corporation, una poderosa figura del sector tecnológico que busca proteger el fármaco y expandirlo por el mundo, mientras un asesino a sueldo conocido como The Assassin intenta impedir que los agentes descubran la verdad.

Feud: Bette and Joan; Feud: Capote vs. The Swans

En Hollywood, la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford llegó a la pantalla mientras ambas protagonizaban el filme de 1962 What Ever Happened to Baby Jane? La tensión entre las dos actrices, interpretadas por Susan Sarandon y Jessica Lange, respectivamente, trascendió la película y quedó ligada a la historia de la industria cinematográfica. Ese interés por los enfrentamientos que se gestan detrás de la fama también atraviesa las historias de Feud, aunque en otro escenario y con protagonistas distintos.

Jessica Lange y Susan Sarandon interpretan a Joan Crawford y Bette Davis en Feud: Bette and Joan, la serie que recrea la rivalidad entre las dos actrices durante el rodaje de What Ever Happened to Baby Jane? Crédito: Disney +.

En su segunda temporada, Feud: Capote vs. The Swans, el conflicto gira en torno a Truman Capote, interpretado por Tom Hollander, y las mujeres adineradas de la alta sociedad neoyorquina que formaban parte de su círculo íntimo. La confianza que habían depositado en el escritor se quebró cuando publicó una obra de ficción en la que expuso secretos de sus vidas privadas. El episodio convirtió a Capote en enemigo de quienes habían sido sus amigas y confidentes y sirve como punto de partida para una historia inspirada en personas y acontecimientos reales.

Grotesquerie

Una serie de crímenes violentos lleva a la detective Lois Tryon, interpretada por Niecy Nash-Betts, a investigar un caso que parece tener vínculos inquietantes con su propia vida. Sin pistas suficientes para comprender lo que ocurre, busca la ayuda de la hermana Megan (Micaela Diamond), una monja que también trabaja como periodista. Sus perspectivas opuestas, el pesimismo de Lois y el optimismo de Megan, marcan el rumbo de una investigación en la que cada nuevo hallazgo plantea más preguntas sobre los crímenes y sus posibles conexiones.

Scream Queens

Bajo la fórmula del slasher, las rivalidades de la hermandad Kappa Kappa Tau y la estética más glamurosa del universo de Ryan Murphy, Scream Queens convierte un campus universitario en el escenario de una sucesión de crímenes y disputas. La serie, estrenada en 2015, reúne a Emma Roberts, Lea Michele, Glen Powell, Keke Palmer, Ariana Grande y Nick Jonas en una historia que mezcla el terror con la sátira de las jerarquías sociales, la obsesión por la popularidad y las apariencias. En medio de los enfrentamientos entre las integrantes de la hermandad, una amenaza altera la vida universitaria y lleva el humor negro de Murphy a una historia donde el glamour convive con la posibilidad de morir.

En 2015, la serie ganó el premio a Serie nueva más excitante en los Critics’ Choice Awards. Al año siguiente, recibió el galardón a Nueva comedia de televisión favorita en los People’s Choice Awards. Crédito: Disney +.

Un año después de los acontecimientos de la primera temporada, la decana Munsch compra un antiguo hospital y lo convierte en el Instituto C.U.R.E., especializado en casos médicos extraños e incurables. Las Chanels, que recuperaron la libertad después de que se demostrara su inocencia, llegan a la institución para formarse como doctoras. Sin embargo, el hospital pronto se convierte en escenario de nuevos asesinatos que podrían estar relacionados con la muerte de un paciente ocurrida treinta años atrás. El cambio de la universidad al entorno médico conserva la combinación de humor negro, misterio y terror que define la serie de Ryan Murphy.

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