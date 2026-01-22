La expectación por la 98 edición con las nominaciones Premios Oscar 2026, liderado por el thriller de vampiros Sinners (Pecadores) con un récord histórico de 16 candidaturas. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado que la gran ceremonia se emitirá en vivo el domingo 15 de marzo de 2026, a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT –equivalente a las 8 p.m. en Bogotá, Colombia–, exclusivamente por ABC en televisión abierta y en streaming simultáneo vía Hulu. Este evento icónico, realizado en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, se distribuirá a más de 200 territorios mundiales a través de plataformas digitales de la Academia, convirtiéndolo en una fiesta global del cine accesible para audiencias en Latinoamérica vía VPN o servicios como Disney+ en algunos países.

El anuncio de las nominaciones fue un espectáculo en sí mismo: los actores nominados Danielle Brooks (The Color Purple) y Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) lo revelaron en un livestream global desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills.

El proceso de votación

El sistema de nominaciones de la Academia subraya su compromiso con la excelencia y la diversidad: miembros de sus 19 ramas especializadas votan exclusivamente en sus campos –actores nominan a actores, diseñadores de vestuario a pares, etc.–, asegurando expertise. Excepciones incluyen categorías como Largometraje Animado, Corto Animado, Internacional y Corto Live Action, donde votan miembros de todas las ramas que se inscriban y cumplan requisitos de elegibilidad. Para Mejor Película, participan todos los miembros activos, democratizando la decisión suprema. Este año, balotas llegaron de 88 países, reflejando la globalización del cine post-pandemia.

Las 24 categorías cuentan con 5 nominados cada una, salvo Mejor Película con 10. Un requisito estricto: los votantes deben visionar todas las películas nominadas para ser elegibles en la fase final, que arranca el jueves 26 de febrero y cierra el 5 de marzo de 2026. Toda la votación es secreta y en línea, tabulada por la firma independiente PricewaterhouseCoopers, garantizando integridad. Este proceso ha evolucionado para incluir más diversidad, con un impacto notable en nominaciones internacionales como la brasileña The Secret Agent.

Trivia imperdible: productores veteranos y récords en Mejor Película

La categoría reina ofrece un mosaico de talentos consolidados y emergentes:

Bugonia (Focus Features): Producida por Ed Guiney (cuarta nominación), Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos (tercera, tras Poor Things 2023) y Emma Stone (segunda).

F1 (Apple): Brad Pitt (cuarta, Oscar por 12 Years a Slave 2013), Dede Gardner (novena) y Jeremy Kleiner (octava, ganadores por Moonlight).

Frankenstein (Netflix): Guillermo del Toro (segunda, ganó con The Shape of Water) y J. Miles Dale, más Scott Stuber (primera). El mexicano del Toro brilla de nuevo con su visión gótica.

Hamnet (Focus Features): Steven Spielberg (14ª, ganó con Schindler’s List), junto a Sam Mendes.

One Battle After Another (Warner Bros.): Paul Thomas Anderson (cuarta).

Sinners (Warner Bros.): Ryan Coogler (segunda). Otras: Marty Supreme (A24), The Secret Agent (Neon), Sentimental Value (Neon) y Train Dreams (Netflix).

Estrellas en actuación y dirección: DiCaprio, Stone y el debut latino de Moura

En actuación, Leonardo DiCaprio suma su sexta como protagonista (One Battle After Another), tras ganar con The Revenant. Emma Stone llega a siete totales (Bugonia), con dos Oscars previos. Timothée Chalamet (tercera, Marty Supreme) y el brasileño Wagner Moura (primera, The Secret Agent, como profesor en dictadura) destacan en leads masculinos. En reparto, Benicio del Toro (tercera) y Sean Penn (sexta). Dirección incluye a Chloé Zhao (sexta total, Hamnet) y Anderson (14ª).

Internacional resalta The Secret Agent (Brasil, sexta), Francia (40ª) y España (Sirāt, 22ª con 4 Oscars). Animación trae Zootopia 2 (equipo de Encanto) y KPop Demon Hunters.

La gala de Conan O’Brien promete sorpresas, con Sinners como frontrunner.

Lista completa de las 24 categorías de las nominaciones premios Oscar 2026 (98ª edición)

Aquí está la lista exhaustiva de todas las categorías de los Premios Oscar 2026

1. Mejor Película

Bugonia (Focus Features)

F1 (Apple)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)

O Agente Secreto / The Secret Agent (Neon, Brasil)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)​

2. Mejor Dirección

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners​

3. Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – O Agente Secreto / The Secret Agent

4. Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

5. Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

6. Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

7. Mejor Guion Original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners​

8. Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams​

9. Mejor Película Internacional

O Agente Secreto / The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat: Trance en el desierto / Sirāt (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

10. Mejor Película Animada

Arco (Neon)

Elio (Walt Disney)

KPop Demon Hunters (Netflix)

Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS)

Zootopia 2 (Walt Disney)

11. Mejor Corto Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

12. Mejor Documental Largometraje

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

13. Mejor Documental Cortometraje