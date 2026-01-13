Una batalla tras otra (One Battle After Another) y Hamnet se coronaron como las grandes ganadoras de la 83ª entrega anual de los Golden Globes 2026, celebrada el 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel. La ceremonia, conducida por Nikki Glaser y transmitida en vivo por CBS y Paramount+, premió historias centradas en el amor filial en un año marcado por sátiras políticas y dramas históricos.

Triunfo arrollador de Warner Bros. con Paul Thomas Anderson

Una batalla tras otra, producción de Warner Bros. Discovery que lideraba con nueve nominaciones, se llevó cuatro Golden Globes®: Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor, Mejor Dirección y Mejor Guion para Paul Thomas Anderson.

La sátira de acción contemporánea protagonizada por Leonardo DiCaprio como un exrevolucionario que corre para rescatar a su hija (Chase Infiniti) del Estado policial cautivó a la Academia. En su discurso, Anderson agradeció a Mike De Luca, co-chair de Warner Bros. Discovery: «Él quería ser mi campeón… Dijo que iba a dejar que los directores hicieran lo que demonios quisieran. Así salen Sinners, Weapons y One Battle After Another«.

‘Hamnet’ emociona con historia shakesperiana

Hamnet de Focus Features ganó Mejor Película Dramática y el premio a Mejor Actriz para Jessie Buckley como Agnes Hathaway. La adaptación de la novela de Maggie O’Farrell sobre William Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa tras la muerte de su hijo adolescente resonó profundamente.

La nominada Chloe Zhao, ganadora previa por Nomadland, compartió escenario con su elenco y Steven Spielberg: «Paul Mescal dijo que hacer Hamnet le enseñó que lo más importante para un artista es ser vulnerable… Veo en ustedes fuerza y ternura al mismo tiempo».

Triunfos televisivos y diversidad de géneros

En televisión, The Pitt de HBO se llevó Mejor Serie Dramática y el premio a Noah Wyle. Apple TV+’s The Studio ganó como Mejor Serie con Seth Rogen. Netflix dominó con Adolescence(cuatro premios totales).

Ryan Coogler brilló con su musical de vampiros Sinners, ganando Mejor Banda Sonora y Mejor Logro Cinematográfico y Taquilla. Netflix’s KPop Demon Hunters, la película más vista de su historia, se llevó Mejor Película Animada y Canción Original por «Golden».

El brasileño Wagner Moura ganó Mejor Actor en Película Dramática y The Secret Agent de Neon se llevó Mejor Película en Lengua No Inglesa por su thriller histórico sobre la dictadura brasileña.

Premios especiales a leyendas del cine y TV en los Golden Globes 2026

Helen Mirren recibió el Cecil B. DeMille Award por su trayectoria en Goodbye June y The Thursday Murder Club (tres Golden Globes previos de 18 nominaciones). Sarah Jessica Parker obtuvo el Carol Burnett Award tras finalizar And Just Like That… de HBO Max, sumando seis victorias previas por Sex and the City.

Temas comunes: el amor entre padres e hijos

Ambas películas ganadoras –Una batalla tras otra y Hamnet– exploran el amor parental en circunstancias extremas: DiCaprio rescata a su hija del totalitarismo; Shakespeare y Hathaway enfrentan la pérdida de su hijo. Esta conexión temática marcó la velada.

La ceremonia reflejó diversidad: cineastas como Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao y Ryan Coogler; actores de Brasil, Irlanda y Estados Unidos; géneros desde sátira política hasta musicales de vampiros. Los Golden Globes 2026 premiaron vulnerabilidad, creatividad sin restricciones y narrativas universales sobre familia y resistencia.

