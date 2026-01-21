Netflix desvela «Lo que vimos durante la segunda mitad de 2025»: 96 mil millones de horas acumuladas entre julio y diciembre, medidas por tiempo de visualización total dividido por duración de reproducción. El Netflix reporte 2025 de engagement destaca producciones originales que emocionaron globalmente, con la colombiana «La Huésped» liderando estrenos con más de 12 millones de visualizaciones.

Récords rotos por fenómenos globales

«Las guerreras K-pop» conquistó el mundo al romper el récord del título más visto en seis meses con 482 millones de vistas, extendiendo su impacto a videos de letras con 32 millones de visitas. «Merlina» temporada 2 se coronó como la serie más vista del reporte con 124 millones, mientras su primera temporada sumó 47 millones en octavo lugar. «Stranger Things» temporada 5 cautivó con 94 millones, y sus cinco temporadas totalizaron 275 millones entre las 15 más vistas del periodo.

Lo más visto en la segunda mitad de 2025 en Netflix: Colombia brilló con millones de visualizaciones

Dominio de títulos no ingleses

Más de un tercio de visualizaciones correspondió a no ingleses, liderados por coreanos como «El Gran Diluvio» (66M), «Los Desenredos del Amor» (29M), «Bon Appétit, Majestad» (38M), «El Genio y los Deseos» T1 (23M), «Guerra de Cucharas» T2 (7M) y «El Juego del Calamar» T3 (79M, cuarto lugar). Japón brilló con «El Último Samurái en Pie» T1 (21M) y «Alice in Borderland» T3 (25M); Indonesia con «El Elixir de la Inmortalidad» (23M); India con «The Ba***ds of Bollywood» T1 (10M). Escandinavos como «La agente encubierta» T1 (23M, Dinamarca), «Mango» (2M) y «Troll 2» (44M, Noruega) continuaron fuertes. España aportó «Ángela» (36M), «El refugio atómico» T1 (28M), «Dos tumbas» (26M) y «Old Dog, New Tricks» T1 (15M); Francia «French Lover» (33M); Turquía «Un hombre abandonado» (28M) y «Old Money» T1 (17M); Alemania «Babo: La historia de Haftbefehl» (7M); Brasil «Caramelo» (53M) y «Los dueños del juego» T1 (22M); Argentina «En el barro» T1 (16M).

Netflix reporte 2025

Algo para todos los gustos

Comedias destacaron con «Happy Gilmore 2» (135M), «Una boda en las Bahamas con Madea» (60M), «Hombre vs. Bebé» T1 (44M), «Nobody Wants This» T2 (30M) y «Emily en París» T5 (30M). Anime capturó más del 5% de vistas TV: «DAN DA DAN» T2 (17M), «My Melody & Kuromi» T1 (13M), «SAKAMOTO DAYS» T1 (12M), «Record of Ragnarok» T3 (11M), «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» (11M). Adaptaciones literarias triunfaron en «Frankenstein» (98M), «Mi año en Oxford» (86M), «El club de crimen de los jueves» (69M), «Mi vida con los chicos Walter» T2 (39M) y «Las esposas cazadoras» T1 (31M, renovada). Dramas como «Indomable» T1 (93M), «Una casa de dinamita» (76M), «La bestia en mi» (43M), «Rehén» (37M) y «Beauty in Black» T2 (24M). Documentales intrigaron con «Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar» (57M), «Sean Combs: ajuste de cuentas» (51M), «La vecina perfecta» (49M), «La desaparición de Amy Bradley» (37M) y «Soy Eddie» (11M). Familias prefirieron «La casa de muñecas de Gabby» (108M acumulado), «Peppa Pig» (90M), «Ms. Rachel» (73M), «En sueños» (47M), «Mark Rober’s CrunchLabs» T1 (12M) y «Plaza Sésamo: Volumen 1» (6M).

Colombia brilla en el Netflix reporte 2025

Cinco nuevas series marcaron el semestre: «La Huésped» como lanzamiento estelar (más de 12M globales), «Delirio» (5,5M+), «Simplemente Alicia» (5,5M, comedia más vista superando «Nuevo Rico, Nuevo Pobre» con 3,4M del primer semestre). Este reporte confirma el poder de la diversidad en Netflix.