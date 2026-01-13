Una publicación impulsiva en redes sociales desata el caos en la vida de un profesor universitario. Así arranca Cómo perderlo todo, la nueva serie original de Netflix basada en la novela homónima de Ricardo Silva Romero, cuyo rodaje ya está en marcha en locaciones colombianas. Protagonizada por el experimentado Víctor Mallarino, esta producción promete ser un retrato crudo y satírico de las relaciones modernas, dirigida por Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano, con Dago García como showrunner.

La novela de Silva Romero, publicada en 2018, se convirtió en un fenómeno literario en Colombia por su exploración sin filtros de la infidelidad, el desamor y las contradicciones humanas. Vendió miles de ejemplares y fue elogiada por críticos como un «manual de autodestrucción sentimental». Ahora, Netflix la lleva a la pantalla chica, con la participación directa del autor en el guion, garantizando que la esencia irónica y demoledora se traslade al lenguaje audiovisual.

Víctor Mallarino en Cómo Perderlo Todo. Cr. Santiago García/Netflix ©2025

Un equipo de lujo

La dirección recae en Mateo Stivelberg, conocido por su trabajo en series como La Rectora y su ojo para narrativas intimistas, y Fabio Rubiano, actor y realizador multifacético que aporta un toque teatral a la puesta en escena. Juntos, prometen un ritmo trepidante que alterna entre el humor negro y el drama existencial. Pero el nombre que genera más buzz es Dago García, el productor y director legendario detrás de éxitos como El Paseo, La primera vez, entre otras producciones tanto para la gran pantalla como para la chica.

Katherine Vélez en Cómo Perderlo Todo. Cr. Santiago García/Netflix ©2025

Cómo perderlo todo va más allá de un drama romántico, funciona como una radiografía de las relaciones sentimentales actuales, una carrera de relevos donde experiencias cotidianas responden, con humor ácido y cierta incredulidad, por qué es casi un milagro que tan pocos matrimonios terminen en tragedia.

El elenco reúne a figuras de gran trayectoria en la televisión y el cine colombiano como Víctor Mallarino, Angie Cepeda, Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y Ramiro Meneses, quienes darán vida a los personajes de esta historia que combina drama, sátira y reflexión sobre la vida en el mundo moderno en esta nueva producción de DGP y Caracol Televisión para Netflix.

Temas eternos en un mundo digital

La premisa –un post en redes que enciende una cadena de conflictos– resuena en la era de Instagram y TikTok, donde la exposición pública amplifica dramas privados. La serie combina sátira social con reflexiones profundas sobre la monogamia, la paternidad y la madurez tardía, temas que Silva Romero maneja con maestría literaria.

Ramiro Meneses en Cómo Perderlo Todo. Cr. Santiago García/Netflix ©2025

María Paulina Ortiz, en su reseña para Lecturas del periódico EL TIEMPO, describe Cómo perderlo todo como una novela donde «un año de plebiscitos y elecciones inesperadas, de asesinatos escandalosos y muertes lamentadas se convierte en el trasfondo para un tejido apasionante de historias de pareja donde lo único posible es el intento, casi siempre imposible, de comunicación a través de las omnipresentes pantallas».

La crítica destaca cómo la primera ficha de dominó es un artículo que Horacio Pizarro comparte en Facebook ante el nacimiento inminente de su nieta lejos de Bogotá, provocando la reacción de su compañera Gabriela Terán. Desde allí se desencadenan infidelidades, aniversarios impensables, triángulos amorosos imposibles, compañeros de taxi groseros, diálogos de paz desconfiados, esposas que despiertan de comas y militares que salen del clóset.

Cristina Umaña en Cómo Perderlo Todo. Cr. Santiago García/Netflix ©2025

Ortiz señala que Silva Romero crea «el cuadro de costumbres más demoledor de la Colombia actual», con Bogotá 2016 como personaje principal al estilo de Magnolia o Ulysses. «Los eufemismos, la corrección política, la cacería de brujas» dominan un país donde titulares periodísticos ambientan un infierno cotidiano, las pantallas (WhatsApp, Facebook, Twitter, Netflix, Instagram) son el único espacio de comunicación humana, y la astrología revela miedos internos. La reseña conecta ecos de obras previas del autor como Historia oficial del amor (2016), permeadas por el karma colombiano.

¿Cómo perderlo todo: el próximo hit colombiano de Netflix?

Angie Cepeda en Cómo Perderlo Todo. Cr. Santiago García/Netflix ©2025

En un momento en que las series locales ganan terreno internacional –pensemos en Narcos, Griselda, Mi primera vez o más recientemente con Cien años de soledad, Estado de fuga–, Cómo perderlo todo sigue consolidando a Colombia como hub de talento creativo. Aunque Netflix guarda la fecha de estreno, la maquinaria promocional ya gira. ¿Será esta la serie que nos haga cuestionar nuestro próximo like? Solo queda esperar, con humor ácido y un toque de incredulidad.