Después de una de las noches más importantes de su carrera, Michael B. Jordan optó por una celebración sorprendentemente sencilla. Tras ganar el Óscar a Mejor Actor por Sinners en la ceremonia de los premios Óscar el 15 de marzo de 2026, el actor fue visto en un restaurante de In-N-Out Burger en Hollywood, donde posó con fans mientras sostenía su estatuilla dorada.

Michael B. Jordan fue uno de los ganadores de la noche en la 98.ª edición de los premios Óscar, compitiendo, en la categoría de Mejor Actor, con Timothée Chalamet por su papel en Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por su papel en One Battle After Another, Ethar Hawke por su papel en Blue Moon y Wagner Moura por su papel en The Secret Agent. Sin embargo, el actor de 39 años se llevó la victoria en su primera nominación a los premios Óscar.

En Sinners, Michael B. Jordan interpreta a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” Moore y Elias “Stack” Moore, dos veteranos de guerra que regresan al sur de Estados Unidos durante la década de 1930 con la intención de empezar una nueva vida. La historia sigue a los hermanos mientras intentan abrir un juke joint para su comunidad, un proyecto que pronto se ve amenazado por una presencia sobrenatural que pone en peligro a todos los que se encuentran en el lugar.

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Restaurante In- N-Out Burger

A pesar de que podría esperarse que, tras ganar uno de los Óscar más importantes de la noche, el actor celebrara en alguna de las glamurosas fiestas posteriores a la ceremonia, su festejo fue mucho más sencillo. Poco después de que terminara la gala de los premios Óscar, se viralizó un video en el que Michael B. Jordan aparece celebrando su triunfo en un restaurante de In-N-Out Burger en Hollywood. En el video se ve al actor pidiendo su comida mientras con una sonrisa accede a dar su autógrafo a varios trabajadores.

En las imágenes se observa cómo varios admiradores aprovecharon el momento para pedirle autógrafos, tomarse fotografías y felicitarlo por haber ganado Mejor Actor en los premios Óscar. Con la estatuilla dorada en la mano, el actor conversa con admiradores y trabajadores del lugar mientras posa para fotografías dentro del local. La escena quedó registrada en varios videos compartidos en redes sociales como X, Instagram y TikTok por clientes que coincidieron con el actor en el restaurante.

Tras 75 años de historia, visitar el restaurante In-N-Out Burger en Los Ángeles se ha vuelto una tradición para las celebridades de talla mundial antes de dirigirse a la fiesta de Vanity Fair. Muchas de estos artistas optan por una hamburguesa sencilla, gaseosa, papas o malteadas tras finalizar los premios. Según la página ELLE, artistas como Meryl Streep, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Brie Larson, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Priyanka Chopra, Ang Lee, Olivia Wilde, Jason Sudeikis, Rita Wilson, Jesse Tyler Ferguson, Dan Levy, Paul Giamatti, entre otros… han decidido comer las hamburguesas de In-N-Out tras las galas.

In- N-Out Burger es una reconocida cadena de comida rápida de Estados Unidos, especialmente conocida por ser una de las primeras cadenas de hamburguesas en implementar el sistema de autoservicio. La sucursal en Sunset Boulevard (West Hollywood) queda a pocos minutos del Dobly Theatre, haciendo que sea una locación clave para las celebridades. El restaurante fue fundado en 1948 por Harry y Esther Snyder. Actualmente la cadena cuenta con más de 400 restaurantes aproximadamente, ubicadas en Los Ángeles, California, Arizona, Nevada, entre otras ciudades.

Michael B. Jordan went to In-N-Out after winning his Oscar.



See the full winners list: https://t.co/2LO8EZrxyk pic.twitter.com/aif9lJpDBM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

El gesto, lejos de las exclusivas fiestas posteriores a los premios, terminó reforzando una imagen cercana del actor: un ganador del Óscar que, después del momento más grande de su carrera, decidió celebrarlo con una hamburguesa, mostrando una sencillez del actor Michael B. Jordan.

Discurso de los Óscar

Durante su discurso de aceptación, Michael B. Jordan agradeció a su madre por el apoyo que le brindó desde sus primeros años como intérprete y a su padre, quien había volado desde Ghana para acompañarlo en este momento tan importante de su carrera. El actor también aprovechó para rendir homenaje a figuras que marcaron el camino para nuevas generaciones de intérpretes afrodescendientes en Hollywood. Entre los nombres que mencionó estuvieron Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith, a quienes agradeció por abrir espacios dentro de la industria. Todos estos actores mencionados han sido reconocidos por los premios Óscar por su gran desempeño.