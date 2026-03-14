A pocas horas de la ceremonia, las redes sociales ya tienen a sus favoritos para los Óscar 2026. Un análisis de Buzzmonitor, plataforma de gestión de redes sociales impulsada por IA, revisó más de 9.500 publicaciones en Instagram y X entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, revelando cuáles son las películas, actores y polémicas que están marcando la conversación digital en torno a la premiación más importante del cine.

El estudio evidencia que, con un 80% de menciones positivas, la conversación online se mantiene mayoritariamente favorable hacia el evento, aunque no faltan debates y controversias que generan aún más interés. Entre los nombres que dominan la conversación destacan Timothée Chalamet, en medio de polémicas sobre sus comentarios sobre ballet y ópera; Wagner Moura, por su intensa actuación en O Agente Secreto; Michael B. Jordan, impulsado por premios previos; y Sean Penn, consolidado como uno de los artistas más comentados de la temporada.

Según Breno Soutto, Head of Insights de Buzzmonitor, “las redes sociales convierten al Óscar en una disputa de narrativa en tiempo real. Hoy ya no basta con ser favorito entre críticos o premios previos: también importa la conversación cultural que se construye alrededor de cada nombre”.

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Favoritos para los Óscar 2026:

Las películas más comentadas

Sinners (40%): La película dirigida por Ryan Coogler lidera la conversación en la categoría de Mejor Película, con 16 nominaciones al Oscar y una actuación destacada de Michael B. Jordan.

Marty Supreme (30%): Timothée Chalamet se mantiene como favorito pese a las controversias, gracias a la fuerza del guion y la dirección de la película.

One Battle After Another (20%): Con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, el drama histórico dirigido por Paul Thomas Anderson sigue siendo relevante en redes.

Los actores que más destacan

Wagner Moura (32%): Su papel en O Agente Secreto lo coloca como el actor más comentado en redes, consolidando su candidatura gracias a la intensidad del personaje y la relevancia política de la trama.

Timothée Chalamet (28%): A pesar de polémicas, sigue presente entre los favoritos por Marty Supreme.

Michael B. Jordan (20%): Sus victorias previas refuerzan su posición como contendiente fuerte en Mejor Actor.

Las actrices y el mejor elenco

Jessie Buckley (34%): Destaca en Hamnet por la intensidad emocional de su interpretación.

Emma Stone (28%) y Rose Byrne (18%): Mantienen presencia constante en la conversación digital gracias a sus actuaciones en Bugonia e If I Had Legs I’d Kick You, respectivamente.

En cuanto a la categoría de mejor elenco, Marty Supreme lidera con 32% de menciones, seguida por Sinners (28%) y O Agente Secreto (20%), que destaca por su narrativa política y las actuaciones de su reparto.

Con la ceremonia a punto de celebrarse, estas menciones reflejan que la temporada de premios ya no se decide solo en la crítica o en festivales, sino también en la conversación cultural que los fans y usuarios generan en tiempo real. Entre las películas mejor valoradas en redes, Sinners, Marty Supreme y O Agente Secreto aparecen como las apuestas más sólidas, dejando claro que tanto actores como producciones tienen la mirada del público y la crítica mundial encima.

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