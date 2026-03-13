A lo largo de la historia del cine, diversas actrices han destacado por su talento y por las huellas que han dejado en la industria cinematográfica. A través de sus interpretaciones, premios y trayectorias personales, estas mujeres han contribuido al desarrollo y reconocimiento del cine a nivel internacional.

“En cada ceremonia de los Óscar hay un instante en que la emoción se vuelve historia. Nuestros fotógrafos, formados por décadas de experiencia en coberturas en vivo, están allí—en la alfombra roja, entre bambalinas, detrás del escenario—para reconocer ese momento antes de que desaparezca: la sonrisa luminosa de una actriz al recibir su premio, un gesto de triunfo o un instante íntimo lejos de las cámaras de la transmisión,” comentó Neilson Barnard, Jefe de Fotografía de Entretenimiento en Getty Images.

Éstas son diez imágenes de GettyImages de alguna de las diez mujeres que han sido reconocidas con el premio Óscar. «En esta selección esas fotografías no solo documentan lo que ocurrió: revelan la fuerza, la vulnerabilidad y la presencia con la que ellas han transformado la noche más importante de Hollywood. Y gracias a nuestro acceso y a la mirada experta de nuestro equipo, estos momentos quedan preservados para el mundo.”, anuncia el señor Barnard.

Rita Moreno

La actriz Rita Moreno aparece aquí sonriendo mientras sostiene su Premio de la Academia. Foto: Cortesía de GettyImages

Rita Moreno es una actriz y cantante puertorriqueña, quien comenzó su carrera artística a los 13 años. Es ampliamente reconocida por sus actuaciones en musicales como El rey y yo y West Side Story, así como en series de televisión como The Electric Company y Oz, entre otros.

Es una de las pocas personas en conseguir el EGOT, término con el que se conoce a las personas que han logrado ganar los cuatro premios principales de entretenimiento estadounidense. En este caso, consiguió dos Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony. En esta imagen se ve a la actriz Rita Moreno con su estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en West Side Story en los premios Óscar del año 1962, convirtiendose en la primera mujer latina en la historia en haber ganado este premio.

Julie Christie

Actriz inglesa Julie Christie con su Premio de la Academia a Mejor Actriz por la película Darling, el 22 de abril de 1966. (Foto de Harry Benson/Express/Hulton Archive/Getty Images).

Julie Christie es una actriz de cine británica, conocida por interpretar una gran diversidad de personajes en películas británicas y estadounidenses, durante las décadas de 1960 y 1970. En 1953 obtuvo su primer papel importante en la película Billy Liar, dirigida por John Schlesinger. El 22 de abril de 1966 ganó el Óscar a la Mejor Actriz por su interpretación de una modelo autodestructiva en la película Darling, dirigida por Schlesinger.

Meryl Streep

(Pie de foto original) 9 de abril de 1979 – Hollywood, California: La actriz Meryl Streep llega al Music Center para la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia. Foto: Cortesía de GettyImages

La reconocida actriz de origen norteamericano Meryl Streep comenzó su carrera artística en los teatros de Nueva York y Broadway. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con tres premios Óscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy, entre otros reconocimientos. La actriz Streep ha consolidado una carrera como una de las actrices más versátiles en actuaciones en películas como: Mamma Mia, El Diablo viste de Moda, The French Lieutenant´s Woman, Sophie´s Choice, entre otros.

Linda Hunt

Los Ángeles, California – 9 de abril: La ganadora Linda Hunt entre bastidores durante la 56th Academy Awards. (Foto de Getty Images/Bob Riha, Jr.)

Linda Hunt es una actriz estadounidense que a lo 6 meses de edad fue diagnosticada erroneamente con hipotiroidismo congénito. Tiempo después descubrieron que tenía enanismo hipofisario.

A pesar de los obstáculos, con apoyo de sus padres y entrenadores recordó su pasión. Comenzó a leer y a presentarse a audiciones para conseguir papeles. Así fue como hizo su debut profesional en la obra Popeye y pasó los siguientes dos años participando en diversas producciones teatrales, hasta que recibió una llamada de su agente: estaban buscando a alguien para interpretar a Billy Kwan, un fotógrafo euroasiático con enanismo, en la película The Year of Living Dangerously. Con este papel Linda Hunt ganó el premio a la Mejor Actríz en la 56.ª ceremonia anual de los Premios Óscar, el 9 de abril de 1984 en Los Ángeles, California.

Anna Pasquin

Anna Paquin en los 66th Academy Awards de 1994, ganadora por la película The Piano. (Foto de Paul Harris/Getty Images).

Anna Paquin es una actriz proveniente de Cánada y Neozelanda. La actriz hizo su debut actoral en el drama romántico The Piano, interpretando a Flora McGrath, papel con el que ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto con tan solo 11 años. Este reconocimiento la convirtió en la segunda ganadora más joven en ganar un Óscar.

Halle Berry

La actriz Halle Berry llega a la 74th Academy Awards, celebrada en el Kodak Theatre en Los Angeles, California, el 24 de marzo de 2002. 2002ImageDirect (CR: Frank Micelotta/ImageDirect).

Halle Berry es una actriz de Estados Unidos con un padre afroamericano y madre de Estados Unidos con ascendencia británica y alemana. La actriz se identifica como una mujer de raza negra, esto la ha impulsado a abogar por una mayor participación de esta comunidad en Hollywood. Comenzó su carrera en concursos de belleza y en el modelaje. Por su historia y trayecto se ha convertido en una embajadora en contra la violencia doméstica.

Luego de su carrera como modelaje, comenzó a incursionar en el mundo de la actuación. En 2002, en la 74.ª ceremonia, ganó un premio Óscar por su participación en la película Monster´s Ball, esto la convirtió en la primera mujer de la raza negra en ganar el premio a Mejor Actriz.

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Ariana DeBose

Hollywood, California – 27 de marzo: Ariana DeBose acepta el premio a Mejor Actriz de Reparto por West Side Story en el escenario durante la 94th Academy Awards. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images).

Ariana DeBose es una actriz y cantante estadounidense de origen puertoriqueño. En 2022 aceptó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la nueva versión del musical West Side Story en la 94.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre, el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California.

Chloé Zhao

Los Ángeles, California – 25 de abril: (Uso editorial únicamente) En esta foto proporcionada por Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Chloé Zhao, ganadora a Mejor Dirección por Nomadland (Foto de Matt Petit/A.M.P.A.S. vía Getty Images

Chloé Zhao es una productora, directora y guionista de origen chino. Es una de las directoras más reconocidas de la actualidad. Por su trabajo y dedicación fue la segunda mujer en ganar el premio a Mejor Dirección en 2021 por su labor en Nomadland y, en 2026, volvió a conseguir una nominación por su película, Hamnet.

Jamie Lee Curtis

Hollywood, California – 12 de marzo: Jamie Lee Curtis acepta el premio a Mejor Actriz de Reparto por Everything Everywhere All at Once. (Foto de Kevin Winter/Getty Images).

Jamie Lee Curtis es una actriz, productora, cineasta y autora de libros infantiles de Estados Unidos. Empezó su carrera artística en series de televisión. Por su trayecctoria, Jamie Lee Curtis se volvió un icono del género de terror y comedia en los años 80 y 90. Jamie Lee Curtis ganó el premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en Everything Everywhere All at Once en 2023.

Mikey Madison

Hollywood, California – 2 de marzo: (Uso editorial únicamente, no para portadas de libros) Mikey Madison es vista entre bastidores durante la 97th Academy Awards. (Foto de John Shearer/97th Oscars/Academy of Motion Picture Arts and Sciences vía Getty Images).

Mikey Madison es una actriz estadounidense conocida principalmente por su rol en la película Anora, dirigida por Sean Baker. Este papel le consiguió un premio Óscar a la Mejor Actriz el 2 de marzo de 2025.