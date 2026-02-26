Si fuera posible que el mismísimo Elvis Presley se levantara de su tumba para volver a dirigir su propia leyenda, probablemente se uniría al director australiano Baz Luhrmann en la nueva propuesta audiovisual “EPiC: Elvis Presley en Concierto” (2026). Esa es, al menos, la sensación que deja tras ver este “concierto – documental” sobre el Rey del Rock and Roll. Luhrmann logra que sea el propio Elvis quien narre su historia, construyendo un relato donde su aura artística atraviesa la pantalla y reafirma su lugar como ícono eterno de la cultura popular.

Esta es la segunda propuesta que el director presenta sobre la vida de Elvis Presley. La primera fue la película biográfica de 2022, Elvis, protagonizada por Austin Butler en el papel de Elvis y Tom Hanks como el coronel Tom Parker, donde se retrata el complejo y arduo camino que lo llevó a convertirse en la leyenda que conocemos hoy.

EPiC: Elvis Presley en Concierto. Foto: Cortesía de Sony Music Colombia

Sin embargo, Luhrmann no se detuvo allí. Durante la búsqueda de material para aquella producción, el director descubrió cajas con archivos inéditos que, poco a poco, terminaron convirtiéndose en la base de esta nueva película-documental sobre el Rey del Rock que se estrenó el 26 de febrero en Colombia.

El documental entrelaza entrevistas y grabaciones del artista, recorriendo sus inicios, su paso por el servicio militar y su deseo de construir una familia hilando todo el concierto con entrevistas e imagenes nunca antes vistas. No obstante, el verdadero protagonista es la música: constante, vibrante, casi visceral. El álbum con la banda sonora ya está disponible en Spotify y reafirma que las canciones, desde remixes a versiones únicas de la película, son el eje central del proyecto.

(Le puede interesar: ¡Ayuda!, la película de Sam Raimi que amará cualquier oficinista)

Luhrmann apuesta por un formato distinto en donde ofrece algo más que un concierto o un documental, sino que le pasa el micrófono a Elvis para que cuente su propia versión de los hechos, devolviéndole la voz a la figura detrás del mito.

Elvis es un ícono de la cultura popular, que, a lo largo de los años, se ha construido esta leyenda alrededor suyo sobre su influencia en las masas. A pesar de que ya existan documentales y biografías de la vida de Elvis Presley, este nuevo producto audiovisual funciona como una reafirmación del porqué se volvió en una sensación en su época y poco a poco fue convirtiendose en una leyenda.

EPiC: Elvis Presley en Concierto. Foto: Cortesía de Sony Music Colombia

Con sus vestuarios extravagantes, su cabello desordenado y sus controversiales pasos de baile, el Rey del Rock and Roll se convirtió en un fenómeno musical que trascendió generaciones. A pesar de su nerviosismo y su lema de nunca acostumbrarse para siempre tocar cada canción como si fuese la primera vez, Elvis tiene una personalidad carismática que, de cierta forma, encanta y cautiva a su audiencia, sin importar la edad y, con esta nueva entrega, se demuestra que tampoco importa si es en vivo o no. El fenómeno de Elvis vuelve a resurgir a través de la pantalla y su leyenda persiste porque su presencia, incluso décadas después, sigue siendo eléctrica.

«EPiC: Elvis Presley en Concierto» no es solo un concierto, es un relato vivo que define la historia de una de las influencias artísticas más extravagantes y memorables de la cultura popular. La película es algo más que un documental, es un recorrido intimo por la historia de Elvis Presley tanto en el escenario como fuera de este. Baz Luhrmann cumple la premisa de la película y ofrece una experiencia que, en efecto, termina siendo épica.