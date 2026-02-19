El domingo 18 de enero de 2026 HBO Max comenzó a publicar el spin – off de los cuentos cortos de Dunk & Egg escrito por George R.R. Martin. Estos cuentos toman lugar 100 años antes de la existencia de Jon Snow y su icónica aventura retratada en la saga original de Juego de Tronos. La historia de “El caballero de los Siete Reinos” narra la historia de Dunk, un caballero errante, y su joven escudero, llamado Egg.

El Caballero de los Siete Reinos: En nombre de la Madre

El domingo 15 de febrero, HBO Max publicó el quinto y penúltimo capítulo del tan esperado spin – off del mundialmente famoso “Juego de Tronos” de George R.R. Martin. Sin embargo, para entender el quinto capítulo toca saber en qué quedó el cuarto capítulo. El capítulo denominado como «Siete» termina con la agresión del príncipe Aerion Targaryen contra la titiritera Tanselle. Incapaz de tolerar la humillación, Dunk decide intervenir. Sin embargo, tras golpear al príncipe, es arrestado. Aunque su acción fue moralmente noble, se considera una traición hacia la corona.

Dunk es llevado ante el príncipe Baelor Targaryen, hermano de Aerion, quien escucha atentamente su versión de los hechos. No obstante, no puede ignorar que su hermano, arrogante y vengativo, exige un castigo ejemplar. Consciente de que actuó conforme al código del verdadero caballero, Dunk invoca su derecho a un juicio por combate para evitar una ejecución inmediata.

Aerion acepta, pero en lugar de enfrentarlo en combate singular, opta por un juicio de siete. Así, Dunk se ve obligado a buscar a otros seis caballeros que estén dispuestos a luchar a su lado. El capítulo gira alrededor de este combate y la fuerza que busca Dunk de su pasado para levantarse varias veces durante el combate y dar lo mejor de él, sorprendiendo a todos con su fuerza de voluntad y valor para seguir peleando, a pesar de que todos juraban que estaba muerto. Dunk lucha con sangre, vomito y heridas mortales contra Aerion Targaryen. No es solo una lucha por la supervivencia, sino por el honor y la legitimidad moral.

La lucha se convierte en un enfrentamiento sin piedad que deja profundas consecuencias en ambos bandos, demostrando que el honor tiene un precio alto cuando se enfrenta al poder.

Dunk en el spinoff de Juego de Tronos, El Caballero de los siete reinos. Foto: Cortesía de HBO

Una calificación histórica

El quinto capítulo denominado como «En nombre de la Madre» fue calificada con una valoración de 9.7 sobre 10 en IMDB superando a los antiguos capítulos de este spin- off y entrando en uno de los mejores capítulos calificados en IMDB de toda la saga.

Los únicos capítulos que están sobre esta valoración son: el capítulo nueve de la tercera temporada de la saga original, Juegos de Tronos: “La lluvia de Castamere” calificado con 9.9 sobre 10, el capítulo ocho de la quinta temporada de la saga original: «Casa Austera» calificada con 9.8 sobre 10, el capítulo nueve de la sexta temporada de la saga original: “La batalla de los bastardos” calificado con 9.9 sobre 10 y el capítulo diez de la sexta temporada de la saga original: “Vientos de invierno” calificado con 9.9 sobre 10 en IMDB.

Esta puntuación deja a los fanáticos motivados y recordando los primeros episodios de Juegos de Tronos, en donde ver a Dunk en el brutal juicio de los siete les hizo recordar a las batallas de la saga original. Esto solo hace que los fanáticos esperen con ansias el sexto episodio de esta temporada que será publicado el domingo 22 de febrero.