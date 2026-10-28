De ‘La bola negra’ a ‘La estrategia del caracol’, así será la celebración de los 40 años de la Cinemateca del Caribe

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Tal vez aquel grupo de cinéfilos que en 1983 comenzó a organizar proyecciones en Barranquilla no imaginó que, tres años después, la iniciativa se convertiría en una institución dedicada a la cultura cinematográfica del Caribe colombiano. En septiembre de 1986, 157 ciudadanos liderados por Jaime Abello Banfi fundaron la Cinemateca del Caribe para estimular la creación audiovisual y contribuir a preservar la memoria fílmica de la región. Cuatro décadas después, la institución conmemora ese recorrido con películas restauradas, encuentros con realizadores y una programación que conecta distintas generaciones del cine.

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La celebración tendrá lugar del miércoles 28 al sábado 31 de octubre, durante la celebración de los 40 años del espacio para apreciar el séptimo arte y la conmemoración de la trigésima edición del Salón Internacional del Autor Audiovisual, creado en 1996. La agenda reúne clásicos colombianos, conversaciones con figuras como Sergio Cabrera y Angie Cepeda, una clase magistral de Franco Lolli y estrenos internacionales.

4 días de cine en homenaje a la Cinemateca del Caribe

Con 40 años celebrados en 4 días, la programación reúne películas que recorren distintas épocas y territorios gracias a clásicos del cine nacional como La estrategia del caracol, el filme de Sergio Cabrera, y La mansión de Araucaima, del reconocido miembro de Caliwood Carlos Mayolo, ambientada en una casona tropical donde la llegada de una actriz altera las relaciones entre sus habitantes. En adición, y dando a conocer la propuesta cinematográfica de la zona, La boda del acordeonista, de Pacho Bottía, sobre un músico del Caribe que queda obsesionado con la Mohana, una figura legendaria de las aguas, también será una de las obras proyectadas.

Con la idea de llevar a cabo un ejericico de memoria al cine colombiano, Diario de viaje, de Sergio Cabrera, será uno de los cortometrajes de apertura del evento. El proyecto reconstruye el recorrido que Alexander von Humboldt hizo por Colombia en 1801. Además, El Guacamaya, de Pacho Bottía, retrata a un cobrador de deudas que exponía a los morosos ante sus vecinos. Sumado a la selección, la propuesta de Álvaro Cepeda Samudio y Luis Ernesto Arocha que sigue el movimiento de los peces en el río Magdalena A La subienda también hará parte de la celebración. A estas obras se añade Gente de bien, del director colombiano Franco Lolli, la cual aborda la relación entre un niño y un padre al que apenas conoce, atravesada por la ayuda de una mujer de clase alta.

El espacio ha transitado entre distintas narrativas bajo el fin de exponer las diferentes propuestas cinematográficas de la región y el mundo. Cortesía: Cinemateca del Caribe.

La programación contemporánea amplía el recorrido con historias de otros países y realidades. En Samy y yo, del argentino Eduardo Milewicz, un guionista frustrado decide dejar atrás sus obligaciones para intentar escribir una novela. Por su parte, Josephine, de Beth de Araujo, sigue a una niña de ocho años cuya vida cambia después de presenciar un asalto violento, mientras que Woman, Unknown, de May el-Toukhy, se sitúa en la posguerra y sigue a una joven cuyo pasado amenaza su nueva vida. También se proyectarán las cintas Minotauro, de Andrey Zvyagintsev, sobre un empresario ruso que entra en una espiral de violencia mientras su vida personal y laboral se desmorona, y Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor, un documental sobre las muertes de civiles palestinos en Gaza y los mecanismos que las hacen posibles.

El cierre estará a cargo de La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo. La película entrelaza las vidas de tres hombres en 1932, 1937 y 2017, a través del deseo, el dolor y la herencia. Dicha proyección clausurará una selección que pone en diálogo clásicos nacionales, obras restauradas y estrenos recientes, desde las historias del Caribe colombiano hasta producciones internacionales.

Junto a las películas, el XXX Salón Internacional del Autor Audiovisual ofrecerá conversaciones y actividades con realizadores y profesionales de distintas áreas. Sergio Cabrera hablará sobre su trayectoria y Angie Cepeda sobre su trabajo como actriz; Franco Lolli dirigirá una clase magistral sobre dirección de actores, y cineastas vinculados a festivales como Toronto, Venecia, Cannes y Berlín conversarán sobre las rutas para llegar a esos escenarios.

Asimismo, habrá un encuentro sobre los desafíos que enfrenta una película después de terminarse, de la distribución a la exhibición, así como una conversación entre Rafael Martínez y Mónica Taboada sobre la adaptación de En diciembre llegaban las brisas, del libro a la pantalla. Estos espacios permiten conocer los procesos creativos y las decisiones que acompañan una obra más allá de su resultado final, y mantienen uno de los propósitos centrales del Salón desde su creación: acercar al público a quienes hacen el cine.

Memoria y resguardo del cine desde la costa Caribe

La programación conmemorativa también permite volver sobre el trabajo que la Cinemateca ha desarrollado más allá de la exhibición. Desde su fundación, la institución ha buscado formar públicos, abrir espacios de conversación con realizadores, promover el cine independiente y de autor y contribuir a la conservación del patrimonio audiovisual del Caribe colombiano. Esa labor se ha extendido fuera de las salas con iniciativas como Cinemóvil, que lleva proyecciones a barrios, colegios, municipios y comunidades, y el CEDAC, dedicado a la conservación y el acceso a la memoria audiovisual regional.

La iniciativa comenzó en 1986 y ha llevado obras del séptimo arte a miles de personas. Cortesía: Cinemateca del Caribe.

El Salón Internacional del Autor Audiovisual, que nació el 22 de noviembre de 1996, comparte esa apuesta por acercar al público a quienes construyen las películas. Directores, guionistas, actores, productores, montajistas, músicos y otros profesionales han participado en sus actividades, que incluyen proyecciones, clases magistrales, talleres y conversaciones sobre los procesos creativos del cine. Treinta años después de su creación, el Salón sigue siendo uno de los espacios de encuentro de la Cinemateca con autores y espectadores.

La historia de la institución se remonta incluso a una tradición cinematográfica anterior a su fundación. Durante el siglo XX, Barranquilla desarrolló una comunidad de cineclubes, críticos, escritores y realizadores; en los años sesenta, Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez participaron de ese ambiente cultural. García Márquez llegó a imaginar una escuela de cine vinculada a la ciudad, con un programa académico, presupuesto y posibles sedes, aunque el proyecto no llegó a materializarse.

En 1983, el Cine Club de la Cámara de Comercio de Barranquilla comenzó a realizar proyecciones con equipos de 16 milímetros y programación a cargo de Braulio De Castro. La posibilidad de obtener dos proyectores de 35 milímetros de FOCINE impulsó la creación de una institución permanente. Tres años después, 157 ciudadanos, con el apoyo de la Universidad del Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación Mario Santo Domingo, dieron origen a la Cinemateca del Caribe. Su primera sala permanente abrió el 28 de mayo de 1995, en una jornada que contó con Gabriel García Márquez como invitado especial.

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