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Asaltos calculados al milímetro, leyendas del boxeo mundial y los altibajos de la fama. Diners seleccionó los mejores estrenos de streaming para que actualice su lista de reproducción. Prográmese con estas tres series imperdibles que lideran los catálogos de Netflix, Apple TV y Prime Video, protagonizadas por estrellas como Kōji Yakusho, Anthony Mackie y Jamie Dornan.

The Greatest

Prime

Altamente esperada

En 1977, el director estadounidense Tom Gries estrenó la película The Greatest, que ofrecía una visión personal sobre uno de los deportistas más famosos e influyentes de la historia: el boxeador Muhammad Ali. Este multicampeón, que falleció en 2016, fue además un activista político que se enfrentó al establecimiento de la política tradicional de su país en temas tan fundamentales como negarse a prestar el servicio militar y cambiarse el nombre cuando se convirtió al islam; antes, solía llamarse Cassius Clay.

Casi cincuenta años después del estreno de aquella cinta de Gries, Prime Video estrena una serie biográfica sobre Ali que llevará el mismo nombre y que, además, recibió la bendición de los herederos de la leyenda del boxeo. Según Ben Watkins, creador y productor ejecutivo de la producción, esta historia tiene como objetivo mostrar todos los detalles que no se vieron ni en los documentales ni en las entrevistas que ofreció Ali, un hombre que, de hecho, tuvo una inmensa presencia mediática. El encargado de encarnar al “más rápido y más fuerte”, como se solía definir el boxeador, será el joven actor Jaalen Best.

¿Por casualidad hablaban de mí?

Netflix

Para ver antes de dormir

Asaltos, boxeo y fama: los estrenos de streaming imperdibles del mes

El actor japonés Kōji Yakusho adquirió una gran popularidad gracias a su conmovedor retrato del limpiador de baños públicos que protagoniza Perfect Days, la película de Wim Wenders que le valió el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Cannes 2023.

Yakusho, que protagonizó además una de las más importantes películas de terror producidas en su país, Cure (1997), ahora llega al formato de televisión en ¿Por casualidad hablaban de mí?, una serie de Netflix producida en Japón que plantea un ingenioso juego metaactoral. El protagonista de la historia es Gen Takasegawa, un famosísimo actor que se convirtió en el primer japonés en estelarizar una producción del célebre teatro The Globe de Londres (una reconstrucción de la sala isabelina en la que William Shakespeare montó sus obras).

Tan abrumadora es su fama que Takasegawa se pregunta jocosamente qué pasaría si nadie supiera quién es… Su teoría se cumple y la serie, en tono de comedia, retrata cómo sobrevive este personaje en un país en el que nadie ha escuchado sobre el famoso Gen Takasegawa. Ahora, el actor, acostumbrado a ser protagonista en todos sus proyectos, debe empezar a construir su carrera desde cero.

12 12 12

Apple TV

Estreno favorito

Asaltos, boxeo y fama: los estrenos de streaming imperdibles del mes

El equipo de marketing de la plataforma de streaming Apple TV parece haber perdido una gran oportunidad de publicidad con la serie 12 12 12, que en vez de estrenarse el 12 de diciembre, como sugiere su nombre, verá la luz el 13 de noviembre.

“Si fuera tan obvio, no sería un asalto”, respondió Apple TV en su cuenta de X a los cuestionamientos sobre la fecha de estreno. Una respuesta que de alguna manera predice el tono de la trama, pues su historia se centra en la planificación de un inmenso asalto que sigue tres simples reglas numéricas: doce meses de preparación, doce horas de ejecución y, si pasan doce días después del golpe, lo más seguro es que las autoridades no logren capturar al ladrón.

La serie tiene como protagonistas a un exagente del FBI caído en desgracia, interpretado por Anthony Mackie, y a un experimentado criminal, encarnado por Jamie Dornan. En términos narrativos, 12 12 12 tiene la particularidad de que en cada capítulo se plantean tres visiones sobre el mismo hecho.

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