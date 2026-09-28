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Aunque cualquier listado que ordene producciones artísticas está plagado de subjetividades, el escalafón que publicó The New York Times sobre las mejores series del siglo XXI no logró huir de las obviedades de siempre. Eso sí, hay alguna ausencia que no deja de ser indignante y no sobra precisar que la lista tuvo en cuenta mayoritariamente las producciones hechas en Estados Unidos e Inglaterra.

El prestigioso diario inició la serie el pasado lunes, comenzando con el puesto 100, en el que ubicó el drama Scandal, protagonizado por Kerry Washington, y finalizando con el 81 -cada día se publicaban 20 producciones-. Este viernes se anunciaron entonces los primeros 20 puestos y la preferida de los más de 500 encuestados, entre actores, libretistas, productores, ejecutivos y otros profesionales de la televisión, fue Breaking Bad.

La serie de Vince Gilligan es protagonizada por Bryan Castron en el papel de Walter White, un brillante profesor de química que, acosado por un cáncer, decide emprender una vida criminal cocinando metanfetaminas azules junto a un antiguo alumno, Jesse Pinkman, a quien le dio vida Aaron Paul.

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Breaking Bad no sorprende

La producción, que sigue la transición hacia el mal de un protagonista supuestamente bueno que inauguró la saga cinematográfica de El Padrino, generó otra exitosa serie, Better Call Saul, en la que Gilligan se unió al guionista Peter Gould para explorar la vida del pintoresco abogado Saul Goodman. En la lista de The New York Times, esta obra protagonizada por Bob Odenkirk alcanzó el puesto 27.

Esa elección de Breaking Bad no es una sorpresa para nadie, teniendo en cuenta la cantidad de premios que ganó durante sus cinco temporadas, incluidos 16 Emmy, y su impacto en la cultura popular.

Sin embargo, en un mundo paralelo en el que la calidad primara más que la popularidad, el verdadero primer puesto hubiera sido para The Wire, que quedó en el segundo lugar de la lista del diario.

Antes de profundizar en esta producción creada por David Simon, vale recordar que The New York Times insistió, bastante, en el hecho de que Los Soprano no clasificaba para este ejercicio por haberse estrenado en 1999.

Esta serie sobre un grupo de mafiosos italianos de New Jersey liderados por Tony Soprano, quien fue encarnado por James Gandolfini, usualmente se pelea el escalón de ser la mejor de la historia con The Wire, que abordó un tema mucho menos atractivo: la corrupción, en todos los niveles, que corroía a la ciudad de Baltimore. Ambas fueron producidas por HBO y, de alguna manera, fueron las predecesoras de esa edad de oro que vivió la televisión en la segunda década de este siglo.

Si de algo aduce The Wire en este tipo de discusiones es su bajísima popularidad: su elenco estaba plagado de actores relativamente desconocidos, sus ratings fueron famosamente bajos, por lo que siempre estuvo a poco de cancelarse, y nunca ganó un Emmy. ¿Cuál será la justificación de la Academia de la Televisión de Hollywood para semejante desprecio? Esa será siempre la verdadera pregunta.

Más dramas en el top 10

Mad Men, el tercer puesto de la lista de The New York Times, da muchísimo menos espacio para el debate, pues esta producción creada por Matthew Weiner es una especie de tormenta perfecta del arte audiovisual.

Su diseño de producción, que revivió esas décadas de los sesenta y los setenta en las que la publicidad era la niña mimada de Estados Unidos; sus guiones, que construyeron en profundidad cada personaje, sin dejar de lado el humor, y sus actuaciones -el Don Draper de Jon Hamm seguirá siendo estudiado e imitado por mucho tiempo- son razones más que suficientes para esta posición.

HBO, que sin duda es la cadena que ha creado las producciones más aclamadas del arte de la pantalla pequeña, se llevó también el cuarto y el sexto puesto con Succession y Game of Thrones, respectivamente.

La primera, un retrato coral de la avaricia estadounidense que se desarrolla alrededor de la figura del titán de los medios Logan Roy, tiene rasgos evidentes del Rey Lear de Shakespeare y también logró dibujar unos personajes de una complejidad apabullante.

A Game of Thrones, por su parte, es difícil perdonarle esa temporada final apresurada e incongruente, pero tampoco sería justo no reconocer su factura impecable y sus personajes entrañables, que envidiaría cualquier gran producción cinematográfica.

Don Draper, el protagonista de ‘Mad Men’, fue encarnado por Jon Hamm.

Y aparece la comedia

Más allá del drama, el top diez se complementa con cinco comedias: Fleabag, en el puesto cinco; Veep, (7); 30 Rock (8), Curb your Enthusiasm (9) y Atlanta (10). Curiosamente, cada una de estas producciones plantea acercamientos muy diferentes y particulares del humor: en Fleabag, por ejemplo, Phoebe Waller-Bridge escarba sin límites los abismos más oscuros de su personaje titular, que va sobreviviendo por la vida como puede.

Veep, en cambio, cuenta con la que puede ser la mejor actuación en comedia de las últimas décadas, pues Julia Louis-Dreyfus encarna a Selina Meyer, una vicepresidenta frustrada que en algún momento fue una caricatura hilarante, pero, viendo la política de este tiempo, ahora parece haber sido profética.

30 Rock, de Tina Fey, optó por el sistema de televisión tradicional para crear a un entrañable grupo que está al frente de un programa de comedia en vivo; en Curb your Enthusiasm el comediante Larry David simplemente reflejó sus exasperantes y absurdos comportamientos sociales, y Atlanta, de Donald Glover, jugó ingeniosamente con el mundo del hip hop y un surrealismo muy marcado por la influencia del fallecido David Lynch.

Mucho para debatir

De afuera de los países anglosajones, sólo la surcoreana Squid Game (72) y la japonesa Shōgun (86) clasificaron en este grupo de cien. Sin embargo, la primera fue producida por Netflix y, la segunda, por FX, así que se podría discutir qué tan internacionales son.

Y, aunque es una buena señal que dos de las series creadas por el comediante Nathan Fielder estén entre el centenar de elegidas –Nathan for You (56) y El ensayo (66)-, alguien debería ofrecer disculpas públicas por la ausencia de Mr. Robot. Protagonizado por Rami Malek y creado por Sam Esmail, este manifiesto contra el poder corporativo es tan recursivo visual y narrativamente que muchos de sus capítulos alcanzan el nivel de un milagro.

Para usted, ¿cuál es la mejor serie de televisión de este siglo? Puede darnos su elección en nuestra cuenta de Instagram.

El listado completo:

100. Scandal (2012–2018)

99. Gilmore Girls (2000–2007)

98. The OA (2016–2019)

97. Community (2009–2015)

96. Halt and Catch Fire (2014–2017)

95. House (2004–2012)

94. The Diplomat (2023–presente)

93. Station Eleven (2021–2022)

92. The Night Of (2016)

91. Catastrophe (2015–2019).

90. Eastbound & Down (2009–2013)

89. Baby Reindeer (2024)

88. Dexter (2006–2013)

87. Reservation Dogs (2021–2023)

86. Shogun (2024–presente)

85. The Great British Baking Show (2010–presente)

84. Planet Earth (2006)

83. Justified (2010–2015)

82. Better Things (2016–2022)

81. The Queen’s Gambit (2020).

80. How to with John Wilson (2020–2023)

79. The Good Wife (2009–2016)

78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–presente)

77. Modern Family (2009–2020)

76. Somebody Somewhere (2022–2024)

75. Ted Lasso (2020–presente)

74. The Bear (2022–2026)

73. Barry (2018–2023)

72. Squid Game (2021–2025)

71. Beef (2023).

70. The Shield (2002–2008)

69. Anthony Bourdain: No Reservations (2005–2012)

68. Ozark (2017–2022)

67. The Handmaid’s Tale (2017–2025)

66. The Rehearsal (2022–presente)

65. Mare of Easttown (2021)

64. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2018)

63. The Thick of It (2005–2012)

62. Slow Horses (2022–presente)

61. RuPaul’s Drag Race (2009–presente).

60. Peep Show (2003–2015)

59. PEN15 (2019–2021)

58. Chappelle’s Show (2003–2006)

57. I Think You Should Leave (2019–presente)

56. Nathan for You (2013–2017)

55. Insecure (2016–2021)

54. The Bureau (2015–2020)

53. Stranger Things (2016–2025)

52. Downton Abbey (2010–2015)

51. The Good Place (2016–2020).

50. Parks and Recreation (2009–2015)

49. Normal People (2020)

48. House of Cards (2013–2018)

47. Twin Peaks: The Return (2017)

46. Broad City (2014–2019)

45. Happy Valley (2014–2023)

44. BoJack Horseman (2014–2020)

43. Peaky Blinders (2013–2022)

42. Hacks (2021–2026)

41. Louie (2010–2015).

40. Adolescence (2025)

39. Watchmen (2019)

38. Homeland (2011–2020)

37. Battlestar Galactica (2005–2009)

36. The Pitt (2025–presente)

35. True Detective, temporada 1 (2014)

34. Schitt’s Creek (2015–2020)

33. Enlightened (2011–2013)

32. Andor (2022–2025)

31. Survivor (2000–presente).

30. Severance (2022–presente)

29. Key & Peele (2012–2015)

28. Band of Brothers (2001)

27. Better Call Saul (2015–2022)

26. Black Mirror (2011–presente)

25. The Leftovers (2014–2017)

24. Deadwood (2004–2006)

23. The Comeback (2005–2026)

22. Lost (2004–2010)

21. The White Lotus (2021–presente).

20. The Crown (2016–2023)

19. Chernobyl (2019)

18. I May Destroy You (2020)

17. The Americans (2013–2018)

16. The Office, versión británica (2001–2003)

15. Six Feet Under (2001–2005)

14. Friday Night Lights (2006–2011)

13. Girls (2012–2017)

12. Arrested Development (2003–2019)

11. The Office, versión estadounidense (2005–2013).

10. Atlanta (2016–2022)

9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

8. 30 Rock (2006–2013)

7. Veep (2012–2019)

6. Game of Thrones (2011–2019)

5. Fleabag (2016–2019)

4. Succession (2018–2023)

3. Mad Men (2007–2015)

2. The Wire (2002–2008)

1. Breaking Bad (2008–2013).

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