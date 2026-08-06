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Bajo la iniciativa de cine gratuito, la Cinemateca de Bogotá proyectará 10 cintas que recorren los escenarios cosmopolitas de la ciudad desde su arquitectura y atmósfera diversa. El encuentro, programado para el 6 de agosto, contará con funciones desde la 1:00 p. m. con el fin de explorar las diferentes miradas que componen a Bogotá frente a los límites intangibles, la vitalidad del espacio público, la unión de las colectividades y la convergencia de emociones mediante el decálogo de largometrajes seleccionados.

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La propuesta que nace de Bogotá en el cine ejecuta un hilo conductor para contar diferentes puntos de vista de la ciudad a través del audiovisual, en conmemoración a los 488 años de Bogotá. “La ciudad inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales. Como consecuencia, nuestra ciudad ha sido escenario —set de filmación— de obras audiovisuales que llegan al cine, a la televisión, al streaming desde la ficción y la no ficción, desde el cortometraje y la animación”, contempla Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales del Idartes.

El rojo más puro

A la 1:00 p. m., en la Sala 3, la retrospectiva abrirá con el documental de Yira Plaza O’Byrne, una mirada íntima a la vida de Luis Plaza, un líder sindical que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica y a varios atentados. A partir de la convivencia entre padre e hija, la película se aleja del discurso político para explorar las huellas que deja una vida marcada por las convicciones, el miedo y la necesidad de reconstruir los vínculos familiares.

La libertad es mi causa

A las 2:00 p. m. en la Sala 2. La lucha por la despenalización del aborto en Colombia ocupa el centro de este documental de Claudia Bermúdez. A través de las voces de las integrantes del movimiento Causa Justa, la película reconstruye el proceso que llevó a la Corte Constitucional a permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, al tiempo que retrata más de cinco décadas de activismo feminista en el país.

Basta mamá

A las 2:30 p. m. en la Sala Capital. La actriz Flora Martínez debuta como directora con una comedia sobre las tensiones familiares, la dependencia y las relaciones de pareja. La historia sigue a Fernando, un hombre de cuarenta años que aún vive con su madre y cuya mentira comienza a derrumbarse durante una cena con su novia. La proyección contará de un conversatorio junto a la directora.

Caracas Avenue

A las 3:30 p. m. en la sala 3. Dirigida por Juana Jiménez del Toro, la película sigue el recorrido de cuatro jóvenes expulsados de sus hogares por su orientación sexual. Lo que comienza como el sueño de emigrar a Estados Unidos termina convirtiéndose en un retrato de la exclusión, la violencia y la supervivencia en el barrio Santa Fe de Bogotá.

La diversidad sexual, la identidad y los márgenes de Bogotá atraviesan a la cinta, un drama que convierte a la ciudad en escenario de resistencia, exclusión y búsqueda de pertenencia. Cortesía: Cinemateca de Bogotá.

Kalibre 35

A las 4:30 p. m. en la Sala 2. Convertida en una película de culto del cine colombiano, la obra del 2000 de Raúl García mezcla el thriller con una reflexión sobre el propio acto de filmar. La idea del director bogotano materializa la experiencia de tres amigos apasionados por el cine que deciden robar un banco para financiar la película que siempre han querido hacer, en un relato donde la frontera entre ficción y realidad termina por desaparecer.

Selva

A las 5:00 p. m. en la Sala Capital. El largometraje de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio parte de un hecho insólito: una bandada de flamencos sobrevuela Bogotá mientras un trabajador de call center, atrapado en la rutina, recorre la ciudad buscando reencontrarse consigo mismo.

La mujer del piso alto

A las 6:00 p. m. en la Sala 3. El centro de Bogotá sirve como punto de encuentro para siete historias que se cruzan alrededor de un vendedor ambulante, una prostituta y un automóvil que esconde un cadáver en el baúl. Bajo la dirección de Ricardo Coral Dorado, la cinta explora por 83 minutos un retrato coral de la ciudad.

Estrenada en 1996, La mujer del piso alto explora el pulso cotidiano de la capital a través de personajes cuyas vidas terminan conectadas por el azar. Cortesía: Cinemateca de Bogotá.

Satanás

A las 7:00 p. m. en la Sala Capital. Basada en la novela de Mario Mendoza y dirigida por Andrés Baiz, estrenada hace casi una década y protagonizada por el mexicano Damián Alcázar, la premisa de la cinta que narra la tragedia vivida en el restaurante Pozzetto el 4 de diciembre de 1986 entrelaza las vidas de un sacerdote, una estafadora y un veterano de guerra para construir un retrato de la culpa, la violencia y la soledad en Bogotá.

Litigante

A las 7:30 p. m. en la Sala 2. Franco Lolli retrata a una madre soltera que intenta sostener, al mismo tiempo, su carrera como abogada, el cuidado de su madre enferma y la crianza de su hijo, mientras enfrenta una investigación por corrupción. Más allá de un drama judicial, el filme se adentra en las tensiones familiares y emocionales de su protagonista.

Perros de niebla

La jornada concluirá a las 8:00 p. m. en la Sala 3. El largometraje de Andrés Mossos, estrenado en 2024, sigue a Juan, un joven dividido entre su pasión por el grafiti y la presión de integrarse a la banda criminal de su hermano. Cuando encuentra varios perros callejeros ahorcados en un árbol, el barrio entra en una espiral de violencia que lo obliga a enfrentar un conflicto donde el arte, el amor y la lealtad chocan hasta llevarlo a un desenlace trágico.

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