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Pocas historias han sobrevivido al paso del tiempo con la fuerza de El Conde de Montecristo. Publicada por Alejandro Dumas en 1846, la novela ha dado lugar a incontables adaptaciones para cine, televisión y teatro, pero el relato de Edmond Dantès sigue encontrando nuevas formas de dialogar con el presente. La más reciente llegará a Latinoamérica el próximo 4 de agosto, cuando Universal+ estrene una miniserie de ocho episodios dirigida por el danés Bille August, ganador de la Palma de Oro en Cannes, con Sam Claflin en el papel del hombre que transforma una injusticia en una meticulosa venganza.

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La miniserie, coproducida entre Francia e Italia, reúne además a Jeremy Irons como el abate Faria, así como un reparto constituido por Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot y Blake Ritson. Sin embargo, el centro de la historia recae sobre Claflin, quien asume el reto de interpretar a uno de los personajes más complejos de la literatura universal: un joven marinero cuya vida cambia para siempre después de ser acusado injustamente de traición y enviado al Castillo de If.

En conversación exclusiva, el actor británico —conocido por su papel de Finnick Odair en la saga de Los Juegos del Hambre y de Will Traynor en el drama romático Yo Antes de Ti— habló sobre el peso emocional del personaje, la relación entre Edmond y Mercédès, el legado de la novela de Dumas y la experiencia de trabajar bajo la dirección de Bille August.

El Conde de Montecristo, un viaje que transforma a Edmond Dantès

Para Sam Claflin, el mayor desafío no estuvo en recrear el contexto histórico ni en las escenas de acción, sino en acompañar la transformación interior de Edmond Dantès a lo largo de dos décadas.

“Edmond es un personaje muy complejo. Su historia abarca veinte años y comienza siendo un joven trabajador que creció como marinero con muy pocos recursos. Lo encarcelan de manera injusta y allí se convierte en un hombre amargado que decide escapar para corregir todo el mal que le hicieron. Es un viaje extraordinario y un regalo para cualquier actor”, explicó.

Esa transformación, asegura, obligó a construir varias versiones del mismo personaje. El Edmond que entra a prisión no es el mismo que sale convertido en el Conde de Montecristo, un hombre que ha aprendido a controlar sus emociones mientras diseña una venganza paciente y calculada al detalle.

“Interpretar a Edmond me costó especialmente en los momentos en que no se permite sentir ninguna emoción. Eso está muy lejos de quien soy y fue difícil abordarlo. Quería desafiarme con un personaje que cambia mucho a lo largo de los años”, afirmó.

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Esa aparente frialdad, explica Claflin, nunca implica la desaparición de los sentimientos. “Hay momentos en los que se permite ser vulnerable, generalmente cuando está solo. Frente a los demás siempre intenta mostrarse seguro, pero en secreto está luchando con muchas cosas. Ese conflicto hace parte de su crecimiento”.

Amor, venganza y el legado de Alejandro Dumas

La prisión convierte a Edmond Dantès en otro hombre, pero hay un vínculo que resiste incluso al paso de los años: el que mantiene con Mercédès. La mujer que imaginaba como compañera de vida termina casándose con uno de los hombres que participó en la conspiración que lo llevó al Castillo de If, una revelación que, según Sam Claflin, atraviesa toda la historia y complejiza el deseo de venganza que impulsa al protagonista.

Ana Girardot interpreta a Mercédès, el gran amor de Edmond Dantès en la nueva versión de El Conde de Montecristo. Crédito: Universal+.

“Ella cree que él murió. Cuando Edmond sale de la cárcel, su propósito es encontrarla, pero rápidamente descubre que se casó con su enemigo. […] Hay partes en las que su enojo supera sus sentimientos de amor, se pierde a sí mismo”, señaló el actor. Ese conflicto, añade, nunca desaparece por completo. Incluso cuando Edmond asume la identidad del Conde de Montecristo y parece dominar cada uno de sus movimientos, el reencuentro con Mercédès deja ver que la herida sigue abierta. “Ambos se atraen, pero no pueden hacer nada al respecto, ya que él cree que si se muestra vulnerable no a poder llevar a cabo su venganza».

Esa tensión entre el resentimiento y el afecto es, para el actor, una de las razones por las que la novela de Alejandro Dumas continúa encontrando nuevos lectores y adaptaciones casi dos siglos después de su publicación. “Cuando entiendes la época en que fue escrito, te pinta (el libro) una imagen perfecta de las secuencias, de los personajes, de París y de Marsella. […] Recomiendo mucho leerlo”.

El actor asegura que la intención de la serie no radica en competir con las numerosas versiones que ya existen de la obra de Dumas, sino regresar al espíritu del texto original. “Lo que hace esta adaptación es contar la historia de manera clásica. Ese era el objetivo de Bille August. Cuando empiezas a perderte en los personajes y en el relato, notas que los rasgos de los estos y cómo colisionan están hermosamente ejecutados. Por eso, añade, prefirió concentrarse en construir su propio Edmond antes que mirar hacia interpretaciones anteriores. “Yo quise que el personaje fuera cercano, que uno pudiera identificarse con ciertos aspectos”.

Bille August y una historia contada desde los personajes

Pese a que esta nueva versión de El Conde de Montecristo fue filmada entre Francia, Italia y Malta y exigió una producción de gran escala, Claflin recuerda el proyecto por la forma en que Bille August condujo cada jornada de rodaje. El director danés, ganador de la Palma de Oro en Cannes por Pelle the Conqueror, creó un ambiente donde el trabajo de los actores ocupó siempre el centro de la producción.

La nueva adaptación de El Conde de Montecristo fue filmada entre Francia, Italia y Malta bajo la dirección del cineasta danés Bille August. Cortesía: Universal+.

“Es uno de los directores más tranquilos con los que trabajé, tiene una naturaleza gentil que la traslada a cada departamento del rodaje. Mantiene un control a través de su personalidad increíblemente cálida, tiene un amor por el arte, por la belleza de los fotogramas, y s concentra en los viajes de cada uno de los actores, y eso es una rareza, porque nos permite llevar al set nuestras interpretaciones”, recuerdó.

Para el actor británico, esa tranquilidad no significaba ausencia de precisión. Al contrario, August llegaba al set con una idea muy clara de la historia, pero dejaba espacio para que los intérpretes encontraran matices propios en sus personajes. “Él tiene una visión única, como si estuviese editando la serie en su cabeza. Siempre

agradece el espíritu colaborativo, y esta serie no hubiese sido posible sin Bille, era el hombre indicado para este proyecto; y la experiencia tan disfrutable se originó gracias a sus cualidades, hubo un gran trabajo en equipo y se creó belleza para la pantalla», indicó.

Después de convivir con Edmond Dantès durante el rodaje, Claflin reconoce que el personaje terminó dejando una reflexión que trasciende la ficción. “Su cambio como persona a través de su viaje ha sido increíblemente desafiante pero también disfrutable, porque Edmond es único. Nadie está tan determinado como él, y de hecho me enseñó mucho para mis propios objetivos. La lección que tomo de esta historia es que la naturaleza humana, cuando acumula venganza, puede hacerte perder la capacidad de sentir».

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